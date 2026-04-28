Helldivers 2 Update Machinery of Oppression – Exo-Suits fast doppelt so zäh

Helldivers 2 bekommt mit dem Update Machinery of Oppression am 28. April 2026 einen spürbaren Rundumschlag: Neue Inhalte erweitern die Einsatzgebiete, während Arrowhead gleichzeitig an vielen Stellschrauben beim Balancing dreht. Im Fokus stehen diesmal vor allem Exo-Anzüge, mehrere Stratagems und Sidearms sowie zahlreiche Feindanpassungen bei Terminiden und Automaten.

Der Patch erscheint in einer Phase, in der die Community erneut stärker über die Ausrichtung des Live-Service diskutiert. Themen wie fehlende Roadmap, Balancing-Entscheidungen und der Wunsch nach mehr Waffenanpassung wurden zuletzt wieder lauter, Arrowhead hat dafür bereits bessere Kommunikation in Aussicht gestellt. Mit Machinery of Oppression kommt nun erst einmal ein sehr konkretes Update-Paket, das sowohl Content als auch Systemänderungen liefert.

Neue Inhalte und Warbond-Nachschub

Welche neuen Inhalte bringt Machinery of Oppression? Laut Update-Highlights ergänzt Arrowhead Helldivers 2 um zwei neue Biome, die frische Schauplätze für Missionen liefern. Eines davon wird als ruhige Waldregion mit verwinkelten Pfaden, riesigen Bäumen und Flüssen beschrieben, optisch also ein deutlicher Kontrast zu vielen bisherigen Kriegsgebieten.

Was hat es mit dem neuen Gegner auf sich? Zusätzlich wird eine neue Gegnervariante angeteasert, die auf von Gloom befallenen Planeten durch alarming signals auffallen soll. Konkrete Details nennt Arrowhead nicht, aber es deutet vieles auf eine neue Variante des Bile Titan hin. Der Rest ist bewusst Entdeckerarbeit.

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Welche neuen Items gibt es über den Warbond? Der zuvor angekündigte Premium-Warbond Exo Experts ist ab sofort verfügbar und bringt unter anderem neue EXO-Suits, Waffen und weiteres Equipment ins Spiel. Das Timing ist passend, weil der Patch gleichzeitig die Mech-Nutzung grundsätzlich neu austariert.

Exo-Anzüge im Mittelpunkt des Rebalances

Wie stark werden Exo-Suits jetzt gebufft? Arrowhead reagiert auf das Feedback, dass Exo-Anzüge zu schnell auseinanderfallen. Die wichtigste Änderung ist der nahezu verdoppelte Lebenspool: Die Haupttrefferpunkte steigen von 850 auf 1600. Außerdem gilt künftig: Der Exo-Suit geht nur noch dann komplett down, wenn die Haupt-HP aufgebraucht sind, nicht mehr durch das Zerstören einzelner Zonen.

Welche Detailänderungen verbessern die Haltbarkeit? Auch die Arme werden deutlich robuster: Arm-HP steigen von 350 auf 600, dazu kommt 50 Prozent Explosionsresistenz für die Arme. Constitution und Bleedout auf den Armen werden entfernt, und Exo-Suits verlieren nicht mehr jede Mobilität, wenn beide Beine gebrochen sind. Gleichzeitig werden zahlreiche rein visuelle Health-Zones gestrichen, was laut Patch auch der Performance helfen soll.

Welche neuen Schwächen und Interaktionen kommen dazu? Als Kehrseite werden Exo-Suits 50 Prozent anfälliger für Säure. Außerdem können sie nun gestaggert werden (Stärke 45), ohne dass das Schießen davon beeinflusst wird. Zusätzlich bekommen Terminiden mehr Durchschlagskraft gegen Fahrzeuge, damit deren Vehicle-Damage besser zu Automaten und Illuminaten aufschließt.

