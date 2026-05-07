Pragmata knackt 2 Millionen Verkäufe in 16 Tagen – Capcom meldet starken Start

Capcoms Science-Fiction-Abenteuer Pragmata legt einen beeindruckenden Raketenstart hin: Nur 16 Tage nach Release hat das Action-Adventure weltweit die Marke von über zwei Millionen verkauften Einheiten geknackt. Das gab Capcom am 7. Mai 2026 bekannt. Schon zum Launch zeigte sich, dass hier eine neue Marke mit ordentlich Zugkraft entstanden ist, denn die erste Million ging bereits in den ersten zwei Tagen über die Ladentheke.

Pragmata ist am 17. April 2026 weltweit für PS5, Xbox Series und PC via Steam erschienen. Auf Switch 2 ging es ebenfalls global am 17. April los, während die Switch-2-Version in Japan erst am 24. April 2026 nachgereicht wurde. Damit ist der Zwei-Millionen-Meilenstein umso bemerkenswerter, weil ein Teil des Markts zeitversetzt dazugekommen ist.

Starker Start auf allen Plattformen

Wie schnell verkauft sich Pragmata? Laut Capcom hat Pragmata in 16 Tagen die Zwei-Millionen-Grenze überschritten. Der Publisher betont dabei vor allem den extrem schnellen Auftakt: Eine Million Einheiten in den ersten zwei Tagen ist eine Ansage, die man eher bei etablierten Marken erwartet, nicht zwingend bei einer komplett neuen IP.

Der breite Plattform-Release dürfte ebenfalls eine Rolle spielen. Pragmata ist direkt zum Start auf den aktuellen Systemen und am PC verfügbar und spricht damit eine große Zielgruppe an. Gerade für ein Spiel, das eine neue Welt und neue Figuren etabliert, ist diese Reichweite wichtig, um schnell eine kritische Masse an Fans aufzubauen.

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Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick:

Plattformen: PC, PS5, Switch 2, Xbox Series

PC, PS5, Switch 2, Xbox Series Weltweiter Release: 17. April 2026

17. April 2026 Switch 2 in Japan: 24. April 2026

24. April 2026 Verkäufe: eine Million in zwei Tagen, über zwei Millionen in 16 Tagen

Neue IP mit Action, Hacking und Rätseln

Worum geht es in Pragmata? Capcom beschreibt Pragmata als Science-Fiction-Action-Adventure, das in einer nahen Zukunft auf dem Mond spielt. Im Mittelpunkt stehen Hugh Williams und Diana, ein Androidenmädchen. Ihre Reise durch die lunar geprägte Welt soll nicht nur über das Setting funktionieren, sondern vor allem über die Dynamik der beiden Figuren.

Spannend ist der Ansatz beim Gameplay: Pragmata setzt laut Capcom auf eine Mischung aus Action und Puzzle-Elementen, die durch Hacking-Mechaniken zusammengeführt werden. Damit positioniert sich das Spiel nicht als reiner Shooter oder klassisches Action-Adventure, sondern möchte die Kämpfe und die Problemlösung stärker miteinander verzahnen.

Pragmata ist ein Science-Fiction-Action-Adventure, das die Reise von Hugh Williams und Diana, einem Androidenmädchen, in einer nahen Zukunft auf dem Mond schildert. Als komplett neue Marke soll der Titel durch eine innovative Mischung aus Action und Puzzle-Elementen sowie durch seine Figuren und sein Welt-Design ein frisches Spielerlebnis liefern.

Demo und emotionale Story als Verkaufstreiber

Warum wächst Pragmata weiter? Capcom führt den anhaltenden Sales-Drive unter anderem auf die Marketing-Strategie vor Release zurück. Besonders die frühe Veröffentlichung einer spielbaren Demo sollte Aufmerksamkeit schaffen und die Marke rechtzeitig in den Köpfen verankern.

Außerdem stellt Capcom die Story in den Vordergrund, genauer gesagt die emotional erzählte Beziehung zwischen einem Menschen und einem Androidenmädchen. Diese Art von Fokus kann gerade bei einer neuen IP entscheidend sein, weil starke Figuren oft dafür sorgen, dass ein Spiel nicht nur wegen Mechaniken, sondern wegen der Reise an sich weiterempfohlen wird.

Durch Maßnahmen wie eine frühe Demo wollte Capcom die Aufmerksamkeit für den Titel vor dem Launch steigern. Neben dem besonderen Gameplay-System hat vor allem die emotional getriebene Geschichte über die wachsende Bindung zwischen einem Menschen und einem Androidenmädchen viel Zuspruch erhalten, was kurz nach Release zu starkem Lob und weiterem Verkaufswachstum geführt hat.

Wie gefällt dir Pragmata bisher und glaubst du, dass das Spiel das Tempo halten kann? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.