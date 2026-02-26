Marvels Wolverine wohl zum Start nur auf PS5 – PC-Version könnte später kommen

Wer auf Insomniacs Marvels Wolverine schielt, muss sich in Deutschland wahrscheinlich auf ein altbekanntes PlayStation-Szenario einstellen: Zum Start dürfte das Spiel vor allem auf der PlayStation 5 zuhause sein. Parallel verdichten sich die Signale, dass Sony beim Tempo seiner PC-Veröffentlichungen wieder stärker auf Abstand gehen könnte, statt große Singleplayer-Titel zeitnah auch auf Steam und Co. zu bringen.

Für viele klingt das nach einem klaren Deal: Wolverine am Releasetag zocken bedeutet sehr wahrscheinlich PS5 kaufen oder mindestens Zugang zu einer PS5 organisieren. Gerade weil Sonys PC-Strategie in den letzten Jahren zwar deutlich offener wirkte, aber nie garantiert hat, dass jede große Exklusivmarke auch wirklich schnell auf dem Rechner landet.

Wolverine bleibt vorerst ein PlayStation-Projekt

Welche Plattform ist für Marvels Wolverine offiziell bestätigt? Aktuell ist Marvels Wolverine als Action-Adventure von Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 5 eingeplant. Der Titel wurde bereits im September 2021 offiziell angekündigt und ist als eigenständiger Eintrag im Kosmos der Insomniac-Marvel-Spiele gedacht, der in derselben Kontinuität wie die Spider-Man-Spiele spielt.

Laut aktuellen Angaben ist der Release für den 15. September 2026 vorgesehen. Eine PC-Version ist damit zum jetzigen Stand nicht als gleichwertige Day-one-Plattform gesetzt. Wer also fest mit einem zeitgleichen PC-Launch rechnet, sollte die Erwartungen vorsichtig halten.

Inhaltlich setzt Insomniac auf eine eigenständige Geschichte rund um Logan, inklusive bekannter Namen aus dem erweiterten X-Men-Umfeld. Gleichzeitig hat das Projekt auch abseits des Spiels Schlagzeilen gemacht: Im Dezember 2023 war Marvels Wolverine Teil eines gezielten Ransomware-Angriffs auf Insomniac, bei dem kurzfristig auch Entwicklungsunterlagen nach außen drangen.

Sony und der PC-Kurs mit mehr Abstand

Warum rechnen viele wieder mit späteren PC-Ports? Sonys PC-Offensive hat zwar gezeigt, dass große PlayStation-Marken grundsätzlich ihren Weg auf den Rechner finden können. Trotzdem deutet vieles darauf hin, dass Sony das exklusive Zeitfenster für die Konsole wieder ernster nimmt, gerade bei Prestige-Titeln, die PS5-Hardware verkaufen sollen.

Für Marvels Wolverine passt dieses Bild: Ein Wolverine-Spiel von Insomniac ist ein potenzieller System-Seller, also genau die Art Release, bei der Sony traditionell stark auf die eigene Plattform setzt. Selbst wenn ein PC-Port irgendwann folgt, kann das bedeuten, dass du zum Launch nur mit PS5 sicher planen kannst.

Unterm Strich ist das keine PC-Absage, sondern eher ein Signal für Geduld: Wenn du Wolverine möglichst früh spielen willst, führt der verlässlichste Weg aktuell über Sonys Konsole.

Was das für dich beim Kauf bedeutet

Was solltest du als Fan jetzt konkret einplanen? Wenn Wolverine bei dir ganz oben auf der Liste steht, laufen die Optionen realistisch auf drei Wege hinaus:

Du spielst zum Release 2026 auf PS5.

Du wartest auf eine mögliche PC-Version, falls Sony sie später bestätigt.

Du entscheidest erst dann, wenn Sony den Plattform-Plan offiziell erweitert.

Interessant wird außerdem, wie Sony die eigene Pipeline bis September 2026 taktet: Je nachdem, wie groß der Exklusivdruck wird, könnte sich auch daran ablesen lassen, ob PC-Veröffentlichungen eher als spätere Zusatzwelle geplant sind oder wieder stärker in den Hintergrund rücken.

Wie siehst du das: Würdest du für Marvels Wolverine eine PS5 kaufen, oder wartest du konsequent auf einen möglichen PC-Port? Schreib es in die Kommentare.