Helldivers 2 Update Machinery of Oppression – Exo-Suits fast doppelt so zäh

Helldivers 2 bekommt mit dem Update Machinery of Oppression am 28. April 2026 einen spürbaren Rundumschlag: Neue Inhalte erweitern die Einsatzgebiete, während Arrowhead gleichzeitig an vielen Stellschrauben beim Balancing dreht. Im Fokus stehen diesmal vor allem Exo-Anzüge, mehrere Stratagems und Sidearms sowie zahlreiche Feindanpassungen bei Terminiden und Automaten.
Der Patch erscheint in einer Phase, in der die Community erneut stärker über die Ausrichtung des Live-Service diskutiert. Themen wie fehlende Roadmap, Balancing-Entscheidungen und der Wunsch nach mehr Waffenanpassung wurden zuletzt wieder lauter, Arrowhead hat dafür bereits bessere Kommunikation in Aussicht gestellt. Mit Machinery of Oppression kommt nun erst einmal ein sehr konkretes Update-Paket, das sowohl Content als auch Systemänderungen liefert.
Neue Inhalte und Warbond-Nachschub
Welche neuen Inhalte bringt Machinery of Oppression? Laut Update-Highlights ergänzt Arrowhead Helldivers 2 um zwei neue Biome, die frische Schauplätze für Missionen liefern. Eines davon wird als ruhige Waldregion mit verwinkelten Pfaden, riesigen Bäumen und Flüssen beschrieben, optisch also ein deutlicher Kontrast zu vielen bisherigen Kriegsgebieten.
Was hat es mit dem neuen Gegner auf sich? Zusätzlich wird eine neue Gegnervariante angeteasert, die auf von Gloom befallenen Planeten durch alarming signals auffallen soll. Konkrete Details nennt Arrowhead nicht, aber es deutet vieles auf eine neue Variante des Bile Titan hin. Der Rest ist bewusst Entdeckerarbeit.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Welche neuen Items gibt es über den Warbond? Der zuvor angekündigte Premium-Warbond Exo Experts ist ab sofort verfügbar und bringt unter anderem neue EXO-Suits, Waffen und weiteres Equipment ins Spiel. Das Timing ist passend, weil der Patch gleichzeitig die Mech-Nutzung grundsätzlich neu austariert.
Exo-Anzüge im Mittelpunkt des Rebalances
Wie stark werden Exo-Suits jetzt gebufft? Arrowhead reagiert auf das Feedback, dass Exo-Anzüge zu schnell auseinanderfallen. Die wichtigste Änderung ist der nahezu verdoppelte Lebenspool: Die Haupttrefferpunkte steigen von 850 auf 1600. Außerdem gilt künftig: Der Exo-Suit geht nur noch dann komplett down, wenn die Haupt-HP aufgebraucht sind, nicht mehr durch das Zerstören einzelner Zonen.
Welche Detailänderungen verbessern die Haltbarkeit? Auch die Arme werden deutlich robuster: Arm-HP steigen von 350 auf 600, dazu kommt 50 Prozent Explosionsresistenz für die Arme. Constitution und Bleedout auf den Armen werden entfernt, und Exo-Suits verlieren nicht mehr jede Mobilität, wenn beide Beine gebrochen sind. Gleichzeitig werden zahlreiche rein visuelle Health-Zones gestrichen, was laut Patch auch der Performance helfen soll.
Welche neuen Schwächen und Interaktionen kommen dazu? Als Kehrseite werden Exo-Suits 50 Prozent anfälliger für Säure. Außerdem können sie nun gestaggert werden (Stärke 45), ohne dass das Schießen davon beeinflusst wird. Zusätzlich bekommen Terminiden mehr Durchschlagskraft gegen Fahrzeuge, damit deren Vehicle-Damage besser zu Automaten und Illuminaten aufschließt.
