Hogwarts Legacy – Fans finden Film-Easter-Egg zur Horcrux-Höhle

Drei Jahre nach dem Release tauchen in Hogwarts Legacy immer noch neue Details auf, die selbst eingefleischte Fans übersehen haben. Diesmal geht es um ein kleines, aber ziemlich offensichtliches Film-Easter-Egg, das offenbar die ganze Zeit vor aller Augen versteckt war und jetzt erst richtig Wellen schlägt.

Entdeckt wurde es von einem Reddit-User, der beim Erkunden der Küstenregion auf eine Klippe gestoßen ist, deren Form auffällig stark an einen ikonischen Schauplatz aus Harry Potter und der Halbblutprinz aus dem Jahr 2009 erinnert. Die Community ist sich schnell einig: Das ist mindestens eine sehr deutliche Anspielung, wenn nicht sogar eine direkte Hommage.

Die Entdeckung nach drei Jahren

Wer hat das Easter-Egg in Hogwarts Legacy entdeckt? Laut dem Beitrag war es der Reddit-Nutzer Matthew_Burke_09, der beim Herumstreifen eine Felsformation gefunden hat, die fast identisch zur bekannten Höhlenkulisse aus dem Film wirkt. Besonders markant ist dabei die Öffnung in der Klippe, die im Spiel wie ein Eingang aussieht und sofort Erinnerungen an die Horcrux-Höhle weckt.

Der Clou: Es handelt sich dabei nicht um einen echten, begehbaren Dungeon. Die Öffnung ist nur optisch da, ohne dass man hineinlaufen kann. Genau das macht die Entdeckung für viele so spannend, weil es sich eher wie ein bewusst platzierter Blickfang anfühlt, statt wie eine zufällige Felswand im Gelände.

Ich habe zufällig eine Klippe gefunden, die fast identisch mit der Horcrux-Höhle aus Halbblutprinz ist. Die Öffnung ist nicht wirklich eine Höhle, aber es sieht extrem ähnlich aus.

So findest du den Ort auf der Karte

Wo befindet sich die Klippe, die an die Horcrux-Höhle erinnert? In den Kommentaren wollten viele wissen, wie man den Spot findet und der Entdecker hat eine genaue Positionshilfe geliefert. Demnach gibt es eine kleine Insel, auf der man stehen kann, um den Blick auf die Öffnung zu bekommen, während ein gesetzter Kartenmarker direkt auf die klippenartige Öffnung zeigt.

Auch wenn das Gebiet nicht begehbar ist, lohnt sich der Abstecher für Fans, die Hogwarts Legacy gern wie ein digitales Museum der Zauberwelt behandeln und jede Referenz mitnehmen wollen. Und natürlich kitzelt das Ganze sofort den Entdeckerdrang: Wenn es dort schon so eindeutig aussieht, wie viele weitere Film- und Buchdetails liegen noch in den Landschaften, Fluren und Ruinen herum, ohne dass sie als Quest markiert sind?

Die Stelle, an der mein Charakter auf der Karte steht, ist genau der Punkt, an dem du auf der kleinen Insel stehen kannst, und die Markierung zeigt auf die Öffnung in der Klippe. Bitte sehr.

Warum solche Details in Hogwarts Legacy so gut funktionieren

Warum feiern Fans Film-Anspielungen in Hogwarts Legacy so sehr? Das Spiel ist zwar in den 1890er-Jahren angesiedelt und damit weit vor den Ereignissen der Romane und Filme, aber genau das macht Easter-Eggs so effektiv. Sie müssen nicht in die Hauptstory eingreifen, können aber dennoch dieses vertraute Harry-Potter-Gefühl erzeugen, weil sie Orte, Formen und Bildsprache aus den Filmen aufgreifen.

Gerade beim Erkunden von Hogwarts, Hogsmeade und den umliegenden Regionen lebt Hogwarts Legacy davon, dass es ständig kleine visuelle Belohnungen gibt. Mal sind es versteckte Details in Räumen, mal auffällige Landmarken in der Natur. Und manchmal eben eine Klippe, die dich kurz glauben lässt, gleich wartet dahinter ein kompletter Höhlenabschnitt inklusive dunkler Magie.

Verfügbarkeit und Kontext zum Spiel

Auf welchen Plattformen ist Hogwarts Legacy spielbar? Hogwarts Legacy ist seit Februar 2023 erhältlich und kann auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch gespielt werden. Inhaltlich bleibt es dabei eine eigenständige Geschichte im Wizarding-World-Universum, ohne dass man Vorwissen aus Filmen oder Büchern zwingend braucht, um Spaß zu haben.

Solche Fundstücke zeigen aber, wie stark das Team offenbar darauf gesetzt hat, das Universum nicht nur als Kulisse zu nutzen, sondern als Spielplatz für Fans, die beim Erkunden gerne doppelt hinschauen. Und wenn nach über drei Jahren noch neue Dinge auftauchen, ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, wie detailverliebt diese Welt gebaut wurde.

Habt ihr diese Klippe schon einmal gesehen, oder sind euch in Hogwarts Legacy andere Film- oder Buch-Anspielungen aufgefallen, die viele übersehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.