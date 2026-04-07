Tomb Raider Legacy of Atlantis – Gerücht um Release-Verschiebung auf 2027

Lara Crofts große Rückkehr sollte eigentlich perfekt zum Jubiläum passen: Nach der Ankündigung bei den Game Awards 2025 war Tomb Raider Legacy of Atlantis als Neuauflage des Klassikers von 1996 offiziell für 2026 eingeplant, also genau ins 30. Jahr der Reihe. Doch nur wenige Monate später werden die Hoffnungen auf einen Release im Jubiläumsfenster spürbar gedämpft.

Ausgerechnet eine Insider-Quelle, die zuletzt erstaunlich treffsicher lag, bringt nun eine Verschiebung ins Spiel. Und die würde nicht nur den Zeitplan von Legacy of Atlantis verändern, sondern könnte auch Auswirkungen auf das zweite angekündigte Projekt Tomb Raider Catalyst haben.

Neue Gerüchte zum Release-Fenster

Wann könnte Tomb Raider Legacy of Atlantis stattdessen erscheinen? Laut der Gruppe Society of Raiders kursieren Gerüchte, dass Tomb Raider Legacy of Atlantis erst im Februar 2027 veröffentlicht werden soll. Damit würde das Remake das Jubiläumsjahr 2026 knapp verpassen, obwohl genau dieses Zeitfenster bisher als naheliegender Slot galt.

Brisant ist dabei vor allem, wer die Info streut: Society of Raiders lag bereits im Vorfeld der Game Awards 2025 richtig und nannte damals nicht nur den Namen Legacy of Atlantis, sondern auch die Zusammenarbeit mit Flying Wild Hog sowie das Doppelpack aus Legacy of Atlantis und Tomb Raider Catalyst, noch bevor ein Trailer gezeigt wurde.

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Es gibt Gerüchte, dass Tomb Raider Legacy of Atlantis im Februar 2027 erscheinen soll.

Nachdem in der Community schnell Skepsis aufkam, betonte die Gruppe in einem weiteren Beitrag, dass man die eigene Quelle nicht offenlegen könne und die Information deshalb ausdrücklich als Gerücht markiert sei.

Wir verstehen, dass das Fehlen einer Quelle ein wenig nervig sein kann, aber wir können sie aus offensichtlichen Gründen nicht nennen. Deshalb ist es auch als Gerücht markiert und nicht als Fakt. Es liegt an euch, ob ihr es glaubt oder nicht. Bleibt einfach freundlich und respektvoll.

Warum ein Release 2027 plausibel wirkt

Warum wäre eine Verschiebung auf Februar 2027 nachvollziehbar? Seit der Ankündigung bei den Game Awards 2025 hat es bisher keine neuen offiziellen Einblicke gegeben. Für ein Spiel, das bereits 2026 erscheinen soll, wäre ein weiterhin sehr stilles Marketing ein eher ungewöhnliches Signal, vor allem, wenn ein Release in der näheren Jahreshälfte angepeilt wäre.

Dazu kommt der Blick auf den Kalender: Die zweite Jahreshälfte gilt schon jetzt als extrem umkämpft, allen voran durch GTA 6, das im November erscheinen soll. Viele Publisher versuchen traditionell, einem solchen Giganten auszuweichen, um nicht zwischen Hype-Wellen und Verkaufszahlen zerrieben zu werden.

Welche Rolle spielen die jüngsten Ereignisse im Studio-Umfeld? Crystal Dynamics, das gemeinsam mit Flying Wild Hog an Legacy of Atlantis arbeitet, hatte erst im vergangenen Monat erneut mit Stellenabbau zu kämpfen. Solche Einschnitte können die Entwicklung und interne Abläufe beeinflussen, was eine Verschiebung zumindest als realistisches Szenario erscheinen lässt.

Folgen für Tomb Raider Catalyst und die Release-Strategie

Was bedeutet ein späterer Legacy-of-Atlantis-Termin für Tomb Raider Catalyst? Genau hier wird es spannend: Tomb Raider Catalyst ist aktuell für Ende 2027 angekündigt, also als nächster Hauptteil nach dem Remake. Sollte Legacy of Atlantis jedoch tatsächlich erst im Februar 2027 kommen, würden beide Projekte zeitlich sehr nah zusammenrücken.

Da Amazon Games zwei große Tomb-Raider-Releases wahrscheinlich nicht innerhalb weniger Monate platzieren dürfte, könnte das neue Abenteuer von Lara Croft in Nordindien dann ebenfalls nach hinten rutschen. Im Raum steht damit sogar ein mögliches Release-Fenster in 2028, auch wenn es dazu bislang keine offiziellen Signale gibt.

Offiziell wird Tomb Raider Legacy of Atlantis weiterhin für 2026 gelistet, und auch von Crystal Dynamics, Flying Wild Hog oder Amazon Games gibt es aktuell keine Stellungnahme zu den neuen Gerüchten.

Wie seht ihr das: Wäre euch ein späterer Release lieber, wenn dafür Qualität und Umfang stimmen, oder wollt ihr Lara unbedingt schon 2026 im Jubiläumsjahr zurückhaben? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.