Borderlands 4 Release für Nintendo Switch 2 pausiert, keine neue Aussicht

Die Veröffentlichung von Borderlands 4 auf der kommenden Nintendo Switch 2 ist vorerst auf Eis gelegt. Obwohl das Spiel bereits am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows erschienen ist, wurde die geplante Version für Nintendos neue Konsole nun offiziell pausiert – ohne neues Releasedatum in Sicht.

Ursprünglich war der Switch-Release für den 3. Oktober 2025 vorgesehen, also nur wenige Wochen nach dem Launch auf den anderen Plattformen. Doch bereits kurz nach Verkaufsstart wurde die Version für die Nintendo Switch 2 verschoben – mittlerweile ist klar, dass die Entwicklung intern komplett angehalten wurde.

Gründe für den Entwicklungsstopp

Warum wurde die Switch-Version gestoppt? Laut Take-Two lag die Entscheidung in erster Linie an der Priorisierung von Qualitätsverbesserungen für die bereits erschienenen Versionen. Ein Sprecher erklärte, man wolle sich auf die Optimierung und den Ausbau des Spiels konzentrieren und arbeite weiterhin eng mit Nintendo zusammen. Dennoch wurde die Switch 2 aus der Liste kommender Releases entfernt – ein deutliches Signal, dass eine Veröffentlichung in naher Zukunft nicht geplant ist.

Technisch gesehen könnte die Entscheidung auch mit den anfänglichen Performance-Problemen auf PC zusammenhängen. Borderlands 4 kämpfte bei Release mit stotternden Bildraten und schwankender Performance – Herausforderungen, die auf einer leistungsschwächeren Plattform wie der Nintendo Switch 2 noch gravierender sein könnten. Offenbar war der Aufwand, das Spiel in einen zufriedenstellenden Zustand für die Switch 2 zu bringen, wirtschaftlich nicht vertretbar.

Entwicklungsstand und Zukunft der Serie

Welche Inhalte kommen jetzt stattdessen? Gearbox arbeitet derzeit an umfangreichen DLCs für Borderlands 4. Für 2026 stehen zwei große Story-Erweiterungen auf dem Plan: „Mad Ellie and the Vault of the Damned“ soll bereits im ersten Quartal erscheinen, während ein weiterer, bisher unbenannter Story-DLC für das dritte Quartal geplant ist. Zusätzlich erscheinen regelmäßig kleinere Bounty Packs und neue Inhalte.

Spieler können sich außerdem über neue Features wie einen Fotomodus freuen, der kürzlich ins Spiel integriert wurde. Damit will Gearbox die Community bei Laune halten und das Spiel langfristig mit frischen Inhalten versorgen – auch ohne Switch-Version.

Story-Hintergrund von Borderlands 4

Worum geht es in Borderlands 4 überhaupt? Das Spiel spielt sechs Jahre nach den Geschehnissen von Borderlands 3 und führt Dich auf den geheimnisvollen Planeten Kairos. Dort hat ein Diktator namens Timekeeper die Kontrolle übernommen. Als neuer Vault Hunter schließt Du Dich dem Widerstand an, um den Planeten zu befreien und Zugang zur sagenumwobenen Vault zu erhalten.

Die vier neuen spielbaren Charaktere – Rafa, Harlowe, Amon und Vex – bringen jeweils einzigartige Fähigkeiten mit, während altbekannte Figuren wie Claptrap, Lilith oder Moxxi ebenfalls zurückkehren. Die Geschichte dreht sich um den Kampf gegen den Timekeeper und seine Generäle, wobei Du mit Gruppen wie den Outbounders oder den Electi zusammenarbeitest, um deren „Befehlsbolzen“ zu sammeln – Schlüssel zum Zugang zur Vault.

Wie geht es weiter?

Wird Borderlands 4 jemals für die Switch 2 erscheinen? Offiziell ist die Entwicklung nur pausiert – nicht eingestellt. Dennoch sieht es aktuell nicht danach aus, als würden Gearbox oder Take-Two kurzfristig Ressourcen in eine Portierung investieren. Die wirtschaftlichen Erwartungen wurden bislang nicht erfüllt, und die technischen Hürden bleiben hoch.

Für Fans der Serie bedeutet das: Wer Borderlands 4 erleben möchte, sollte zu einer der bestehenden Plattformen greifen. Die kommenden Inhalte und Erweiterungen zeigen, dass Gearbox das Spiel langfristig unterstützen will – nur eben (vorerst) ohne die Switch 2.

Was hältst du davon, dass Borderlands 4 nicht auf die Nintendo Switch 2 kommt? Hättest du dir eine mobile Version gewünscht? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!