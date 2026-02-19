Steam – Horror-Spiel bis 23. Februar 2026 kostenlos zur Bibliothek hinzufügen

Steam verteilt gerade ein Horror-Spiel kostenlos, das vom Grundgefühl her wie eine Mischung aus kooperativem Geisterjagen à la Phasmophobia und dem animatronischen Nervendruck von Five Nights at Freddys wirkt. Wer sich das Game sichern will, sollte nicht zu lange warten: Die Aktion läuft nur bis zum 23. Februar 2026, danach ist das Angebot vorbei.

Wichtig: Es geht dabei um ein zeitlich begrenztes Free-to-Claim-Angebot. Bedeutet für euch: Einmal innerhalb des Aktionszeitraums zur Bibliothek hinzufügen und es bleibt in der Regel dauerhaft mit eurem Steam-Account verknüpft, auch wenn der Preis später wieder steigt.

So funktioniert das Gratis-Angebot auf Steam

Wie könnt ihr das Horror-Spiel bis zum 23. Februar 2026 gratis behalten? Ihr müsst das Spiel im Steam-Store innerhalb des Aktionsfensters einmal aktiv beanspruchen, also wie einen normalen Kaufvorgang abschließen, nur eben für 0,00 Euro. Danach landet es in eurer Bibliothek und lässt sich jederzeit herunterladen.

Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr es wirklich spielen wollt, lohnt sich das Claim trotzdem: Gerade Horror-Indies werden oft später durch Updates, neue Spielmodi oder Community-Hypes deutlich interessanter.

Steam öffnen und im Store nach dem Gratis-Horror-Spiel suchen

Auf In Bibliothek hinzufügen klicken (Preis: 0,00 Euro während der Aktion)

Download sofort starten oder später über die Bibliothek installieren

Darum erinnert es an Phasmophobia und Five Nights at Freddys

Warum wirkt das Spiel wie Phasmophobia trifft Five Nights at Freddys? Der Vergleich kommt vor allem durch die Mischung aus Ermittlungsdruck und Jumpscare-Potenzial: Auf der einen Seite steht das typische Horror-Loop-Prinzip, bei dem ihr Hinweise sammelt, Abläufe beobachtet und versucht, ein übernatürliches oder feindliches Muster zu verstehen. Auf der anderen Seite gibt es das Gefühl, dass Gefahr nicht nur plötzlich auftaucht, sondern euch regelrecht überwacht und in ungünstigen Momenten zuschlägt.

Phasmophobia steht für kooperative Spannung, Tools, Team-Kommunikation und den Moment, in dem aus Analyse Panik wird. Five Nights at Freddys steht für klaustrophobische Kontrolle, knappe Ressourcen, Timing und das ständige Hinterfragen, ob ihr gerade wirklich sicher seid. Genau diese beiden Stimmungspole bedient das Gratis-Spiel laut Beschreibung und Community-Eindruck ebenfalls, indem es euch gleichzeitig zum Beobachten zwingt und euch für Stillstand bestraft.

Wenn ihr Horror mögt, der nicht nur auf Splatter setzt, sondern auf Atmosphäre, Geräusche, Licht, Sichtlinien und eskalierende Bedrohung, dann fällt dieses Freebie ziemlich genau in diese Nische.

Für wen sich das Claim besonders lohnt

Für wen ist das Gratis-Horror-Spiel auf Steam interessant? Vor allem für alle, die gern kurzformatige Horror-Sessions spielen, bei denen jede Runde anders laufen kann und in denen man schnell in diesen typischen Nur noch ein Versuch-Modus rutscht. Auch wenn ihr im Freundeskreis regelmäßig nach dem nächsten Co-op-Schocker sucht, ist ein kostenloser Neuzugang natürlich ein dankbarer Kandidat für einen gemeinsamen Abend.

Praktisch ist außerdem: Selbst wenn das Spiel am Ende nicht euer Dauerbrenner wird, kostet euch das Beanspruchen nur ein paar Klicks und ihr habt später jederzeit die Option, nochmal reinzuschauen, wenn Updates, Events oder Mods das Erlebnis erweitern.

Beachtet nur den Termin: Bis zum 23. Februar 2026 sollte das Spiel in eurer Bibliothek sein, wenn ihr es kostenlos behalten wollt.

Werdet ihr euch das Horror-Freebie sichern und zockt ihr lieber Geisterjagd im Team oder den nervösen Survival-Horror im Überwachungsmodus? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.