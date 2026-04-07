Assassins Creed Shadows-Update versteckt Hinweis auf Black Flag Resynced

Ein neues Update für Assassin’s Creed Shadows sorgt gerade für Gesprächsstoff, der weit über Bugfixes hinausgeht. Mit Title Update 1.1.10 hat Ubisoft nicht nur Inhalte und Technik nachgeschärft, sondern offenbar auch eine auffällige Spur gelegt, die Fans direkt zu Assassin’s Creed 4: Black Flag zurückführt. Genauer gesagt: zu dem bereits bestätigten Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Dass Ubisoft an Black Flag Resynced arbeitet, ist offiziell. Konkrete Details oder ein echter Reveal stehen aber weiterhin aus. Umso spannender ist das, was findige Community-Mitglieder nun im Spiel entdeckt haben, denn es wirkt wie ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass es bald Neuigkeiten geben könnte.

Ein mysteriöser Hinweis in Yamato

Was wurde im Hidden River in der Yamato-Region verändert? Wer nach dem Update in Assassin’s Creed Shadows zum Hidden River reist, findet dort Veränderungen, die vorher nicht vorhanden waren. In dem Gebiet sind plötzlich Strukturen zu sehen, die in der Luft schweben. Je nach Lesart wirken sie wie Animus-Konstrukte oder wie Überreste der Isu, was sofort Spekulationen über kommende Inhalte ausgelöst hat.

Frühe Theorien drehten sich um eine mögliche Verbindung zur nächsten Animus-Riss-Mission oder um einen Quest-Strang rund um Kassandra. Doch ein Detail schiebt die Diskussion inzwischen klar in eine andere Richtung: der Name des betroffenen Areals.

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Welche Rolle spielt der Area-Name für den Black-Flag-Verdacht? Der Bereich soll im Spiel mit der Zeichenkette MU5DME0xTjZEME00MU40QzcxVjQ3MTBO bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Base64-kodierten Text. Entschlüsselt ergibt das zunächst Leetspeak: 1NC0M1N6D0M41N4C71V4710N. Übertragen in normales Englisch kommt man schließlich auf Incoming Domain Activation.

Das liest sich wie ein ziemlich direkter Fingerzeig: eine bevorstehende Domain-Aktivierung und damit sehr wahrscheinlich eine anstehende Website-Freischaltung oder eine Ankündigungsphase zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Warum der Domain-Hinweis gerade jetzt auffällt

Welche Verbindung gibt es zu einer registrierten Website-Domain? Besonders brisant wird der versteckte Text dadurch, dass Fans ihn mit einer bereits diskutierten Domain-Registrierung zusammenbringen. Ende 2025 soll Ubisoft eine passende Webadresse zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced registriert haben. Der in Shadows entdeckte Hinweis Incoming Domain Activation passt auffällig gut zu dem Gedanken, dass diese Seite bald live gehen könnte.

Ein Social-Media-Manager aus zwei Assassin’s-Creed-Fan-Communities, Isu Network und The Ones Who Came Before, machte auf die Kombination aus dem neuen Areal-Hinweis und der Domain-Thematik aufmerksam. Dass das Update erst am 7. April 2026 veröffentlicht wurde und die Entdeckung so schnell die Runde macht, zeigt, wie aufmerksam die Community inzwischen auf jedes noch so kleine Detail reagiert.

Was hat Title Update 1.1.10 sonst noch ins Spiel gebracht? Neben dem möglichen Teaser liefert das Update auch handfeste Neuerungen und Verbesserungen. Ubisoft hat unter anderem folgende Punkte umgesetzt:

Bo-Waffen sind nun in der Spielwelt verfügbar, auch ohne die Erweiterung Claws of Awaji.

PSSR-2-Unterstützung für PlayStation 5 Pro .

. Unterstützung für Nintendo Switch 2 .

. Zahlreiche Bugfixes, darunter Gameplay-Probleme, UI-Fehler und Quest-Fehlfunktionen.

Was das für Edward Kenway bedeuten könnte

Wann könnten erste echte Neuigkeiten zu Black Flag Resynced kommen? Der versteckte Hinweis klingt nach einem Countdown in Klartext, aber offiziell ist damit natürlich noch nichts datiert. Trotzdem wirkt Incoming Domain Activation wie ein gezieltes Augenzwinkern in Richtung der Fans, die seit der Bestätigung von Black Flag Resynced auf ein erstes Bild, einen Trailer oder zumindest konkrete Infos warten.

Gleichzeitig bleibt offen, wie groß die Veränderungen am Remake wirklich ausfallen. Bekannt ist nur, dass das Projekt in Arbeit ist. Das reicht aber offensichtlich schon, um bei vielen wieder die Lust zu wecken, als Edward Kenway in See zu stechen, mit moderner Technik, frischer Präsentation und hoffentlich mehr als nur einer optischen Generalüberholung.

Was meinst du: Ist das in Assassin’s Creed Shadows ein echter Teaser für eine baldige Ankündigung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced, oder siehst du darin eher einen Hinweis auf etwas anderes? Schreib es in die Kommentare.