GTA 6: Hacker veröffentlichen gestohlene Rockstar-Daten – das steckt wirklich hinter dem Leak

Nach dem Hackerangriff auf Rockstar Games am Wochenende ist die Situation weiter eskaliert. Die Gruppe ShinyHunters hat die gestohlenen Daten nun öffentlich gemacht, nachdem Rockstar offenbar nicht auf eine Lösegeldforderung eingegangen ist.
Für viele Fans stellt sich jetzt die große Frage: Gibt es neue Infos zu GTA 6?
Hacker veröffentlichen Daten vor Ablauf der Frist
Ursprünglich hatten die Angreifer Rockstar eine Frist gesetzt. Doch noch vor Ablauf dieses Ultimatums wurden die Daten veröffentlicht. Laut eigenen Angaben erfolgte der Zugriff über eine Schwachstelle bei einem externen Cloud-Dienst.
In einer Nachricht auf ihrer Plattform kommentierten die Hacker provokant:
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Wie fühlt es sich an, die Schlagzeilen zu sein?
Gleichzeitig widersprachen sie Berichten, wonach die Daten für rund 200.000 Dollar verkauft werden sollten. Stattdessen seien die Informationen nun frei zugänglich im Netz aufgetaucht.
Keine GTA-6-Leaks – was wirklich enthalten ist
So groß die Aufmerksamkeit rund um den Leak auch ist: Wer auf konkrete Details zu Grand Theft Auto VI gehofft hat, wird enttäuscht.
Nach aktuellem Stand enthalten die veröffentlichten Daten vor allem:
- Statistiken zu GTA Online und Red Dead Online
- Einnahmen und Nutzungsdaten
- Informationen zu Ausgabenverhalten in verschiedenen Regionen
Nicht enthalten sind hingegen:
- GTA-6-Quellcode
- Gameplay-Material oder Assets
- interne Entwicklungsdaten
- Spielerinformationen
Das deckt sich mit der Vermutung, dass die Hacker keinen direkten Zugriff auf Rockstars interne Systeme hatten, sondern über einen externen Dienst an Analyse- und Finanzdaten gelangt sind.
Leak erklärt trotzdem viel über GTA 6
Auch ohne direkte GTA-6-Inhalte ist der Leak für Fans extrem spannend. Denn die veröffentlichten Zahlen liefern wichtige Hinweise darauf, wie Rockstar bei GTA 6 vorgehen könnte.
Bereits die ersten Auswertungen zeigen:
- GTA Online verdient weiterhin über 1 Million Dollar täglich
- nur ein kleiner Teil der Spieler sorgt für den Großteil der Einnahmen
- Konsolen sind die wichtigste Plattform
Daraus lässt sich ableiten: Der Online-Modus von GTA 6 dürfte erneut eine zentrale Rolle spielen – inklusive starker Monetarisierung.
Rockstar reagiert zurückhaltend auf den Vorfall
Rockstar Games selbst hat den Hack zwar bestätigt, spielt die Tragweite jedoch herunter. Laut offiziellem Statement sei lediglich eine „begrenzte Menge nicht kritischer Unternehmensdaten“ betroffen.
Ein direktes Statement zur Veröffentlichung der Daten gibt es bislang nicht.
Angriff über Cloud-Dienst – kein direkter Zugriff auf Rockstar
Nach aktuellen Informationen nutzten die Angreifer eine Schwachstelle bei einem externen Anbieter für Cloud- und Analyse-Software. Dadurch konnten offenbar interne Metriken ausgelesen werden, ohne direkt in Rockstars Systeme einzudringen.
Das erklärt auch, warum:
- keine sensiblen Entwicklungsdaten betroffen sind
- GTA 6 selbst nicht geleakt wurde
- der Schaden für Rockstar vergleichsweise begrenzt bleibt
Warum der Leak trotzdem wichtig ist
Auch wenn keine direkten GTA-6-Infos enthalten sind, liefert der Vorfall einen seltenen Einblick hinter die Kulissen von Rockstar.
Vor allem zeigt sich:
- wie wichtig GTA Online weiterhin ist
- wie stark der Fokus auf Live-Service-Modellen liegt
- warum GTA 6 wirtschaftlich eines der wichtigsten Spiele überhaupt ist
Kein großer GTA-6-Leak – aber ein klarer Blick in die Zukunft
Der große „GTA-6-Leak“, auf den viele gehofft hatten, bleibt aus. Stattdessen zeigt der Vorfall vor allem eines: Rockstar verdient auch Jahre nach Release noch enorme Summen mit GTA Online.
Für GTA 6 bedeutet das: Der Online-Modus wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine zentrale Rolle spielen – möglicherweise sogar mehr denn je.