Mit Subnautica 2 steht eines der meist erwarteten Survival-Spiele der kommenden Monate kurz vor dem Start. Nachdem die Reihe mit dem ersten Teil und Subnautica: Below Zero riesige Erfolge feiern konnte, geht es jetzt endlich weiter – diesmal mit einer echten Fortsetzung und erstmals auch mit Koop-Modus.

Allerdings erscheint Subnautica 2 zunächst nicht als fertiges Spiel, sondern im Early Access. Wir fassen zusammen, was ihr vor dem Start wissen müsst.

Wann startet der Early Access von Subnautica 2?

Der Early Access von Subnautica 2 beginnt am:

Datum: 14. Mai 2026

14. Mai 2026 Uhrzeit: 17:00 Uhr deutscher Zeit

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr direkt in die neue Unterwasserwelt eintauchen.

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Worum geht es in Subnautica 2?

Diesmal verschlägt es euch nicht zurück auf den bekannten Planeten 4546B, sondern auf eine komplett neue außerirdische Welt.

Die Ausgangslage: Nach anhaltenden Konflikten reist ihr gemeinsam mit anderen Pionieren zu einer neuen Heimat. Doch natürlich läuft nicht alles nach Plan und schon bald beginnt erneut der Überlebenskampf unter Wasser.

Typische Elemente der Reihe bleiben erhalten:

Ressourcen sammeln

Werkzeuge und Fahrzeuge craften

eigene Unterwasserbasen bauen

gefährliche Kreaturen erforschen

neue Biome entdecken

Unknown Worlds setzt dabei erneut auf die Mischung aus entspannter Erkundung und unterschwelliger Bedrohung, für die die Reihe bekannt geworden ist.

Zum ersten Mal mit Koop-Multiplayer

Die wohl größte Neuerung gegenüber den Vorgängern: Subnautica 2 bekommt endlich einen richtigen Koop-Modus.

Bis zu vier Spieler können gemeinsam die Unterwasserwelt erkunden.

Das bietet der Multiplayer:

Koop für bis zu 4 Spieler

Crossplay zwischen PC und Xbox

Vorgefertigte Charaktere zum Start

Weitere Anpassungsoptionen später geplant

Trotz Multiplayer bleibt Subnautica 2 laut Entwickler weiterhin klar als Singleplayer-Erfahrung designt. Wer möchte, kann aber eben gemeinsam mit Freunden auf Tauchgang gehen.

Gerade das wünschen sich Fans seit Jahren.

Auf welchen Plattformen erscheint Subnautica 2?

Zum Start des Early Access erscheint das Spiel für:

PC (Steam & Epic Games Store)

Xbox Series X

Xbox Series S

Wichtig: Eine Version für die PlayStation 5 oder eine mögliche Nintendo Switch 2 wurde bisher nicht angekündigt.

Direkt im Game Pass enthalten

Wer den Xbox Game Pass besitzt, muss Subnautica 2 nicht extra kaufen.

Das Spiel erscheint direkt zum Start im:

PC Game Pass

Game Pass Ultimate

Der reguläre Early-Access-Preis liegt dagegen bei rund 30 Euro.

Das steckt zum Start im Early Access

Wie umfangreich die erste Version wird, haben die Entwickler bereits grob erklärt.

Zum Launch sollen enthalten sein:

mehrere Biome

verschiedene Kreaturen

eine erste Story-Grundlage

Crafting-Systeme

Basisbau

Multiplayer

Natürlich wird aber noch nicht alles fertig sein. Große Content-Updates sollen im Laufe der nächsten Jahre folgen.

Geplant sind unter anderem:

neue Biome

weitere Kreaturen

zusätzliche Story-Inhalte

neue Fahrzeuge und Werkzeuge

technische Optimierungen

Wann erscheint die Vollversion?

Wer lieber auf die finale Version wartet, braucht vermutlich noch Geduld.

Unknown Worlds rechnet aktuell damit, dass der Early Access etwa zwei bis drei Jahre dauern wird. Ein Full Release wäre damit wohl frühestens 2028 realistisch.

Das klingt lange, ist bei großen Survival-Spielen inzwischen aber fast schon Standard.

Systemanforderungen auf dem PC

Die offiziellen PC-Anforderungen wurden bereits veröffentlicht. Vor allem beim Arbeitsspeicher und der SSD solltet ihr vorbereitet sein.

Da Subnautica 2 auf eine deutlich größere und technisch aufwendigere Spielwelt setzt, dürfte das Spiel spürbar anspruchsvoller werden als die Vorgänger.

Warum der Hype diesmal besonders groß ist

Die ersten beiden Spiele haben sich in der Survival-Community längst Kultstatus erarbeitet. Besonders die Mischung aus:

Atmosphäre

Erkundung

Base-Building

Horror-Momenten

und Isolation

kam bei vielen Spielern extrem gut an.

Mit Koop könnte Unknown Worlds jetzt genau den nächsten Schritt gehen, den sich Fans seit Jahren wünschen.

Kurz zusammengefasst

Early Access startet am 14. Mai um 17 Uhr

Koop für bis zu vier Spieler

Crossplay zwischen PC und Xbox

Release auf PC und Xbox Series X/S

Direkt im Game Pass enthalten

Full Release wohl erst in einigen Jahren

Für Survival-Fans dürfte Subnautica 2 damit schon jetzt einer der spannendsten Starts des Jahres werden.