Hello Neighbor knackt Steam-Rekord dank 90-Prozent-Rabatt im Spring Sale

Acht Jahre nach Release erlebt Hello Neighbor auf Steam gerade einen zweiten Frühling. Das Stealth-Horrorspiel aus dem Jahr 2017 hat am 22. März 2026 einen neuen Rekord bei den gleichzeitigen Nutzern aufgestellt und damit seinen bisherigen Höchststand aus dem Launch-Zeitraum deutlich übertroffen.

Der Grund ist dabei weniger ein überraschendes Content-Comeback, sondern ein klassischer Steam-Effekt: Ein massiver Preissturz im Rahmen des Steam Spring Sale hat das Spiel zurück in die Charts und auf die Wunschlisten gespült.

Neuer Peak trotz fehlender Updates

Wie hoch ist der neue Spielerrekord von Hello Neighbor auf Steam? Laut Steam-Charts lag der neue Allzeitrekord bei 2.076 gleichzeitig aktiven Accounts, gemessen in den Mittagsstunden am 22. März 2026. Zuvor lag das Allzeithoch bei knapp 1.400, datiert auf November 2017, kurz vor dem Ende der Early-Access-Phase und dem späteren Full-Release am 8. Dezember 2017.

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Normalerweise entstehen solche Peaks bei älteren Titeln durch große Updates oder ein starkes Comeback-Event. Bei Hello Neighbor ist das nicht der Fall, denn die letzte auf Steam dokumentierte Build-Aktualisierung stammt aus Oktober 2019 und damit aus der Zeit rund um Halloween.

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Der Rekordtag blieb außerdem kein einmaliger Ausreißer. Seit dem 22. März liegen die täglichen Spitzenwerte weiterhin stabil über dem alten 2017er-Rekord und pendeln sich laut den Kurven grob im Bereich von über 1.600 ein.

90-Prozent-Rabatt als Turbo für die Verkäufe

Warum ist Hello Neighbor gerade jetzt so beliebt? Der stärkste Treiber ist der Preis. Im Steam Spring Sale, der am 19. März 2026 gestartet ist, wird Hello Neighbor mit 90 Prozent Rabatt angeboten. Statt des üblichen Preises ist der Titel dadurch kurzfristig für unter 3 Euro zu haben.

Parallel zur Rabattaktion soll das Spiel in der vergangenen Woche mehr als 100.000 neue Verkäufe erzielt haben. Das erklärt auch, warum die Aktivität nicht nur aus Rückkehrern besteht: Vieles deutet darauf hin, dass gerade sehr viele Neulinge zum ersten Mal in das Katz-und-Maus-Spiel mit dem Nachbarn einsteigen.

Auch inhaltlich bleibt Hello Neighbor ein Sonderfall: Die Mischung aus knalligen, cartoonhaften Farben und hektischen Verfolgungsjagden hat eine klare Identität. Gleichzeitig ist die Gesamtwahrnehmung seit Jahren gespalten. Kritisiert wurden vor allem eine teils erratische Gegner-KI, ein geringes Bedrohungsgefühl und eine insgesamt wenig packende Story rund um einen Teenager, der sich in das Haus seines Nachbarn schleicht und dort festgesetzt wird. Auf OpenCritic liegt die Empfehlung durch Kritiker bei 8 Prozent, während die Stimmung auf Steam mit einer langfristigen Zufriedenheitsrate von 83 Prozent deutlich positiver ausfällt.

Steam Spring Sale läuft nur noch bis 26. März 2026

Wie lange gilt das Angebot und was ist mit dem Nachfolger? Der Steam Spring Sale endet am 26. März 2026 um 19:00 Uhr CET. Wer die Reihe nachholen will, findet auch Hello Neighbor 2 im Sale. Der Nachfolger ist ebenfalls reduziert, wenn auch nicht so stark wie das Original. Inhaltlich gilt Teil 2 als die rundere Variante, unter anderem mit Verbesserungen bei KI und Level-Design, und konnte seine täglichen Spitzenwerte durch den Sale laut den Kurven ebenfalls deutlich steigern, ohne aber in Rekordregionen vorzustoßen.

Wer generell nach weiteren Horror-Deals im Sale sucht, findet ebenfalls bekannte Namen mit kräftigen Rabatten, darunter Project Zomboid mit 33 Prozent, Dead by Daylight mit 60 Prozent und Sons of the Forest mit 70 Prozent.

Habt ihr Hello Neighbor damals liegen lassen und gebt dem Spiel jetzt wegen des Preissturzes eine Chance, oder bleibt es für euch ein überbewerteter Hype-Titel? Schreibt eure Meinung in die Kommentar.