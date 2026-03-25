Crimson Desert – Rockstar-Designer lobt Flüsse und Wassertechnik im Detail

Crimson Desert ist erst seit der vergangenen Woche für PC, PS5 und Xbox Series erhältlich, doch das Open-World-Abenteuer sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff, der über Wertungen und Verkaufszahlen hinausgeht. Obwohl die ersten Tests zeigten, dass das Spiel nicht ganz alle hohen Erwartungen erfüllt, meldete Pearl Abyss bereits mehr als drei Millionen verkaufte Exemplare.

Für zusätzliches Aufsehen sorgt nun Lob ausgerechnet aus einer Ecke, die beim Thema Open World selbst Maßstäbe gesetzt hat. In einem Video nahm David O’Reilly, Designer bei Rockstar Games, die Spielwelt von Crimson Desert genau unter die Lupe und fand dabei ein Detail, das ihn sichtbar beeindruckte.

Ein Rockstar-Designer hebt den Detailgrad hervor

Wer hat Crimson Desert öffentlich gelobt? David O’Reilly, der bei Rockstar Games als Designer arbeitet, untersuchte in einem Video verschiedene Aspekte der Spielwelt und hob vor allem den Detailgrad der Umgebung hervor. Gerade in einem Genre, in dem viele Titel mit Größe protzen, aber bei der Ausarbeitung oft schwächeln, ist so ein Lob aus Entwicklerkreisen ein starkes Signal.

Besonders interessant ist dabei, dass O’Reilly den Vergleich zu Red Dead Redemption 2 nicht scheut. Und zwar nicht als vage Floskel, sondern sehr konkret in einem Bereich, an dem Rockstar selbst enorm gefeilt hat.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Sein Fokus: Flüsse und Wasser. Also genau jene Art von Umwelt-Details, die du in einer Open World ständig siehst, die aber in der Umsetzung extrem leicht künstlich wirken können, wenn Physik, Beleuchtung und Animation nicht sauber zusammenspielen.

Wasser und Flüsse als heimlicher Star der Spielwelt

Was macht die Wasserdarstellung in Crimson Desert so besonders? Laut O’Reilly ist die Darstellung des Wassers nicht nur optisch stark, sondern technisch spannend gelöst. Er hebt hervor, dass Pearl Abyss dabei im Kern auf eine Live-Partikelsimulation setzt, wodurch sich die Flüsse dynamischer und greifbarer anfühlen können als bei vielen klassischen Shader-Tricks.

Das Wasser ist fantastisch. Es gibt so viele interessante Dinge daran, wie sie das Wasser in diesem Spiel handhaben. Sie verwenden im Grunde eine Live-Partikelsimulation.

Der bemerkenswerteste Moment folgt aber mit dem direkten Vergleich zu Rockstars Western-Epos. O’Reilly sagt sinngemäß, dass Crimson Desert in diesem Punkt sogar Red Dead Redemption 2 übertrifft, und betont dabei ausdrücklich, dass er selbst an der Flussdarstellung in Red Dead Redemption 2 mitgearbeitet hat.

Endlich gibt es ein Spiel, das Flüsse besser darstellt als Red Dead Redemption 2. Ich sage das als jemand, der an der Gestaltung dieser Flüsse mitwirkte.

Er freut sich nach eigener Aussage über diesen Fortschritt und lobt, wie gut die Entwickler sich mit Flüssen auskennen und wie sehr ihnen die Technologie hilft, Gewässer realistischer in die Spielwelt einzubetten.

Ich freue mich riesig darüber, dass wir Fortschritte machten. Die Entwickler hier kennen sich wirklich mit Flüssen aus und diese Technologie hilft ihnen enorm dabei, sie noch realistischer darzustellen. Sie sind einfach fantastisch.

Warum realistische Gewässer in Open Worlds so schwierig sind

Warum ist Wasser in Spielen technisch so anspruchsvoll? Realistisches Wasser gilt seit Jahrzehnten als eine der kniffligsten Disziplinen in der Spieleentwicklung. Reflexionen und Lichtbrechung müssen glaubwürdig wirken, gleichzeitig soll Wasser mit Charakteren und Objekten physikalisch korrekt interagieren.

Noch komplizierter wird es bei Flüssen: Sie müssen fließen, sich natürlich durch die Landschaft bewegen und dabei dynamisch bleiben, ohne dass es nach einer starren Textur oder nach einer rein dekorativen Oberfläche aussieht. Wenn ein Spiel diesen Spagat überzeugend schafft, fällt das nicht nur Tech-Fans auf, sondern auch Entwicklern, die genau wissen, wie teuer jeder zusätzliche Realismus in der Produktion sein kann.

O’Reilly merkt allerdings auch an, dass es in Crimson Desert offenbar einen Fehler im Wasserverhalten gibt. Ob es sich dabei um einen Bug oder ein Effizienzproblem handelt, lässt er offen und kündigt an, das in einem späteren Video genauer zu beleuchten.

Update 1.00.03 bringt technische und spielerische Verbesserungen

Welche Neuerungen liefert Update 1.00.03 für Crimson Desert? Pearl Abyss hat in dieser Woche Update 1.00.03 veröffentlicht. Darin stecken sowohl technische als auch spielerische Verbesserungen, die nach dem Launch für Feinschliff sorgen sollen.

Zusätzlicher Lagerraum im Lager der Graumähnen

Verbesserte Steuerung

Möglichkeit, den 120Hz-Modus in den Optionen zu aktivieren oder zu deaktivieren

Gerade die Option, den 120Hz-Modus gezielt an und auszuschalten, dürfte für viele interessant sein, die je nach Display und Performance lieber zwischen besonders flüssiger Darstellung und stabiler Bildausgabe abwägen.

Wie wichtig sind euch solche Details wie glaubwürdige Flüsse und Wassereffekte in einer Open World, und ist Crimson Desert für euch eher ein Technik-Schaufenster oder ein rundes Gesamtpaket? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.