Crimson Desert – Ex-Entwickler erklärt den Vorteil der BlackSpace Engine

Crimson Desert sieht seit seiner ersten Ankündigung so gut aus, dass viele Fans sich längst fragen, ob das auf Konsolen wirklich genauso laufen kann wie in den Trailern. Pearl Abyss hat die Konsolenfassungen lange unter Verschluss gehalten, was die Zweifel zuletzt eher größer als kleiner gemacht hat. Jetzt sorgt ausgerechnet ein angeblich ehemaliger Entwickler mit einem Technik-Kommentar für neue Diskussionen, denn er beschreibt, warum das Action-Adventure aus seiner Sicht in einer anderen Liga spielt als viele aktuelle Produktionen.

Der Kern der Aussage: Während sich ein Großteil der Blockbuster-Entwicklung inzwischen auf Unreal Engine 5 stützt, geht Pearl Abyss mit einer eigenen Lösung den komplizierteren Weg. Crimson Desert setzt auf die hauseigene BlackSpace Engine und genau diese Entscheidung soll der entscheidende Hebel für die Optik und die Performance sein.

BlackSpace Engine als Gegenentwurf zur Standard-Engine

Warum dauerte die Entwicklung von Crimson Desert so lange? Laut dem angeblich ehemaligen Mitarbeiter liegt das nicht nur am Umfang des Spiels, sondern vor allem daran, dass Pearl Abyss die Technik dahinter über Jahre immer wieder neu angefasst hat. Er beschreibt, dass die Engine praktisch jährlich generalüberholt wurde, um Leistung zu optimieren und noch mehr Polygone darstellen zu können.

Der Grund, warum die Entwicklung sieben Jahre dauerte, ist, dass sie die Engine praktisch jedes Jahr generalüberholt haben, um die Leistung zu optimieren und mehr Polygone darzustellen.

Das Spannende daran ist weniger die Aussage, dass optimiert wurde, sondern wie. Der Ex-Entwickler spricht von einem Ansatz, der bewusst nicht dem typischen Schema vieler moderner Engines folgt, sondern auch auf Techniken setzt, die heute eher selten im Rampenlicht stehen.

Old-School-Optimierungen für mehr Detail und stabilere Frames

Welche Technik-Tricks sollen BlackSpace von vielen UE5-Spielen abheben? In seinem Kommentar nennt der Ex-Mitarbeiter mehrere Punkte, die in Kombination erklären sollen, warum Crimson Desert so viel Detail darstellen kann. Besonders auffällig: Es geht nicht nur um klassisches Weglassen nicht sichtbarer Objekte, sondern um aggressivere Maßnahmen auf Datenebene.

Optimierung nicht nur über Standard-Culling, sondern durch das tatsächliche Entfernen von Vertices, also Eckpunkten an Geometrie.

Der Versuch, Aufgaben, die normalerweise auf der CPU laufen, stärker auf die GPU zu verlagern.

Der Einsatz von integerbasierten Daten und extrem vereinfachten Datenstrukturen, um Performance herauszukitzeln.

Ein klares Produktionsziel: große Content-Mengen mit einem vergleichsweise kleinen Team stemmen.

Während die meisten Engines durch Culling optimieren, löscht die BlackSpace Engine tatsächlich die Vertices. Sie versuchen auch neue Methoden, um Aufgaben, die typischerweise von der CPU erledigt werden, auf die GPU zu verlagern.

Unterm Strich ist das eine Kampfansage an die weit verbreitete Pipeline, bei der viele Studios ähnliche Toolsets, ähnliche Features und dadurch oft auch ähnliche technische Stärken und Schwächen teilen. Der Seitenhieb auf UE5-Massenware zielt genau auf diesen Eindruck: viel Standard, wenig Eigenprofil.

PS5-Pro-Analyse macht Hoffnung auf solide Konsolenfassung

Wie gut läuft Crimson Desert auf PS5 Pro? Passend zu den Aussagen des Ex-Entwicklers hat Digital Foundry die PS5-Pro-Version bereits technisch analysiert. Das Ergebnis fällt insgesamt positiv aus: Trotz der enormen Detailfülle soll die Performance weitestgehend sauber sein.

Ganz ohne Haken bleibt es aber nicht. In dicht besiedelten Städten mit vielen NPCs kommt es im 60-FPS-Modus demnach noch zu leichten Einbrüchen. Das wirkt wie ein typischer CPU-Flaschenhals, wenn sehr viele KI-Routinen, Animationen und Hintergrundsysteme gleichzeitig laufen müssen.

Zusätzlich wichtig: Der Technik-Check basierte auf einem Build, der noch die erste Version von Sonys PSSR-Upscaler nutzt. Entsprechend dürfen PS5-Pro-Besitzer bis zum Release noch auf zusätzliche Verbesserungen hoffen.

Release-Termin und die offene Gameplay-Frage

Wann erscheint Crimson Desert und worauf kommt es jetzt an? Der Release ist für den 19. März 2026 geplant, bestätigt für PS5, Xbox Series und PC. Inhaltlich bleibt die große Spannung allerdings, ob Pearl Abyss nicht nur eine beeindruckende Technik-Demo abliefert, sondern auch spielerisch ein rundes Action-Adventure, das über Effekte und Detailgrad hinaus trägt.

Entscheidend werden hier die ersten Tests, die 24 Stunden vor dem Launch erwartet werden. Dann zeigt sich, ob Crimson Desert nicht nur technisch auffällt, sondern auch beim Kampfsystem, Missionsdesign und Spielfluss in der obersten Liga mitspielt.

Wie steht ihr zu eigenen Engines wie BlackSpace im Vergleich zu Unreal Engine 5: wünscht ihr euch mehr technische Eigenwege oder lieber die sichere Standardbasis? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.