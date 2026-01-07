PS5 Slim erstrahlt 2026 mit neuer Hyperpop-Kollektion in Neonfarben

Sony startet das Gaming-Jahr 2026 mit einem neuen Farbschub für die PlayStation 5: Drei brandneue Konsolen- und Controller-Cover wurden offiziell vorgestellt. Die sogenannte Hyperpop-Kollektion bringt auffällige Farbverläufe auf die PS5 Slim – und sorgt für frischen Stil im Gaming-Zimmer.

Die drei neuen Designs kombinieren jeweils ein tiefes Schwarz mit kräftigen Neonfarben, die sich zum unteren Rand hin auffächern. Zur Auswahl stehen Varianten in Neon-Rot, Neon-Grün und Neon-Blau. Die Cover wurden speziell für die PS5 Slim gestaltet, eine Kompatibilität mit der PS5 Pro wurde bisher nicht bestätigt.

Alle Infos zur Hyperpop-Kollektion

Was steckt hinter den neuen PS5-Covern? Die neue Hyperpop-Kollektion setzt auf ein auffälliges, modernes Design mit Farbverläufen, die sich von Schwarz in kräftige Neonfarben entwickeln. Laut Sony sollen die Cover nicht nur stylisch sein, sondern auch nahtlos mit den passenden DualSense-Controllern harmonieren.

Alle drei Farbvarianten erscheinen gleichzeitig und sind auf die Gehäuseplatten der PS5 Slim abgestimmt. Ob später auch Versionen für die PS5 Pro folgen, ist derzeit noch offen. Die Veröffentlichung erfolgt in zwei Phasen: Ab dem 16. Januar 2026 startet die Vorbestellung, während der offizielle Verkaufsstart für den 12. März 2026 angesetzt ist.

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Wie viel kosten die neuen PS5-Cover? In Deutschland werden die neuen Cover voraussichtlich zum gewohnten Preis von 59,99 Euro im PlayStation Direct Store sowie im Fachhandel erhältlich sein. Auch die farblich passenden DualSense-Controller dürften – analog zu bisherigen Releases – rund 74,99 Euro kosten.

Ob alle drei Farbvarianten auch im stationären Handel verfügbar sein werden oder zunächst exklusiv im PlayStation Store erscheinen, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Wer sicher gehen will, sollte frühzeitig vorbestellen, da limitierte Farbeditionen in der Vergangenheit oft schnell vergriffen waren.

Sonys Erfolgsjahr 2025 im Rückblick

Warum bringt Sony gerade jetzt neue Designs? Die neuen PS5-Cover sind ein symbolischer Auftakt für ein vielversprechendes Jahr 2026 – nach einem äußerst erfolgreichen Jahr 2025. Die PS5 feierte ihr fünfjähriges Jubiläum und überschritt im August 2025 die Marke von 80 Millionen verkauften Einheiten. Bis Jahresende kletterten die Verkaufszahlen sogar auf über 84 Millionen.

Auch inhaltlich konnte Sony punkten: Death Stranding 2: On The Beach war ein Finalist bei den Game Awards 2025, und mit Forza Horizon 5 sowie Gears of War: Reloaded kamen erstmals zwei Xbox-Franchises auf die PS5. Das zeigt, wie sehr sich das PlayStation-Ökosystem geöffnet hat – und wie stark die Plattform mittlerweile verankert ist.

Neue Titel für 2026 stehen in den Startlöchern

Welche PS5-Spiele erscheinen 2026? Auch softwareseitig wird es für PS5-Fans in diesem Jahr spannend: Marvel’s Wolverine und Phantom Blade Zero sind zwei der meist erwarteten Exklusivtitel. Gleichzeitig stehen mit Grand Theft Auto 6 und Resident Evil: Requiem auch mehrere große Multiplattform-Releases bevor.

Ein weiteres Highlight ist die geplante Veröffentlichung von Halo: Campaign Evolved auf der PS5 – ein historischer Schritt, da es sich um eine ehemalige Xbox-Exklusivreihe handelt. Sony will damit offenbar seine Plattform noch stärker öffnen, um langfristig neue Zielgruppen zu erreichen.

Mehr als nur Farbe: Ein Statement für Individualität

Warum sind PS5-Cover mehr als nur Zubehör? Die neuen Hyperpop-Cover unterstreichen Sonys Strategie, die Konsole nicht nur technisch, sondern auch optisch stärker zu personalisieren. Bereits in der Vergangenheit hatte Sony mit limitierten Designs – etwa zum 30-jährigen PlayStation-Jubiläum – für Aufmerksamkeit gesorgt.

Mit der Hyperpop-Kollektion setzt Sony diesen Weg konsequent fort. Neben der Optik dürfte vor allem das Timing entscheidend sein: Die neuen Cover erscheinen rechtzeitig zum Frühjahrsauftakt 2026 – ideal, um der PS5 einen frischen Look zu verpassen.

Wie gefallen dir die neuen Designs? Hast du vor, dir eines der Hyperpop-Cover zu holen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!