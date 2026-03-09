Marathon – Bungie ändert LUX-Pakete nach Kritik und kündigt Patch an

Marathon ist erst seit dem 5. März 2026 auf PS5, Xbox Series und PC erhältlich, doch Bungies Extraction-Shooter liefert schon in der Release-Woche reichlich Gesprächsstoff. Parallel zu starken Zahlen auf Steam mit 88.000 gleichzeitigen Nutzern am ersten Tag wurde in sozialen Medien vor allem ein Thema laut: die Preisgestaltung rund um die Premium-Währung LUX.

Bungie hatte zwar von Beginn an betont, dass Marathon keine Pay-to-Win-Inhalte anbieten soll und echtes Geld nur für kosmetische Inhalte genutzt werden kann. Trotzdem fühlte sich das System für viele nach einem klassischen Shop-Trick an, bei dem man fast immer ein bisschen zu wenig Währung im Paket hat.

Bungie passt LUX-Pakete nach Community-Kritik an

Was war das Problem mit den Mikrotransaktionen in Marathon? Der Aufreger drehte sich nicht um spielerische Vorteile, sondern um die Paketgrößen von LUX. Ein typischer Runner-Skin lag im Shop bei 1.120 LUX, das 10-Euro-Paket enthielt aber nur 1.100 LUX. Wer genau diesen Skin wollte, musste damit entweder direkt zum 15-Euro-Paket greifen oder zusätzlich ein kleines 5-Euro-Paket kaufen, um die fehlenden 20 LUX auszugleichen.

In der Community machte schnell der Vorwurf die Runde, dass diese Lücke bewusst einkalkuliert sei, um zusätzliche Käufe zu provozieren. Bungie hat darauf reagiert und die Preisgestaltung so angepasst, dass die häufigsten Kauf- und Skin-Preise besser zusammenpassen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Änderungen gelten ab sofort für LUX? Bungie setzt dabei auf drei konkrete Maßnahmen:

Anpassung der Pakete: Das 10-Euro-Bundle enthält künftig 1.120 LUX statt 1.100 LUX.

Das 10-Euro-Bundle enthält künftig 1.120 LUX statt 1.100 LUX. Rückwirkende Entschädigung: Wer bereits Pakete gekauft hat, bekommt pro gekauftem 10-Euro-Bundle 20 LUX gutgeschrieben.

Wer bereits Pakete gekauft hat, bekommt pro gekauftem 10-Euro-Bundle 20 LUX gutgeschrieben. Deluxe-Bonus: Käufer der Deluxe Edition, die zum Start Probleme mit ihren Items hatten, erhalten zusätzlich 150 LUX als Entschädigung.

Erstes großes Update soll den Einstieg erleichtern

Wann kommt der erste Patch für Marathon? Laut Bungie ist das erste umfangreiche Update für die kommende Woche geplant. Einen exakten Termin nannten die Entwickler bislang nicht, allerdings steht der Patch klar unter dem Zeichen von Quality-of-Life-Verbesserungen und einem etwas weniger harten Einstieg.

Gerade in den ersten Tagen wurde häufig kritisiert, dass Tau Ceti IV Neulinge ziemlich kompromisslos abholt. Bungie will deshalb an mehreren Stellschrauben drehen, ohne den Extraction-Kern des Spiels zu verwässern.

Welche konkreten Änderungen macht Marathon einsteigerfreundlicher? Für das Update wurden unter anderem diese Punkte angekündigt:

Bessere Orientierung: Ziel-Navigationspunkte werden künftig bereits ab einer Entfernung von 20 Metern angezeigt, zuvor waren es 10 Meter.

Ziel-Navigationspunkte werden künftig bereits ab einer Entfernung von 20 Metern angezeigt, zuvor waren es 10 Meter. Mehr Ressourcen: Auf der Karte Perimeter wird die Anzahl der Medizinschränke und Munitionskisten erhöht.

Auf der Karte Perimeter wird die Anzahl der Medizinschränke und Munitionskisten erhöht. Starthilfe: Die kostenlosen Sponsored Kits der Fraktionen MIDA, CyberAcme und Arachne starten künftig mit mehr Munition.

Weasel-Fehler und Battle-Pass-Diskussion bleiben auf dem Radar

Welche weiteren Probleme sind aktuell bei Marathon bekannt? Bungie erklärte außerdem, dass man weiterhin mit dem berüchtigten Weasel-Fehlercode kämpft. Wer davon betroffen ist und wiederholt aus Matches fliegt, soll entsprechende Berichte im offiziellen Discord einreichen, damit die Verbindungsabbrüche gezielter eingegrenzt werden können.

Wie reagiert Bungie auf die Kritik am Battle Pass? Auch beim kostenpflichtigen Battle Pass ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bungie betonte, dass man die laufenden Diskussionen der Community verfolge und nach Wegen suche, den Gegenwert für Investitionen im Spiel zu verbessern.

Wie seht ihr Bungies Reaktion auf die LUX-Preise und die angekündigten Erleichterungen: genau die richtige Kurskorrektur oder nur Schadensbegrenzung zum Release? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.