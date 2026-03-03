Cyberpunk 2077 im Xbox Game Pass – was an den Gerüchten dran ist

Cyberpunk 2077 könnte schon bald im Xbox Game Pass landen und damit deutlich mehr Leute nach Night City locken, ohne dass direkt ein Einzelkauf nötig ist. Konkrete Details gibt es zwar noch nicht, aber die Gerüchteküche rund um Microsofts Abo-Service ist wieder einmal ordentlich in Bewegung.

Gerade weil Cyberpunk 2077 nach seinem holprigen Start über die Jahre massiv aufgewertet wurde, wäre ein Game-Pass-Release ein naheliegender Schritt, um dem Spiel noch einmal einen großen Push zu geben. Für viele, die das Rollenspiel damals ausgelassen haben, wäre das die bequemste Gelegenheit, dem Titel doch noch eine Chance zu geben.

Gerüchte rund um den möglichen Game-Pass-Release

Was steckt hinter den aktuellen Spekulationen? Im Kern geht es um die Vermutung, dass Cyberpunk 2077 in absehbarer Zeit Teil des Xbox Game Pass werden könnte. Eine offizielle Bestätigung von Microsoft oder CD Projekt Red steht aktuell aus, dennoch wäre der Schritt strategisch nachvollziehbar: Der Game Pass lebt von großen Namen, während Cyberpunk 2077 von einer neuen Welle an Interessierten profitieren würde.

Spannend ist vor allem der Zeitpunkt. Ein Game-Pass-Drop wird oft rund um größere Updates, Inhaltsimpulse oder Marketingphasen diskutiert, weil so die Aufmerksamkeit gebündelt werden kann. Ob es hier einen konkreten Anlass gibt oder ob es schlicht um eine normale Abo-Erweiterung geht, bleibt offen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Für Xbox-Nutzer in Deutschland wäre das in jedem Fall eine der auffälligeren möglichen Ergänzungen, denn Cyberpunk 2077 gehört weiterhin zu den bekanntesten Open-World-RPGs der letzten Jahre. Sollten sich die Hinweise verdichten, dürfte es nicht lange dauern, bis es entweder eine Ankündigung oder ein klares Dementi gibt.

Was das für euch auf Xbox bedeuten würde

Welche Vorteile hätte Cyberpunk 2077 im Xbox Game Pass? Der größte Pluspunkt wäre ganz klar der niedrigere Einstieg. Statt direkt den Kaufpreis im Microsoft Store zu zahlen, könntet ihr das Spiel im Rahmen eures Abos starten, ausprobieren und entscheiden, ob euch Night City langfristig packt. Gerade bei einem umfangreichen Rollenspiel ist das für viele eine angenehme Hürde weniger.

Außerdem würde ein Game-Pass-Release typischerweise dafür sorgen, dass das Spiel in den Xbox-Charts und in Streaming-Communities wieder stärker auftaucht. Mehr aktive Leute bedeuten zwar keinen Multiplayer-Schub, aber sehr oft mehr Gesprächsstoff, mehr Builds, mehr Tipps und mehr Motivation, das Spiel endlich durchzuziehen.

Wichtig wäre am Ende auch die konkrete Ausgestaltung: Falls Cyberpunk 2077 kommt, stellt sich die Frage, ob es bei der Standard-Version bleibt oder ob Inhalte wie die Erweiterung separat gekauft werden müssten. Genau solche Details entscheiden dann darüber, wie attraktiv das Gesamtpaket wirklich ist.

Einordnung für den deutschen Markt

Wie attraktiv wäre der Schritt für Game-Pass-Abonnenten in Deutschland? In Deutschland schwanken die Preise für Cyberpunk 2077 je nach Plattform und Aktion, im Microsoft Store und bei digitalen Sales sind Rabatte immer wieder ein Thema. Ein Game-Pass-Release würde den Vergleich aber verschieben: Für viele wäre es dann weniger eine Preisfrage, sondern eine Frage von Zeit und Lust, sich auf ein großes Singleplayer-Abenteuer einzulassen.

Für Microsoft wäre es gleichzeitig ein Signal, dass auch ältere, aber stark nachgefragte Blockbuster weiterhin als Zugpferde für den Service dienen. Und für CD Projekt Red wäre es die Chance, noch mehr Leute an das Cyberpunk-Universum heranzuführen, gerade bei all jenen, die das Spiel bisher nur aus Erzählungen, Clips oder Memes kennen.

Was meint ihr: Würdet ihr Cyberpunk 2077 im Xbox Game Pass direkt herunterladen, oder habt ihr Night City längst hinter euch gelassen? Schreibt es gern in die Kommentare.