Stratagems, Sidearms und Gas werden spürbar angepasst

Welche Sidearms wurden verbessert? Mehrere Nahkampf-Sidearms kosten weniger Ausdauer, manche erhalten zusätzlich mehr Schaden. Konkret:

CQC-30 Stun Baton: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert, Schaden von 75 auf 120 erhöht, Durable Damage von 38 auf 60 erhöht

CQC-19 Stun Lance: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert

CQC-2 Saber: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert

CQC-5 Combat Hatchet: Ausdauer von 5 Prozent auf 4 Prozent reduziert

CQC-73 Entrenchment Tool: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert

Welche Stratagems profitieren am meisten? Hier fällt das Paket besonders umfangreich aus, inklusive klarer Buffs:

CQC-9 Defoliation Tool: größere und versetzte Hitbox, längeres Aktivfenster der Damage-Hitbox, Rüstungsdurchdringung skaliert doppelt so schnell, langsamer bei Treffer, Ausdauer von 10 Prozent auf 5 Prozent reduziert

CQC-1 One True Flag: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert

SH-20 Ballistic Shield Backpack: HP von 600 auf 1000 erhöht

FAF-14 Spear: Raketen im Backpack von 3 auf 4 erhöht

Flame Sentry: Reichweite von 20 m auf 34 m erhöht, Schaden um 50 Prozent erhöht, versetzt Gegner schneller in Panik

Laser Sentry: Hitzekapazität von 200 auf 250 erhöht

TX-41 Sterilizer: überarbeitete Gas-VFX, Gas bleibt länger und reicht weiter

Wie verändert sich Gas im Kampf? Gas-Effekte verlangsamen nun zusätzlich um 25 Prozent, sobald Gegner durch das Gas verwirrt sind. Wichtig: Der Slow trifft auch euch. Große Gegner wie Bile Titan und Factory Strider, die nicht verwirrt werden, sind davon entsprechend nicht betroffen.

Terminiden und Automaten werden neu austariert

Welche Terminiden-Änderungen sind besonders wichtig? Für viele Terminiden wird der durable damage erhöht, was vor allem gegen robuste Ziele spürbar sein dürfte. Der Bile Titan bekommt außerdem gezielte Anpassungen an seinen Spew-Explosionen, damit Hitbox und Optik besser zusammenpassen:

Bile Titan: innere Explosionsreichweite von 2,25 auf 1 reduziert, äußere Explosionsreichweite von 3,5 auf 2,2 reduziert

Hive Guard: Kopf und Frontbeine von Medium auf Heavy Armor (3 auf 4), Körper und Klauen von Light auf Unarmored (2 auf 1), Body-HP von 500 auf 375 reduziert

Bile Spewers: mehr durable damage auf Nahkampfangriff

Stalkers und Prowlers: mehr durable damage

Shriekers: mehr durable damage

Scavengers: mehr durable damage

Hunters: mehr durable damage

Alle Warrior-Varianten: mehr durable damage

Charger: leichte Erhöhung des durable damage für Nahkampf und Charge

Hive Lord: mehr durable damage auf vielen physischen Angriffen

Dragon Roach: mehr durable damage auf Flammenangriff

Impaler: benötigte Stagger-Force von 45 auf 50 erhöht, leichte Erhöhung des durable damage auf Nahkampf

Was ändert sich bei den Automaten? Auch hier geht es viel um durable damage, dazu kommen klare Schwachstellen- und Tank-Anpassungen. Die wichtigsten Punkte:

Raiders: mehr durable damage im Nahkampf, leichte Erhöhung des durable damage bei Small-Arms-Feuer von Raiders, Türmen und Devastators

Berserkers: mehr durable damage

Devastators: mehr durable damage im Nahkampf

Heavy Devastators: Schild ist zerstörbar und wird bei Zerstörung fallen gelassen, Heavy Armor (4), Health 800, Durable 0,7

Rocket Devastator: Stagger Strength der Raketenprojektils von 50 auf 35 reduziert

Hulk: mehr durable damage beim Flammenangriff

War Strider: Hüftgelenke der Beine von Heavy auf Medium Armor (4 auf 3) reduziert

Alle Tanks: Main-HP von 3000 auf 4000 erhöht, Back-Vents-HP von 750 auf 1500 erhöht, Back-Vents-Armor von Medium auf Heavy (3 auf 4), Tracks-Damage-Zone entfernt sobald Zone tot, Damage-Cap von Tracks zu Main entfernt, Durable-Resist der Tracks von 1,0 auf 0,8 reduziert, Overlap-Damage-Zones beim Fahren reduziert