Stratagems, Sidearms und Gas werden spürbar angepasst
Welche Sidearms wurden verbessert? Mehrere Nahkampf-Sidearms kosten weniger Ausdauer, manche erhalten zusätzlich mehr Schaden. Konkret:
- CQC-30 Stun Baton: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert, Schaden von 75 auf 120 erhöht, Durable Damage von 38 auf 60 erhöht
- CQC-19 Stun Lance: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert
- CQC-2 Saber: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert
- CQC-5 Combat Hatchet: Ausdauer von 5 Prozent auf 4 Prozent reduziert
- CQC-73 Entrenchment Tool: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert
Welche Stratagems profitieren am meisten? Hier fällt das Paket besonders umfangreich aus, inklusive klarer Buffs:
- CQC-9 Defoliation Tool: größere und versetzte Hitbox, längeres Aktivfenster der Damage-Hitbox, Rüstungsdurchdringung skaliert doppelt so schnell, langsamer bei Treffer, Ausdauer von 10 Prozent auf 5 Prozent reduziert
- CQC-1 One True Flag: Ausdauer von 5 Prozent auf 3 Prozent reduziert
- SH-20 Ballistic Shield Backpack: HP von 600 auf 1000 erhöht
- FAF-14 Spear: Raketen im Backpack von 3 auf 4 erhöht
- Flame Sentry: Reichweite von 20 m auf 34 m erhöht, Schaden um 50 Prozent erhöht, versetzt Gegner schneller in Panik
- Laser Sentry: Hitzekapazität von 200 auf 250 erhöht
- TX-41 Sterilizer: überarbeitete Gas-VFX, Gas bleibt länger und reicht weiter
Wie verändert sich Gas im Kampf? Gas-Effekte verlangsamen nun zusätzlich um 25 Prozent, sobald Gegner durch das Gas verwirrt sind. Wichtig: Der Slow trifft auch euch. Große Gegner wie Bile Titan und Factory Strider, die nicht verwirrt werden, sind davon entsprechend nicht betroffen.
Terminiden und Automaten werden neu austariert
Welche Terminiden-Änderungen sind besonders wichtig? Für viele Terminiden wird der durable damage erhöht, was vor allem gegen robuste Ziele spürbar sein dürfte. Der Bile Titan bekommt außerdem gezielte Anpassungen an seinen Spew-Explosionen, damit Hitbox und Optik besser zusammenpassen:
- Bile Titan: innere Explosionsreichweite von 2,25 auf 1 reduziert, äußere Explosionsreichweite von 3,5 auf 2,2 reduziert
- Hive Guard: Kopf und Frontbeine von Medium auf Heavy Armor (3 auf 4), Körper und Klauen von Light auf Unarmored (2 auf 1), Body-HP von 500 auf 375 reduziert
- Bile Spewers: mehr durable damage auf Nahkampfangriff
- Stalkers und Prowlers: mehr durable damage
- Shriekers: mehr durable damage
- Scavengers: mehr durable damage
- Hunters: mehr durable damage
- Alle Warrior-Varianten: mehr durable damage
- Charger: leichte Erhöhung des durable damage für Nahkampf und Charge
- Hive Lord: mehr durable damage auf vielen physischen Angriffen
- Dragon Roach: mehr durable damage auf Flammenangriff
- Impaler: benötigte Stagger-Force von 45 auf 50 erhöht, leichte Erhöhung des durable damage auf Nahkampf
Was ändert sich bei den Automaten? Auch hier geht es viel um durable damage, dazu kommen klare Schwachstellen- und Tank-Anpassungen. Die wichtigsten Punkte:
- Raiders: mehr durable damage im Nahkampf, leichte Erhöhung des durable damage bei Small-Arms-Feuer von Raiders, Türmen und Devastators
- Berserkers: mehr durable damage
- Devastators: mehr durable damage im Nahkampf
- Heavy Devastators: Schild ist zerstörbar und wird bei Zerstörung fallen gelassen, Heavy Armor (4), Health 800, Durable 0,7
- Rocket Devastator: Stagger Strength der Raketenprojektils von 50 auf 35 reduziert
- Hulk: mehr durable damage beim Flammenangriff
- War Strider: Hüftgelenke der Beine von Heavy auf Medium Armor (4 auf 3) reduziert
