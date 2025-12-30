Hogwarts Legacy 2 in Planung – Fans fürchten Live-Service und Always-Online-Modell

Hogwarts Legacy war eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2023 und konnte weltweit über 40 Millionen Einheiten verkaufen. Trotz technischer Schwächen überzeugte es mit seiner treuen Umsetzung der Zauberwelt, einem stimmungsvollen Setting im 19. Jahrhundert sowie einem vielfältigen Rollenspielsystem. Nun verdichten sich die Hinweise auf ein mögliches Hogwarts Legacy 2 – doch nicht zur Freude aller Fans.

Live-Service-Elemente und Multiplayer: Was steckt hinter dem Verdacht?

Warum befürchten Fans einen Live-Service-Ansatz bei Hogwarts Legacy 2? Der Auslöser der aktuellen Diskussion ist eine neue Stellenausschreibung von Avalanche Software. Das Studio sucht derzeit einen Senior Software Engineer mit Erfahrung in der Entwicklung von skalierbaren, sicheren und hochverfügbaren Online-Systemen. Diese Anforderungen deuten stark auf ein Live-Service-Modell hin.

Da Avalanche seit dem Release von Hogwarts Legacy im Februar 2023 kein anderes Projekt angekündigt hat, liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei der gesuchten Position um eine Schlüsselrolle im Team von Hogwarts Legacy 2 handelt. Auch wenn der Titel in der Ausschreibung nicht explizit genannt wird, existieren derzeit keine Hinweise auf ein anderes aktives Projekt des Studios.

Multiplayer: Wunsch oder Risiko?

Wie stehen Spieler zur Idee eines Mehrspielermodus? Während die Aussicht auf ein Live-Service-Modell vielen Fans Sorgen bereitet, wird ein echter Multiplayer-Modus von zahlreichen Spielern begrüßt. Bereits beim ersten Teil erfreute sich die inoffizielle Modifikation HogWarp, die Koop-Elemente implementierte, großer Beliebtheit.

Ein offizieller Multiplayer-Modus könnte also ein echtes Highlight darstellen – vorausgesetzt, er wird optional gestaltet und beeinträchtigt die Singleplayer-Erfahrung nicht. Viele wünschen sich kooperative Erkundungen von Hogwarts, gemeinsame Duelle oder das Besuchen anderer Schlafsäle. Problematisch wird es, wenn dies mit ständiger Online-Pflicht, Mikrotransaktionen oder wiederholenden Live-Events verbunden ist.

Was spricht für ein Always-Online-System?

Warum könnte Avalanche auf ständige Internetverbindung setzen? Die Stellenausschreibung legt nahe, dass Avalanche ein Spiel mit Always-Online-Anbindung entwickelt. Gesucht wird unter anderem Erfahrung mit der Entwicklung von Online-Systemen, die „sicher, skalierbar und hochverfügbar“ sind – typische Anforderungen für Live-Service-Spiele. Auch wenn dies nicht zwingend auf Hogwarts Legacy 2 zutreffen muss, ist die Wahrscheinlichkeit hoch.

Ein Always-Online-Ansatz ist besonders bei Spielen üblich, die auf soziale Interaktion oder wiederkehrende Inhalte setzen. Es bleibt fraglich, ob diese Struktur wirklich zum gemütlichen, storygetriebenen Spielkonzept von Hogwarts Legacy passt – oder ob hier eine neue Richtung eingeschlagen wird, die primär auf Monetarisierung setzt.

Fans äußern Kritik und Hoffnung

Wie reagiert die Community auf die Gerüchte? Die Reaktionen auf Plattformen wie Reddit oder Twitter sind gemischt, aber tendenziell kritisch. Viele Spieler äußern sich besorgt über einen möglichen Bruch mit dem erfolgreichen Einzelspieler-Konzept. Besonders der Nutzer „zerovanillacodered“ wurde zitiert mit dem Appell:

Vote with your wallets. Don’t buy it if it’s live sequel.

Andere hoffen, dass Avalanche lediglich an einem separaten Projekt arbeitet – etwa einem neuen Online-RPG im Harry-Potter-Universum. Doch angesichts der bisherigen Studiohistorie erscheint dies eher unwahrscheinlich.

Rückblick: Erfolg des ersten Teils

Warum war Hogwarts Legacy ein solcher Hit? Das Spiel überzeugte mit einer glaubwürdigen Umsetzung der Zauberwelt, spannenden Charakteren, einem motivierenden Fortschrittssystem und einer offenen Welt, die zum Erkunden einlud. Es spielte im Jahr 1890 – weit vor den Ereignissen der bekannten Romane – und bot somit kreativen Spielraum für neue Geschichten.

Hogwarts Legacy wurde am 10. Februar 2023 veröffentlicht und war für viele Monate eines der meistverkauften Spiele weltweit. Allein in den ersten zwei Wochen wurden über 12 Millionen Kopien verkauft. Bis Ende 2025 stieg die Zahl auf über 40 Millionen Verkäufe, bei einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro. Es wurde mehrfach für Preise nominiert und erhielt durchweg positive Kritiken für seine Atmosphäre und das Kampfsystem.

Was erwartet uns in der Fortsetzung?

Wie könnte Hogwarts Legacy 2 aussehen? Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Nachfolger in Entwicklung ist. Dieser könnte neue Regionen wie Durmstrang oder Beauxbatons einführen, weitere Zauberarten und magische Tierwesen integrieren und die Geschichte um die alte Magie fortsetzen.

Spannend wäre auch eine Integration von Quidditch, das im ersten Teil komplett fehlte. Ebenso könnten neue Charaktere und moralische Entscheidungsspielräume das Rollenspiel vertiefen. Die große Frage bleibt jedoch: Wird der Nachfolger weiterhin ein Einzelspieler-Erlebnis bieten – oder wagt er den Schritt in Richtung Online-Service-Game?

Steam-Sonderangebot für Kurzentschlossene

Wo gibt es Hogwarts Legacy aktuell günstig? Im Rahmen des Steam Winter Sale 2025 ist das Spiel derzeit um satte 90 % reduziert. Noch bis zum 5. Januar 2026 kannst du dir die PC-Version für nur 5,99 Euro sichern. Wer das Spiel bislang verpasst hat, hat nun die perfekte Gelegenheit, vor einem möglichen Sequel in die Zauberwelt einzutauchen.

Die Zukunft von Hogwarts Legacy bleibt spannend

Ob Avalanche tatsächlich einen Live-Service-Weg einschlägt oder lediglich neue Online-Komponenten integriert, bleibt vorerst unklar. Fans hoffen auf Transparenz und eine Rückbesinnung auf die Stärken des ersten Teils.

