Xbox Project Helix im Live-Ticker: Microsoft spricht heute über die neue Xbox-Generation

Microsoft richtet heute erstmals ein eigenes „Xbox Game Dev Update“ aus und rückt dabei Project Helix in den Mittelpunkt. Ab 18 Uhr deutscher Zeit möchte das Unternehmen ausführlicher über die Technik hinter der nächsten Xbox sprechen.

Xbox zeigt heute neue Details zur Technik hinter dem Series-X-Nachfolger

Microsoft gewährt heute einen neuen Blick auf die Zukunft der Xbox. Im Rahmen des ersten „Xbox Game Dev Update“ möchte das Unternehmen unter anderem ausführlicher über Project Helix sprechen. Die Präsentation startet am heutigen Donnerstag, den 7. Mai um 18 Uhr deutscher Zeit und wird über den offiziellen YouTube-Kanal von Microsoft Game Dev ausgestrahlt.

Bereits auf der GDC 2026 hatte Microsoft die neue Hardware erstmals näher thematisiert. Damals sprachen Xbox-Verantwortliche über die technische Grundlage der kommenden Plattform und deren Bedeutung für Entwickler. Heute sollen diese Details weiter vertieft werden.

Präsentiert wird der Abschnitt zu Project Helix von Chris Charla, General Manager für Portfolio und Programme, sowie Jason Ronald, Vice President für die nächste Xbox-Generation. Laut Microsoft wollen beide genauer erläutern, welche Rolle Project Helix künftig für Xbox spielen soll.

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Fokus liegt auf Technik statt klassischer Konsolen-Enthüllung

Wer auf eine vollständige Enthüllung der neuen Xbox hofft, dürfte seine Erwartungen allerdings etwas zurückschrauben müssen. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass sich das Event vor allem an Entwickler richtet.

Microsoft spricht selbst davon, dass Project Helix neue Möglichkeiten bieten soll, um Build-Workflows zu optimieren, die Performance zu verbessern und Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten.

Bereits im März bestätigte das Unternehmen, dass Project Helix auf einem speziell entwickelten AMD-SoC basiert. Die Plattform werde gemeinsam mit AMD und DirectX entwickelt, um die „Zukunft von Rendering und Simulation“ voranzutreiben.

Neue DirectX- und FSR-Technologien im Mittelpunkt

Besonders spannend dürfte heute die technische Basis von Project Helix werden. Microsoft hatte zuletzt bereits angekündigt, gemeinsam mit AMD an der nächsten Generation von DirectX sowie neuen FSR-Technologien zu arbeiten.

Im Mittelpunkt steht dabei offenbar die sogenannte FSR-Diamond-Technologie. Sie soll unter anderem:

verbessertes Upscaling ermöglichen

Multi-Frame-Generation unterstützen

die Ray-Regeneration optimieren

die Raytracing-Leistung deutlich steigern

Berichten zufolge setzt Project Helix außerdem auf RDNA-5-Grafiktechnik. Jason Ronald sprach auf der GDC bereits von einem „enormen Sprung“ bei der Raytracing-Leistung der kommenden Xbox-Generation.

Release wohl frühestens 2027

Konkrete Angaben zu Preis, Design oder Veröffentlichungstermin gelten für das heutige Event als eher unwahrscheinlich. Laut bisherigen Berichten könnten Entwicklerkits für Project Helix erst 2027 verteilt werden.

Damit würde ein Release der nächsten Xbox vermutlich frühestens 2027 oder sogar erst 2028 erfolgen. Offiziell bestätigt hat Microsoft diesen Zeitraum bislang allerdings noch nicht.