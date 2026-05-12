Uncharted 4 wird 10 – Gratis-PSN-Avatare per Code, PS5-Design folgt Ende Mai

Naughty Dog feiert den 10. Geburtstag von Uncharted 4: A Thief’s End und verteilt dazu kostenlose Goodies für PlayStation-Fans. Seit dem 11.05.2026 sind mehrere PSN-Avatare für PS5 und PS4 verfügbar, die sich per Code im PlayStation Store freischalten lassen. Zusätzlich wurde ein neuer, animierter Hintergrund für den Willkommensbereich auf PS5 angekündigt, der noch im Laufe des Monats erscheinen soll.

Die Avatar-Symbole greifen typische Motive aus der Reihe auf und richten sich damit klar an alle, die Nathan Drakes letztes großes Abenteuer noch einmal auf der Konsole feiern wollen. Neben dem PlayStation-Paket gibt es außerdem Neuigkeiten für die PC-Fassung der Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die ebenfalls zum Jubiläum bedacht wurde.

Kostenlose PSN-Avatare zum Jubiläum

Wie bekommt ihr die kostenlosen Uncharted-Avatare? Die Avatare werden über den PlayStation Store freigeschaltet, allerdings benötigt ihr je nach Region einen anderen Code. Nach der Einlösung stehen die Profilbilder dann für PS5 und PS4 bereit.

Inhaltlich orientieren sich die neuen Avatare an ikonischen Items der Serie. Genannt werden unter anderem die Piratenmünze aus Uncharted 4, der Ring von Sir Francis Drake mit der Gravur Sic Parvis Magna sowie Artefakte aus Uncharted: The Lost Legacy.

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Welche Codes gelten für welche Region? Hier sind die veröffentlichten Codes für die jeweiligen Regionen vollständig im Überblick:

Europa: R3ED-24QD-E4DM

Amerika: HG23-6T4H-RNHQ

Japan: L8EF-LAC6-PH3B

Korea: FHT3-4RGP-RBJ8

Asien: PEC5-32RK-EPEQ

Begleitend zur Aktion richtet sich Naughty Dog mit einer Jubiläumsbotschaft an die Community und bedankt sich für die Unterstützung über die Jahre, darunter Fanbriefe, Cosplays, Fotomodus-Aufnahmen und Reaktionsvideos.

Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit euch, unserer großartigen Community, das 10-jährige Jubiläum von Uncharted 4: A Thief’s End zu feiern.

Neues PS5-Design als animierter Hintergrund

Was ist der neue Hintergrund für PS5? Naughty Dog arbeitet an einem animierten Hintergrundbild für den Willkommensbereich auf PS5. Das Design basiert auf dem Key-Artwork der Uncharted: Legacy of Thieves Collection und soll laut Ankündigung Ende Mai 2026 nachgereicht werden.

Damit bekommt die Sammlung auf PS5 noch einmal einen kleinen optischen Bonus, passend zum Jubiläum. Wer seine Konsole gern thematisch gestaltet, sollte den Release gegen Monatsende im Blick behalten.

Nolan North gratuliert und PC-Boni für Steam

Wer meldet sich zum Jubiläum zu Wort? Zum 10. Geburtstag teilt Naughty Dog auch eine Videobotschaft von Nolan North, dem Sprecher von Nathan Drake. Darin spricht er über die Bedeutung der Reihe und darüber, wie Fans ihre Erinnerungen an Uncharted 4 bis heute weitertragen.

Auch PC-Nutzer gehen nicht leer aus: Für die PC-Version der Uncharted: Legacy of Thieves Collection wurden Steam-Community-Boni veröffentlicht. Genannt werden animierte Avatare, Sammelkarten, Emoticons und Profilhintergründe, die über den Steam-Punkte-Shop verfügbar sind.

Zusätzlich läuft auf Steam eine Rabattaktion: Bis zum 14.05.2026 soll die Sammlung laut Naughty Dog mit 67 Prozent Preisnachlass angeboten werden.

Habt ihr Uncharted 4 damals zum Release gespielt und schnappt ihr euch die Avatare oder wartet ihr vor allem auf den animierten PS5-Hintergrund? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.