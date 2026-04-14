GTA 6: Hacker veröffentlichen gestohlene Rockstar-Daten – das steckt wirklich hinter dem Leak

Nach dem Hackerangriff auf Rockstar Games am Wochenende ist die Situation weiter eskaliert. Die Gruppe ShinyHunters hat die gestohlenen Daten nun öffentlich gemacht, nachdem Rockstar offenbar nicht auf eine Lösegeldforderung eingegangen ist.

Für viele Fans stellt sich jetzt die große Frage: Gibt es neue Infos zu GTA 6?

Hacker veröffentlichen Daten vor Ablauf der Frist

Ursprünglich hatten die Angreifer Rockstar eine Frist gesetzt. Doch noch vor Ablauf dieses Ultimatums wurden die Daten veröffentlicht. Laut eigenen Angaben erfolgte der Zugriff über eine Schwachstelle bei einem externen Cloud-Dienst.

In einer Nachricht auf ihrer Plattform kommentierten die Hacker provokant:

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Wie fühlt es sich an, die Schlagzeilen zu sein?

Gleichzeitig widersprachen sie Berichten, wonach die Daten für rund 200.000 Dollar verkauft werden sollten. Stattdessen seien die Informationen nun frei zugänglich im Netz aufgetaucht.

Keine GTA-6-Leaks – was wirklich enthalten ist

So groß die Aufmerksamkeit rund um den Leak auch ist: Wer auf konkrete Details zu Grand Theft Auto VI gehofft hat, wird enttäuscht.

Nach aktuellem Stand enthalten die veröffentlichten Daten vor allem:

Statistiken zu GTA Online und Red Dead Online

und Einnahmen und Nutzungsdaten

Informationen zu Ausgabenverhalten in verschiedenen Regionen

Nicht enthalten sind hingegen:

GTA-6-Quellcode

Gameplay-Material oder Assets

interne Entwicklungsdaten

Spielerinformationen

Das deckt sich mit der Vermutung, dass die Hacker keinen direkten Zugriff auf Rockstars interne Systeme hatten, sondern über einen externen Dienst an Analyse- und Finanzdaten gelangt sind.

Leak erklärt trotzdem viel über GTA 6

Auch ohne direkte GTA-6-Inhalte ist der Leak für Fans extrem spannend. Denn die veröffentlichten Zahlen liefern wichtige Hinweise darauf, wie Rockstar bei GTA 6 vorgehen könnte.

Bereits die ersten Auswertungen zeigen:

GTA Online verdient weiterhin über 1 Million Dollar täglich

nur ein kleiner Teil der Spieler sorgt für den Großteil der Einnahmen

Konsolen sind die wichtigste Plattform

Daraus lässt sich ableiten: Der Online-Modus von GTA 6 dürfte erneut eine zentrale Rolle spielen – inklusive starker Monetarisierung.

Rockstar reagiert zurückhaltend auf den Vorfall

Rockstar Games selbst hat den Hack zwar bestätigt, spielt die Tragweite jedoch herunter. Laut offiziellem Statement sei lediglich eine „begrenzte Menge nicht kritischer Unternehmensdaten“ betroffen.

Ein direktes Statement zur Veröffentlichung der Daten gibt es bislang nicht.

Angriff über Cloud-Dienst – kein direkter Zugriff auf Rockstar

Nach aktuellen Informationen nutzten die Angreifer eine Schwachstelle bei einem externen Anbieter für Cloud- und Analyse-Software. Dadurch konnten offenbar interne Metriken ausgelesen werden, ohne direkt in Rockstars Systeme einzudringen.

Das erklärt auch, warum:

keine sensiblen Entwicklungsdaten betroffen sind

GTA 6 selbst nicht geleakt wurde

der Schaden für Rockstar vergleichsweise begrenzt bleibt

Warum der Leak trotzdem wichtig ist

Auch wenn keine direkten GTA-6-Infos enthalten sind, liefert der Vorfall einen seltenen Einblick hinter die Kulissen von Rockstar.

Vor allem zeigt sich:

wie wichtig GTA Online weiterhin ist

weiterhin ist wie stark der Fokus auf Live-Service-Modellen liegt

liegt warum GTA 6 wirtschaftlich eines der wichtigsten Spiele überhaupt ist

Kein großer GTA-6-Leak – aber ein klarer Blick in die Zukunft

Der große „GTA-6-Leak“, auf den viele gehofft hatten, bleibt aus. Stattdessen zeigt der Vorfall vor allem eines: Rockstar verdient auch Jahre nach Release noch enorme Summen mit GTA Online.

Für GTA 6 bedeutet das: Der Online-Modus wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine zentrale Rolle spielen – möglicherweise sogar mehr denn je.