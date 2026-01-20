ARC Raiders schließt Exploits – Balance-Update für Januar 2026 veröffentlicht

Mit dem neuen Update 1.12.0 für ARC Raiders reagiert Embark Studios auf anhaltende Kritik aus der Community. Der Patch, der am 20. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde, behebt mehrere gravierende Exploits im Spiel und bringt dringend benötigte Verbesserungen für den PvP-Modus.

Besonders betroffen war die Karte Stella Montis, die seit ihrer Veröffentlichung im November 2025 immer wieder für Probleme sorgte. Spieler fanden regelmäßig Wege, um sich außerhalb der vorgesehenen Spielfeldgrenzen zu bewegen – ein Umstand, der für Frust bei fair spielenden Nutzern sorgte.

Schluss mit Out-of-Bounds-Glitches

Welche Exploits wurden behoben? Das Update 1.12.0 zielt gezielt auf mehrere Spielfehler ab, die das kompetitive Gleichgewicht gefährdeten. Besonders im Fokus steht der beliebte PvP-Schauplatz Stella Montis. Dort wurden diverse Lücken im Leveldesign geschlossen, durch die es möglich war, sich außerhalb der Karte zu bewegen.

Diese Art von Glitching war in der Community stark umstritten, da Spieler sich so unfaire Vorteile verschaffen konnten – etwa durch das Umgehen von Feuergefechten oder das gezielte Ausschalten anderer aus geschützten Positionen.

Zusätzlich wurden Exploits beseitigt, bei denen Spieler Munition und Gegenstände duplizieren oder Gegner durch Objekte hindurch verletzen konnten. Diese Fehler beeinflussten sowohl PvP- als auch PvE-Erlebnisse negativ und sind nun laut Patch Notes behoben.

Balance-Anpassungen im Januar

Was wurde zuvor mit 1.11.0 geändert? Bereits am 13. Januar 2026 hatte Embark Studios mit Update 1.11.0 auf weitere Balance-Probleme reagiert. Besonders betroffen war der sogenannte Trigger Nade – eine C4-ähnliche Granate, die durch ihre übermäßige Schadensreichweite dominierte. Diese wurde deutlich abgeschwächt: Die Zündverzögerung wurde von 0,7 auf 1,5 Sekunden erhöht, der Explosionsradius reduziert.

Auch die Schnellfeuerwaffe Kettle wurde angepasst. Ihre Feuerrate wurde von 600 auf 450 reduziert, um dem Missbrauch durch Makros entgegenzuwirken. Diese Änderungen führten bereits zu einer spürbaren Verbesserung im Spielverhalten und zeigen, dass Embark Studios aktiv auf das Feedback der Community reagiert.

Zukunftsausblick für ARC Raiders

Was plant Embark Studios für 2026? Trotz der technischen Fokussierung der letzten Updates gibt es auch Ausblicke auf kommende Inhalte. Embark Studios hat angedeutet, dass 2026 mehrere neue Karten veröffentlicht werden sollen – mit unterschiedlichen Größen und Spielstilen. Konkrete Details sind bislang nicht bekannt, doch Hinweise im Spiel deuten auf ein mögliches Vulkan-Szenario hin.

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema ist die fehlende Möglichkeit, Loadouts zu speichern. Der Wunsch der Community nach einem entsprechenden Quality-of-Life-Feature ist laut Embark bekannt, und das Team arbeite aktiv daran. Gerade für Raid-Vorbereitungen in der Speranza-Basis könnte das Feature einen enormen Zeitgewinn bedeuten.

Ein kurzer Blick auf das Spielprinzip

Was ist ARC Raiders eigentlich? ARC Raiders ist ein dystopischer Extraction-Shooter, der im Jahr 2180 auf der post-apokalyptischen Erde spielt. Du übernimmst die Rolle eines sogenannten Raiders aus der unterirdischen Stadt Speranza. Deine Aufgabe: an die Oberfläche gehen, wertvolle Ressourcen sichern und lebend zurückkehren.

Das Spiel kombiniert PvPvE-Mechaniken: Du kämpfst nicht nur gegen feindliche Maschinen (die sogenannten ARC), sondern auch gegen andere menschliche Teams. Wer stirbt, verliert seine gesammelte Beute – es sei denn, sie wurde im sicheren Inventar verstaut. Die Spannung entsteht aus dem Risiko, alles zu verlieren – oder mit seltener Beute zurückzukehren.

Fazit: Kleine Patches mit großer Wirkung

Warum ist das Update 1.12.0 wichtig? Auch wenn der Umfang des Patches überschaubar wirkt, sind die Auswirkungen auf das Spielgefühl deutlich. Mit der Behebung der Exploits und der kontinuierlichen Balance-Anpassung zeigt Embark Studios, dass sie ARC Raiders langfristig pflegen und weiterentwickeln wollen.

Obwohl der Patch keine neuen Inhalte wie die erwartete „Toxic Swamp“-Kartenbedingung bringt, ist er ein klares Zeichen dafür, dass technische Qualität und faire PvP-Bedingungen im Fokus stehen. Für Fans des Genres bleibt ARC Raiders damit ein spannender Titel mit viel Potenzial – besonders, wenn in den kommenden Monaten neue Karten und Features folgen.

Wie stehst du zu den jüngsten Änderungen in ARC Raiders? Wünschst du dir mehr Inhalte oder findest du die aktuelle Roadmap genau richtig? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!