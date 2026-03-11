PS Plus Extra und Premium – Acht neue Spiele kommen am 17. März 2026

PlayStation Plus erweitert im März 2026 erneut sein Angebot: PS Plus Extra und Premium bekommen am 17. März 2026 offiziell acht neue Spiele. Damit stockt Sony die Spielebibliothek für Abonnenten beider Stufen weiter auf und liefert frischen Nachschub für alle, die sich quer durch Genres spielen möchten.

Der Termin ist dabei klar gesetzt: Ab dem 17. März 2026 sollen die Neuzugänge regulär in der PS-Plus-Bibliothek auftauchen und dann ohne zusätzliche Kosten über das Abo spielbar sein. Wie immer gilt: Du benötigst eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra oder Premium, um die neuen Titel aus der Bibliothek herunterladen zu können.

Welche acht Spiele genau dazukommen, wird in der offiziellen Ankündigung als Paket für Extra und Premium zusammengefasst. Sobald der Drop live ist, findest du die Titel direkt in der PlayStation-Plus-Übersicht auf deiner Konsole.

Release und Umfang des März-Drops

Wann kommen die neuen PS-Plus-Spiele im März 2026? Der neue Schwung landet am 17. März 2026 in PS Plus Extra und PS Plus Premium. Damit bleibt Sony beim üblichen Rhythmus, größere Bibliotheks-Updates in der Monatsmitte auszurollen.

Insgesamt handelt es sich um acht neue Spiele, die offiziell für Extra und Premium bestätigt sind. Der Zuwachs ist damit überschaubar, aber klar umrissen, was für viele Abonnenten praktisch ist: weniger Scrollen, schneller entscheiden, was als Nächstes installiert wird.

Wichtig ist außerdem die Einordnung: Diese Neuzugänge betreffen die Spielebibliothek von Extra und Premium. Das ist ein anderer Teil des Angebots als die monatlichen Essential-Spiele, die typischerweise zu Monatsbeginn wechseln und auch auf der Essential-Stufe enthalten sind.

Was der Zuwachs für Extra- und Premium-Abonnenten bedeutet

Für wen lohnt sich PS Plus Extra oder Premium im März 2026 besonders? Wer gerade auf der Suche nach neuen Spielen ohne Einzelkauf ist, bekommt mit dem März-Paket acht frische Optionen in die Bibliothek. Gerade bei Extra kann so ein Update den Backlog schnell wieder auffüllen, wenn du die letzten Highlights bereits abgegrast hast.

Premium-Abonnenten profitieren grundsätzlich ebenfalls von jedem Bibliotheks-Update, selbst wenn der größte Mehrwert der Stufe oft in Zusatzfunktionen und dem erweiterten Katalog liegt. Der März-Drop ist daher vor allem ein Signal: Sony hält die Rotation in beiden Stufen aktiv und liefert konstant Nachschub.

Wenn du am 17. März 2026 reinschaust, lohnt es sich, die neuen Spiele direkt in deine Bibliothek zu packen und anzutesten. So merkst du schnell, welche Titel hängen bleiben und welche du eher überspringst.

Welche der acht neuen Games willst du dir am 17. März 2026 als Erstes herunterladen, und welches Spiel fehlt dir persönlich noch im PS-Plus-Katalog? Schreib es gerne in die Kommentare.