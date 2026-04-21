PS Plus Extra und Premium April 2026 – Neue Spiele, Abgänge im Überblick

PlayStation Plus hat am 21. April 2026 ein frisches Update für die Abo-Stufen Extra und Premium bekommen. Damit stehen ab sofort neue Downloads im Spielekatalog bereit, darunter große Namen wie Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest und Football Manager 26 Console. Wer nur PS Plus Essential abonniert hat, schaut bei diesen Neuzugängen allerdings in die Röhre.

Wichtig: Die neuen Extra- und Premium-Titel sind ab heute in Europa verfügbar, die Freischaltung in den USA folgt erst im Laufe des Tages. Parallel dazu laufen die monatlichen Essential-Games weiter, die du dir noch bis Anfang Mai sichern kannst.

Neue Spiele im PS Plus Extra- und Premium-Katalog

Welche neuen PS Plus Extra und Premium Spiele sind im April 2026 dabei? Sony ergänzt den Katalog am 21. April 2026 um sieben Spiele für PS Plus Extra und einen Klassiker für PS Plus Premium. Extra-Mitglieder bekommen dabei eine auffällig breit gemischte Auswahl aus Open-World-Action, Motorsport, Strategie und Indie-Highlights.

Hier ist die vollständige Liste der Neuzugänge für April 2026:

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Horizon Zero Dawn Remastered ( PS5 )

) The Crew Motorfest ( PS4 , PS5)

, PS5) Football Manager 26 Console (PS5)

WARRIORS: Abyss (PS4, PS5)

Squirrel with a Gun (PS5)

The Casting of Frank Stone (PS5)

Monster Train (PS5)

Für Premium-Abonnenten wandert zusätzlich ein PS2-Klassiker in den Klassiker-Katalog:

Wild Arms 4 (PS2)

Das steckt hinter dem Highlight Horizon Zero Dawn Remastered

Für wen lohnt sich Horizon Zero Dawn Remastered im PS Plus-Abo besonders? Der auffälligste Neuzugang ist ganz klar Horizon Zero Dawn Remastered, das ausschließlich auf der PS5 verfügbar ist. Wenn du Aloys Reise bislang verpasst hast oder Lust auf einen erneuten Durchlauf hast, ist das der größte Ankerpunkt des Updates.

Falls du noch auf PS4 unterwegs bist, gehst du trotzdem nicht leer aus: Dort ist statt der Remastered-Version Horizon Zero Dawn Complete Edition im Katalog verfügbar. Diese Version enthält zusätzliches digitales Bonusmaterial sowie die Erweiterung The Frozen Wilds.

Außerdem solltest du im Hinterkopf behalten: Extra- und Premium-Spiele funktionieren anders als die monatlichen Essential-Games. Sie lassen sich nicht dauerhaft beanspruchen, sondern sind nur spielbar, solange sie im Katalog enthalten sind.

Diese PS Plus Essential-Spiele sind noch bis Mai verfügbar

Welche Gratis-Spiele gibt es im April 2026 für alle PS Plus-Abos? Auch wenn Essential-Mitglieder die neuen Extra- und Premium-Neuzugänge nicht laden können, gibt es im April 2026 weiterhin die regulären monatlichen Spiele, die für alle Abo-Stufen gelten. Diese lassen sich innerhalb des Aktionszeitraums zur Bibliothek hinzufügen und bleiben dann spielbar, solange du PS Plus abonniert hast.

Die PS Plus Essential-Spiele für April 2026 sind noch bis Dienstag, den 5. Mai 2026 verfügbar:

Sword Art Online Fractured Daydream

Lords of the Fallen

Tomb Raider 1-3 Remastered

Abgänge aus PS Plus Extra und Premium am 21. April 2026

Welche Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium jetzt? Wo neue Titel dazukommen, fliegen auch wieder welche raus. Mit dem Update am 21. April 2026 verschwinden mehrere Spiele aus dem Extra- und Premium-Katalog. Wenn du davon noch etwas nachholen wolltest, ist der Zug ab heute erst mal abgefahren.

Diese Titel sind ab dem 21. April 2026 nicht mehr über PS Plus Extra und Premium verfügbar:

Dave the Diver

Disaster Report 4: Summer Memories

EA Sports PGA Tour

Lost Records: Bloom & Rage

Spitlings

TowerFall Ascension

Welche der neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele nimmst du dir als Erstes vor, und welche Abgänge treffen dich am meisten? Schreib es gern in die Kommentare.