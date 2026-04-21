Elden Ring Kinofilm startet 2028 – kompletter Cast und IMAX bestätigt

Bandai Namco und A24 haben den Elden Ring Kinofilm jetzt offiziell mit einem festen Starttermin versehen und gleichzeitig die komplette Besetzung bestätigt. Nachdem es seit der Ankündigung im Mai 2025 lange still um das Projekt war, sorgt das Update für neuen Rückenwind, zumal zuletzt bereits erste Set-Fotos die Runde machten.

Besonders spannend: Auch wenn der Cast nun steht, bleibt weiterhin offen, wer genau den Befleckten verkörpert und welche ikonischen Figuren aus den Zwischenlanden am Ende wirklich im Mittelpunkt stehen. Klar ist aber schon jetzt, dass die Produktion mit großen Namen vor und hinter der Kamera arbeitet.

Starttermin und Kinoformat

Wann startet der Elden Ring Film im Kino? Der weltweite Kinostart der Live-Action-Adaption ist für den 3. März 2028 angesetzt. Damit müssen Fans noch etwas Geduld mitbringen, bekommen dafür aber ein Projekt, das sichtbar auf große Leinwandwirkung ausgelegt ist.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass der Elden Ring Film explizit für IMAX-Kinos produziert wird. Wer die Zwischenlande möglichst wuchtig erleben will, dürfte also gerade bei Bildkomposition, Sound und Skalengefühl auf seine Kosten kommen.

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Der vollständige Cast im Überblick

Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Mit der Bekanntgabe des Starttermins steht auch fest, wer in der Live-Action-Verfilmung vor der Kamera stehen wird. Rollen wurden dabei noch nicht einzelnen Namen zugeordnet, ebenso ist weiterhin nicht bekannt, ob Figuren wie Ranni oder Malenia konkret auftauchen.

Kit Connor (Heartstopper)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus)

Ben Whishaw (James Bond: Skyfall)

Jonathan Pryce ( Game of Thrones )

) Nick Offerman ( The Last of Us )

) Sonoya Mizuno ( House of the Dragon )

) Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy)

Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga)

Havana Rose Liu (Bottoms)

Ruby Cruz (Willow)

John Hodgkinson (Napoleon)

Jefferson Hall (House of the Dragon)

Emma Laird (Mayor of Kingstown)

Ein kleines Augenzwinkern für FromSoftware-Veteranen steckt ebenfalls drin: Peter Serafinowicz ist für viele bereits aus dem Kosmos vertraut, weil er schon dem zwielichtigen Pate in Dark Souls 2 seine Stimme lieh.

Alex Garland und die Kreativen hinter den Zwischenlanden

Wer steckt hinter dem Elden Ring Film? Regie führt Alex Garland, der zudem auch das Drehbuch schreibt. Garland gilt als bekennender FromSoftware-Fan und hat Elden Ring laut eigener Aussage mehrfach durchgespielt. Im Gespräch mit IGN gab er sogar Tipps für den Kampf gegen Radahn.

Ich kann nicht aufhören zu spielen.

Auch abseits von Film und Serien ist Garland nicht neu im Games-Bereich: Er war als Autor für Ninja Theory an DmC: Devil May Cry und Enslaved: Odyssey to the West beteiligt. Für eine Adaption, die Tonalität, Weltenbau und Spielgefühl halbwegs einfangen will, ist diese Doppelperspektive ein echtes Plus.

Wichtig für Fans der Vorlage: Hidetaka Miyazaki wirkt an der Entstehung mit, damit die Vision des Originals erhalten bleibt. Außerdem ist George R. R. Martin, der die mythologischen Grundlagen für Elden Ring mitentwickelte, ebenfalls involviert.

Was ist euch beim Elden Ring Film am wichtigsten: eine möglichst werkgetreue Story, die Optik der Zwischenlande oder ein komplett neuer Blick auf die Lore? Schreibt es uns in die Kommentare.