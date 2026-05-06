Dishonored 2 gratis am 13. Mai 2026 – so klappt der Steam-Key-Drop

Am 13. Mai 2026 könnt ihr euch ein echtes Highlight für eure Steam-Bibliothek sichern: Dishonored 2 soll an diesem Tag kostenlos als Steam-Key verfügbar sein. Besonders spannend daran ist, dass es sich dabei nicht um eine klassische Gratis-Aktion direkt auf Steam handelt, sondern um einen Key Drop über die Legion Gaming Community von Lenovo.

Wer schnelle Reflexe hat, bekommt hier potenziell einen der stärksten Immersive-Sims der letzten Jahre gratis. Dishonored 2 gilt in seinem Genre als Ausnahme-Spiel und wird von vielen Fans als absolute Referenz für Stealth, Leveldesign und spielerische Freiheit gefeiert.

So läuft die Gratis-Aktion am 13. Mai ab

Wann könnt ihr Dishonored 2 kostenlos abgreifen? Der Key Drop startet am 13. Mai 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit und läuft, bis alle Steam-Keys vergriffen sind. Entscheidend ist dabei: Es gibt eine Warteschlange, und je früher ihr drin seid, desto besser stehen eure Chancen.

Im Gegensatz zu den üblichen Free-to-Keep-Aktionen, bei denen ihr ein Spiel oft mehrere Tage lang claimen könnt, ist dieses Event deutlich knapper getaktet. Wer zu spät kommt, schaut im Zweifel in die Röhre, selbst wenn der Startzeitpunkt noch nicht lange her ist.

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Was solltet ihr vor dem Start erledigt haben? Damit ihr am 13. Mai nicht erst hektisch Konten anlegt, lohnt sich etwas Vorbereitung. Laut Ablaufplan müsst ihr mehrere Schritte durchlaufen, bevor der Key am Ende in Steam landet.

Ein Konto bei der Legion Gaming Community erstellen. Das Legion-Gaming-Community-Konto mit eurem Steam-Konto verknüpfen. Auf dem verknüpften Steam-Konto müssen mindestens 5 US-Dollar Gegenwert ausgegeben worden sein. Rechtzeitig der Key-Drop-Warteschlange beitreten. Wenn ihr durch die Warteschlange seid, habt ihr zehn Minuten Zeit, um einen Key-Voucher zu erhalten. Den Voucher anschließend über Lenovos Partner Gamesplanet einlösen. Danach den Key wie gewohnt bei Steam aktivieren: Steam, Spiele, Ein Produkt bei Steam aktivieren.

Wer den Ablauf beschleunigen will, richtet die benötigten Accounts am besten vorab ein, damit am 13. Mai wirklich nur noch Queue, Voucher und Einlösung anstehen.

Darum gilt Dishonored 2 als Must-have für Stealth-Fans

Was macht Dishonored 2 so besonders? Arkane Studios liefert hier ein Spiel ab, das in jeder Mission zum Experimentieren einlädt. Statt euch auf eine einzige Lösung festzunageln, spielt Dishonored 2 seine Stärken genau dort aus, wo Immersive-Sims glänzen: Systeme greifen ineinander, Level sind bewusst offen gebaut, und ihr entscheidet selbst, wie sauber oder chaotisch ihr ans Ziel kommt.

Ihr könnt euch komplett auf Schleichen fokussieren, euch durchkämpfen oder irgendetwas dazwischen spielen. Dazu kommt, dass das Spiel eure Entscheidungen und euren Stil nicht einfach ignoriert: Dishonored 2 reagiert auf das, was ihr in den handgebauten Missionen anstellt, und spiegelt das in der weiteren Entwicklung wider.

Für wen lohnt sich der Download besonders? Wenn ihr auf kreative Stealth-Routen, dichtes Worldbuilding und flexible Missionsziele steht, ist Dishonored 2 eine sichere Bank. Selbst Jahre nach Release wirkt das Design noch erstaunlich modern, weil es euch selten bevormundet und fast immer mehrere Wege offenlässt.

Wollt ihr euch den Key Drop am 13. Mai 2026 sichern und habt ihr Dishonored 2 schon gespielt oder wäre das euer erster Run? Schreibt es gern in die Kommentare.