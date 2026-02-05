Planet of Lana 2 am 5. März 2026 im Xbox Game Pass-Day-One-Line-up

Der Xbox Game Pass hat für März 2026 ein weiteres Highlight bestätigt: Planet of Lana 2: Children of the Leaf erscheint am 5. März 2026 direkt zum Start im Abo. Damit erweitert sich das Line-up an Day-One-Titeln für den Frühling um ein atmosphärisches Abenteuer, das die Geschichte der sympathischen Protagonistin Lana und ihres tierischen Begleiters fortsetzt.

In der Fortsetzung des erfolgreichen Puzzle-Plattformers aus dem Jahr 2023 reist du erneut durch eine malerische, handgemalte Welt, in der Natur und Technologie miteinander verschmelzen. Das Spiel setzt auf eine dialogfreie Erzählweise mit emotionsgeladenen Szenen und einer fiktiven Sprache, die ganz auf Mimik, Musik und Bildsprache setzt.

Was macht Planet of Lana 2 besonders?

Welche Neuerungen bringt der zweite Teil? Planet of Lana 2 erweitert das Gameplay des Vorgängers spürbar. Lana ist nun älter, agiler und hat neue Fähigkeiten wie Wandsprünge und verbesserte Bewegungsabläufe. Auch das Leveldesign wurde erweitert – etwa durch dynamische Umgebungen wie Züge in Bewegung oder verschneite Abschnitte.

Die Entwickler vom schwedischen Studio Wishfully versprechen mehr spielerische Tiefe, ohne den malerischen Stil und die ruhige Atmosphäre zu verlieren, die im ersten Teil so gelobt wurden. Die musikalische Untermalung stammt erneut vom Komponisten Takeshi Furukawa, der bereits den Soundtrack zu The Last Guardian gestaltet hat.

Ein Blick auf die bisherigen Game Pass-Neuzugänge im März

Welche weiteren Spiele erscheinen im März 2026 im Game Pass? Mit der Ankündigung von Planet of Lana 2 stehen nun drei Day-One-Titel für den Game Pass im März fest. Alle erscheinen in der Ultimate-Version und sind über Konsole, PC und Cloud spielbar:

Datum Spiel Plattformen Besonderheiten 5. März Planet of Lana 2 Cloud, Konsole, PC Sequel zum Indie-Hit mit neuer Demo 12. März Replaced Cloud, PC, Xbox Series Action-Plattformer im Cyberpunk-Stil 26. März Nova Roma PC Städtebausimulation mit römischem Flair

So entwickelt sich das Franchise weiter

Wie ordnet sich der zweite Teil in das Gesamtbild ein? Ursprünglich 2023 veröffentlicht, wurde Planet of Lana für seine wunderschöne Optik, die emotionale Erzählweise und den Ghibli-inspirierten Stil gelobt. Kritisiert wurde lediglich die geringe Komplexität der Rätsel. Diese Schwäche will der Nachfolger nun gezielt ausgleichen, indem er mehr spielerische Abwechslung bietet.

Lana und ihr katzenähnlicher Begleiter Mui kehren zurück – erneut musst du mit beiden Figuren zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen und gefährliche Umgebungen zu überwinden. Wie schon im ersten Spiel stehen Tarnung und Umweltinteraktion im Fokus, direkte Kämpfe gibt es weiterhin nicht.

Weitere Titel für Frühjahr 2026 geplant

Welche Spiele könnten noch folgen? Neben den drei feststehenden März-Titeln sind für das Frühjahr 2026 weitere Day-One-Releases im Game Pass geplant. Dazu zählen der dystopische Highspeed-Plattformer Denshattack, der Western-Roguelike Erosion sowie das Partyspiel Kiln mit Keramik-Thema. Konkrete Releasetermine stehen bei diesen Titeln allerdings noch aus.

Mit Planet of Lana 2 beweist Microsoft erneut, dass Indie-Titel mit starker künstlerischer Vision im Game Pass eine Heimat finden. Der Titel könnte sich als eines der atmosphärischsten Spiele des Frühjahrs etablieren – besonders für Fans ruhiger, erzählerisch geprägter Abenteuer.

Wie gefällt dir die Entwicklung der Planet of Lana-Reihe? Freust du dich auf den zweiten Teil im Xbox Game Pass? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!