- Alle Tanks: Main-HP von 3000 auf 4000 erhöht, Back-Vents-HP von 750 auf 1500 erhöht, Back-Vents-Armor von Medium auf Heavy (3 auf 4), Tracks-Damage-Zone entfernt sobald Zone tot, Damage-Cap von Tracks zu Main entfernt, Durable-Resist der Tracks von 1,0 auf 0,8 reduziert, Overlap-Damage-Zones beim Fahren reduziert
- Shredder Tank: Turret-Turnspeed reduziert
- Barrager Tank: Weak-Spot-HP vorne und hinten von 750 auf 1500 erhöht
Welche Anpassungen betreffen die Illuminaten? Hier werden ebenfalls einzelne Gegnerwerte nachgezogen:
- Fleshmobs: mehr durable damage
- Tesla tower: benötigte Zerstörungsstärke von 30 auf 20 gesenkt, Health-Funktion mit 200 HP und Armor 2 hinzugefügt
Bugfixes und Quality-of-Life im Überblick
Welche Probleme wurden laut Patch behoben? Machinery of Oppression liefert neben dem Balancing auch eine lange Fix-Liste, darunter Crashfixes, Missions-Blocker und diverse Darstellungs- sowie Sound-Probleme. Aus den Patch-Highlights und den Fix-Notizen stechen unter anderem diese Punkte hervor:
- Defend-City-Events erscheinen wieder als von Super Earth kontrolliert
- Air-Base-Control-Tower: Zerstörung mit portablem Hellbomb blockiert Missionsfortschritt nicht mehr
- Enthusiastic Mirth: Emote-Sound repariert
- Fleshmobs clippen beim Charge nicht mehr durch Objekte
- Feuerwerk bei Tutorial-Abschluss wieder vorhanden
- Gunships und Shriekers spawnen wieder korrekt, wenn der passende Effekt aktiv ist
- Double-Edged Sickle: kein hochfrequentes Dröhnen beim Feuern mehr
- Warbond-Menü: keine falschen Weiterleitungen zwischen Python Commandos, Redacted Regiment und vice versa
- Sparks und Bug-Spawner-Rauch mit höherer Materialauflösung
- Crashfixes: seltener AI-Crash, Crash bei Under-Barrel-Fire-Modes, seltener Kampf-Crash vor allem gegen Illuminaten
- Automaton MG Emplacement: fehlendes haptisches Feedback ergänzt
- SEAF Artillery: kein Softlock mehr durch Shell-Insert und sofortiges Entfernen
- Fleshmobs können nun Fahrzeuge beschädigen
- Terminiden-Eier: kein Katapult-Effekt mehr, wenn man direkt dagegen steht
- Exomech: Einschussmarkierungen erscheinen am korrekten Bauteil
- Bestimmte Kills zählen wieder korrekt für Order-Fortschritt
- Factory Striders zählen nicht mehr als Fabricators bei Destroy-Automaton-Fabricators-Missionen
- Stratagem-Hellpods landen nicht mehr auf dem Air Control Tower bei Evacuate-Priority-Citizens
- Loadout-Menü: Softlock bei weniger als vier Stratagems und temporär deaktivierten Slots behoben
- Minimap: keine quadratischen Artefakte mehr bei niedriger Terrain-Qualität
- Extraction-Shuttle fliegt bei Stadt-Extraction wieder geradeaus
- Head-Twitch: Fix beim Verlassen des Hellpods sowie vor und nach Victory Poses
- Feuer scorcht Terrain konsistenter (ohne Gameplay-Änderung)
- Floating-Items auf Magma-Planet gefixt, Tutorial-Terrain-Gap gefixt
- Performance: Partikel von Strafing Run für DSS Eagle Storm und Air Support optimiert
- HUD: Nachricht erscheint, wenn Stratagems fehlschlagen
- Tutorial-Flag-Celebration: Feuerwerk-Timing und Lighting gefixt
- Kein Durchfallen durchs Schiffs-Dach in Illuminate-Invasion-Missionen
- Tremor-Ambient-Sound fade-out korrigiert
- Der Titel Burier of Heads wurde wieder aktiviert und erscheint erneut im Customization-Menü, wenn freigeschaltet
- Hive Core Drill Terminal: keine Interaktion mehr von hinten
- Enemy-Visibility und Hearing reagieren stärker auf Wetter, Gegner sollen Helldiver bei intensiver Witterung schwerer wahrnehmen
- Start-Validation-Checks eingeführt, um potenzielle Probleme durch veraltete Treiber abzufangen
Wie fühlt sich Machinery of Oppression für dich bisher an, und welche Balance-Änderung merkst du am stärksten, Exo-Suits, Stratagems oder die Terminiden-Anpassungen? Schreib es gern in die Kommentare.