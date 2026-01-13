GTA 6 Online – Leak enthüllt möglichen Startumfang mit 32 Spielern

Die Gerüchte rund um GTA 6 Online bekommen neuen Zündstoff. Im Zuge eines Gerichtsverfahrens zwischen Rockstar Games und entlassenen Mitarbeitenden wurden interne Discord-Nachrichten öffentlich, die mögliche Details zum kommenden Multiplayer-Modus enthüllen. Diese Informationen werfen erstmals ein konkreteres Licht darauf, wie sich die nächste Generation von GTA Online im kommenden Grand Theft Auto VI entwickeln könnte.

Neue Hinweise durch geleakte Discord-Nachrichten

Was wurde über den Multiplayer-Modus bekannt? Die veröffentlichten Chat-Protokolle stammen aus Diskussionen ehemaliger Rockstar-Angestellter, die im Zusammenhang mit einem Gewerkschaftsserver der IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain) stehen. Dabei wurde in einem Gespräch über eine interne Testsession von GTA 6 gesprochen, an der 32 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Eine solche Gruppengröße entspricht der aktuellen Spielerobergrenze von GTA Online – und könnte nun auch für GTA 6 Online gelten.

Ein Entwickler äußerte sich scherzhaft über die angeblichen Schwierigkeiten, eine solche Multiplayer-Session zu organisieren, obwohl Rockstar über mehrere QA-Studios verfüge. Dies lässt darauf schließen, dass Tests für umfangreichere Multiplayer-Strukturen bereits laufen. Auch wenn Rockstar selbst noch keine Details zum Online-Modus angekündigt hat, deuten die Infos auf einen Startumfang mit bis zu 32 Spielerinnen und Spielern hin – möglicherweise sogar nur für spezifische Szenarien oder geschlossene Instanzen.

Weitere interne Diskussionen rund um KI und Arbeitskultur

Worüber wurde intern im Studio noch gesprochen? Neben Gameplay-Details offenbaren die geleakten Nachrichten auch kritische Untertöne gegenüber Arbeitsbedingungen bei Rockstar. Ein Mitarbeiter äußerte etwa Bedenken zu den Einsatzmöglichkeiten generativer KI und deren Freigabe durch die Rechtsabteilung. Ein anderer kritisierte, dass Mitarbeitende trotz einer gefährlichen Sturmwarnung ins Büro kommen sollten.

Betroffene Angestellte beklagen zudem eine invasive Überwachung, etwa durch den Zugriff auf persönliche Discord-Accounts. Ein spezieller Fall, bei dem eine simple Nachricht über den Stand der Entwicklung von GTA VI als Kündigungsgrund diente, illustriert, wie hoch die Vertraulichkeit bei Rockstar eingeschätzt wird. Diese Vorfälle verdeutlichen die Spannungen zwischen Studio und Workforcen, die für ein großes Projekt wie GTA VI intensiv tätig sind.

Einordnung der Details im Kontext des Spiels

Wie passen die Informationen zur bisherigen Entwicklung von GTA VI? Nach offiziellen Angaben erscheint GTA VI am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Als Handlungsort dient der fiktive US-Bundesstaat Leonida, ein satirisches Abbild Floridas, inklusive einer Neuinterpretation von Vice City. Hauptfiguren sind das kriminelle Duo Jason Duval und Lucia Caminos, die in eine Verschwörung hineingezogen werden.

Laut früheren Informationen soll GTA VI einen umfangreichen Online-Modus beinhalten – erstmals bestätigt wurde dies durch ein Leak bereits 2022, nun liefern diese Gerichtsunterlagen erneute Hinweise. Der stark erwartete Multiplayer dürfte erneut das langfristige Rückgrat des Spiels bilden, wie es seit 2013 bei GTA Online der Fall ist. Ob das erstmals erwähnte 32-Spieler-Format die Online-Welt zu Release beschreibt oder nur einen Ausschnitt – etwa für Missionen oder Events – bleibt abzuwarten.

Mögliche Konsequenzen für Rockstar Games

Welche Auswirkungen könnte der Leak auf Rockstar haben? Die öffentliche Aufmerksamkeit rund um den Vorfall hat nicht nur Informationen zur Spielentwicklung an die Oberfläche gebracht, sondern stellt auch die internen Personalpraktiken von Rockstar in den Fokus. Die intensiven Maßnahmen zur Geheimhaltung, gepaart mit Diskussionen über Arbeitsbedingungen, könnten Auswirkungen auf das Image des Entwicklers und das Arbeitsklima haben – gerade in einer Zeit, in der Entwicklerkultur immer öfter medial reflektiert wird.

Für dich als Fan der Reihe liefert dieser Vorfall zwar keine bahnbrechenden Enthüllungen zum Spielsystem, aber doch ein spannendes Indiz zur Zukunft von GTA Online. Bleibt die Frage: Wird Rockstar sich zu den aufgetauchten Informationen äußern – oder bleibt es bei Halbsätzen und Spekulationen?

