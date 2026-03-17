Tomb Raider 1–3 Remastered: Gratis-Update sorgt für Frust – Spieler sprechen von „Verschlechterung“

Eigentlich sollte das neue Update für Tomb Raider 1-3 Remastered ein Grund zur Freude sein. Neue Inhalte, zusätzliche Herausforderungen und frische Outfits – und das alles komplett kostenlos.

Doch nur wenige Tage nach Release kippt die Stimmung in der Community deutlich. Statt Begeisterung hagelt es Kritik und die fällt ungewöhnlich scharf aus.

Kostenlos, aber trotzdem ein Problem

In der vergangenen Woche veröffentlichte das verantwortliche Studio Aspyr ein umfangreiches Content-Update für die Remastered-Sammlung der ersten drei Tomb-Raider-Teile.

Das Update bringt unter anderem:

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Einen neuen Challenge-Modus

15 zusätzliche Trophäen

10 neue Outfits, die über Herausforderungen freigeschaltet werden

Auf dem Papier klingt das nach einem klassischen Fan-Service. Doch genau diese neuen Inhalte stehen jetzt im Zentrum der Kritik.

Spieler kritisieren vor allem die neuen Outfits

Besonders die zusätzlichen Outfits sorgen für Unmut. In sozialen Netzwerken, allen voran Reddit, teilen Spieler zahlreiche Screenshots, die die Probleme deutlich machen.

Zu den häufigsten Kritikpunkten gehören:

Abgeschnittene oder falsch platzierte Accessoires

Schiefe Sonnenbrillen und fehlerhafte Modelle

Lieblos wirkende Details und Texturen

Sichtbar pixelige Schriftzüge und Materialien

Viele Spieler sind sich einig: Die Qualität liege deutlich unter dem Standard, den man von einem offiziellen Update erwarten würde.

„Nicht einmal geschenkt“ – ungewöhnlich harte Reaktionen

Die Community spart nicht mit deutlichen Worten. Besonders häufig wird kritisiert, dass die neuen Inhalte das Spiel eher verschlechtern als verbessern.

Ein Spieler bringt es auf den Punkt:

„Das ist kostenlos und ich will es trotzdem nicht.“

Andere gehen sogar noch weiter und vergleichen die Inhalte mit Fan-Mods:

Modder würden in ihrer Freizeit bessere Inhalte liefern

Das Update wirke „hingeklatscht“

Einige Spieler wünschen sich sogar, es rückgängig machen zu können

Diese Reaktionen zeigen: Hier geht es nicht nur um kleine Schönheitsfehler, sondern um ein grundsätzliches Qualitätsproblem.

Entwickler distanziert sich öffentlich

Die Kritik blieb nicht ungehört. Auch Giovanni Lucca, Lead Designer der Sammlung, meldete sich zu Wort und stellte etwas Entscheidendes klar:

„Weder er noch das ursprüngliche Entwicklerteam seien an der Umsetzung der neuen Inhalte beteiligt gewesen.“

Damit wird deutlich: Das Update stammt offenbar nicht vom ursprünglichen Kernteam, was für viele Spieler eine mögliche Erklärung für die Qualitätsunterschiede ist.

Noch gravierender: Technische Probleme nach dem Update

Neben den optischen Mängeln berichten Spieler auch von teils schwerwiegenden technischen Problemen.

Dazu zählen unter anderem:

Verlorene Spielstände nach dem Update

nach dem Update Menü-Musik läuft während des Gameplays weiter

Asynchrone Untertitel

Probleme beim Wechsel zwischen den Spielen im Menü

Gerade der mögliche Verlust von Speicherständen sorgt für besonders viel Frust, schließlich geht hier unter Umständen der gesamte Fortschritt verloren.

Wie geht es jetzt weiter?

Aktuell ist noch unklar, wie Aspyr auf die Kritik reagieren wird. Ein weiteres Update, das die Probleme behebt oder die Inhalte überarbeitet, wurde bisher nicht offiziell angekündigt. Angesichts der massiven negativen Reaktionen dürfte der Druck aus der Community jedoch steigen.

Gute Idee, schwache Umsetzung

Das kostenlose Update für Tomb Raider 1-3 Remastered zeigt ein bekanntes Problem: Mehr Content ist nicht automatisch besser.

Die neuen Inhalte sind grundsätzlich sinnvoll

Die Umsetzung wirkt jedoch unfertig und qualitativ schwach

Technische Probleme verschärfen die Situation zusätzlich

Was als nettes Extra gedacht war, hat sich für viele Spieler in eine echte Enttäuschung verwandelt.

Frage an die Community: Habt ihr das Update schon ausprobiert und wie ist euer Eindruck? Verbessert es das Spiel oder macht es die Erfahrung tatsächlich schlechter?