Shredder Tank: Turret-Turnspeed reduziert

Barrager Tank: Weak-Spot-HP vorne und hinten von 750 auf 1500 erhöht

Welche Anpassungen betreffen die Illuminaten? Hier werden ebenfalls einzelne Gegnerwerte nachgezogen:

Fleshmobs: mehr durable damage

Tesla tower: benötigte Zerstörungsstärke von 30 auf 20 gesenkt, Health-Funktion mit 200 HP und Armor 2 hinzugefügt

Bugfixes und Quality-of-Life im Überblick

Welche Probleme wurden laut Patch behoben? Machinery of Oppression liefert neben dem Balancing auch eine lange Fix-Liste, darunter Crashfixes, Missions-Blocker und diverse Darstellungs- sowie Sound-Probleme. Aus den Patch-Highlights und den Fix-Notizen stechen unter anderem diese Punkte hervor:

Defend-City-Events erscheinen wieder als von Super Earth kontrolliert

Air-Base-Control-Tower: Zerstörung mit portablem Hellbomb blockiert Missionsfortschritt nicht mehr

Enthusiastic Mirth: Emote-Sound repariert

Fleshmobs clippen beim Charge nicht mehr durch Objekte

Feuerwerk bei Tutorial-Abschluss wieder vorhanden

Gunships und Shriekers spawnen wieder korrekt, wenn der passende Effekt aktiv ist

Double-Edged Sickle: kein hochfrequentes Dröhnen beim Feuern mehr

Warbond-Menü: keine falschen Weiterleitungen zwischen Python Commandos, Redacted Regiment und vice versa

Sparks und Bug-Spawner-Rauch mit höherer Materialauflösung

Crashfixes: seltener AI-Crash, Crash bei Under-Barrel-Fire-Modes, seltener Kampf-Crash vor allem gegen Illuminaten

Automaton MG Emplacement: fehlendes haptisches Feedback ergänzt

SEAF Artillery: kein Softlock mehr durch Shell-Insert und sofortiges Entfernen

Fleshmobs können nun Fahrzeuge beschädigen

Terminiden-Eier: kein Katapult-Effekt mehr, wenn man direkt dagegen steht

Exomech: Einschussmarkierungen erscheinen am korrekten Bauteil

Bestimmte Kills zählen wieder korrekt für Order-Fortschritt

Factory Striders zählen nicht mehr als Fabricators bei Destroy-Automaton-Fabricators-Missionen

Stratagem-Hellpods landen nicht mehr auf dem Air Control Tower bei Evacuate-Priority-Citizens

Loadout-Menü: Softlock bei weniger als vier Stratagems und temporär deaktivierten Slots behoben

Minimap: keine quadratischen Artefakte mehr bei niedriger Terrain-Qualität

Extraction-Shuttle fliegt bei Stadt-Extraction wieder geradeaus

Head-Twitch: Fix beim Verlassen des Hellpods sowie vor und nach Victory Poses

Feuer scorcht Terrain konsistenter (ohne Gameplay-Änderung)

Floating-Items auf Magma-Planet gefixt, Tutorial-Terrain-Gap gefixt

Performance: Partikel von Strafing Run für DSS Eagle Storm und Air Support optimiert

HUD: Nachricht erscheint, wenn Stratagems fehlschlagen

Tutorial-Flag-Celebration: Feuerwerk-Timing und Lighting gefixt

Kein Durchfallen durchs Schiffs-Dach in Illuminate-Invasion-Missionen

Tremor-Ambient-Sound fade-out korrigiert

Der Titel Burier of Heads wurde wieder aktiviert und erscheint erneut im Customization-Menü, wenn freigeschaltet

Hive Core Drill Terminal: keine Interaktion mehr von hinten

Enemy-Visibility und Hearing reagieren stärker auf Wetter, Gegner sollen Helldiver bei intensiver Witterung schwerer wahrnehmen

Start-Validation-Checks eingeführt, um potenzielle Probleme durch veraltete Treiber abzufangen

Wie fühlt sich Machinery of Oppression für dich bisher an, und welche Balance-Änderung merkst du am stärksten, Exo-Suits, Stratagems oder die Terminiden-Anpassungen? Schreib es gern in die Kommentare.