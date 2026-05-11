Star Wars Zero Company – Altersfreigabe deutet Story bis ins Imperium an

Star Wars Zero Company bekommt neue Story-Details, die Fans des Taktikspiels aufhorchen lassen: Die Kampagne bleibt offenbar nicht ausschließlich in den Klonkriegen, sondern soll bis in die frühen Tage des Galaktischen Imperiums reichen. Der Hinweis stammt aus einer aktuellen Alterseinstufung, die in ihrer Inhaltsbeschreibung erstmals einen größeren Zeitraum der Handlung andeutet.

Damit zeichnet sich ab, dass das Spiel nicht nur das Chaos der letzten Kriegsjahre zeigt, sondern auch den unmittelbaren Umbruch danach. Gerade dieser Übergang ist für Star-Wars-Geschichten spannend, weil Loyalitäten kippen, Strukturen zerfallen und frühere Verbündete plötzlich auf unterschiedlichen Seiten stehen.

Bekannt ist außerdem: Star Wars Zero Company ist ein rundenbasiertes Taktikspiel. Ihr übernehmt die Rolle von Hawks, einem anpassbaren Ex-Offizier der Republik, der eine zusammengewürfelte Truppe durch verdeckte Operationen in der Ära der Klonkriege führt.

Neue Zeitachsen-Details durch Alterseinstufungen

Was verrät die neue Einstufung über die Story? In den vergangenen Wochen sind für Star Wars Zero Company mehrere offizielle Altersfreigaben in verschiedenen Ländern aufgetaucht. Besonders die Einstufung aus Australien ist dabei auffällig, weil sie die Handlung konkret als Geschichte beschreibt, die von den Klonkriegen bis in die frühe Phase des Galaktischen Imperiums reicht.

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Bislang hatte das Marketing die Story vor allem in den Klonkriegen verortet. Der nun genannte Übergang in die Imperiums-Ära würde bedeuten, dass die Kampagne auch den politischen und militärischen Bruch nach dem Ende des Krieges thematisiert.

Auch andere Einstufungen liefern nebenbei ein klareres Bild vom Ton des Spiels. In Brasilien erhielt der Titel am 5. Mai 2026 eine 14+-Bewertung aufgrund von Gewalt. In Südkorea gab es am 30. April 2026 eine 15+-Einstufung, unter anderem wegen realistisch dargestellter Gewalt und vulgärer Sprache. Australien führt zudem reifere Themen und Gewalt an, Sprache wird dort als mild eingestuft.

Welche Auswirkungen der Imperiums-Abschnitt haben könnte

Welche neuen Gegner und Missionen wären denkbar? Wenn Star Wars Zero Company tatsächlich spürbar in die Anfangszeit des Imperiums hineinreicht, könnten sich daraus nicht nur neue Schauplätze, sondern auch neue Konfliktlinien ergeben. Naheliegend wäre, dass Hawks und das Team zunehmend gegen Kräfte antreten, die früher zur Republik gehörten und nun dem Imperator dienen.

Das könnte sich auch spielmechanisch bemerkbar machen, etwa durch neue Gegnertypen und andere Einsatzprofile in den Missionen. In der Community wird in diesem Zusammenhang bereits über mögliche Begegnungen mit Klontrupplern und frühen Sturmtrupplern im TK-Design spekuliert, was gut zum Zeitraum direkt nach den Klonkriegen passen würde.

Entwickelt wird Star Wars Zero Company von Bit Reactor, einem Studio, das 2022 gegründet wurde und in dem mehrere ehemalige Schlüsselkreative von Firaxis arbeiten. Der XCOM-Stammbaum ist damit klar erkennbar, was bei Taktik-Fans die Erwartungen an anspruchsvolles Squad-Gameplay und harte Entscheidungen im Einsatz zusätzlich befeuert.

Release-Fenster 2026 und mögliche Ankündigung in Kürze

Wann könnte der Release-Termin bekannt gegeben werden? Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht, offiziell steht nur ein Release-Zeitfenster für 2026 im Raum. Dass nun mehrere Altersfreigaben auftauchen, ist jedoch meist ein Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen die nächsten Schritte Richtung Launch vorbereitet werden.

Zusätzlichen Rückenwind bekommt die Hoffnung auf eine baldige Ankündigung durch einen Social-Media-Post von Bit Reactor am 4. Mai 2026. Mit dem Satz, dass man sich bald sehen werde, wirkt das wie ein Teaser auf Neuigkeiten, die entweder direkt über Social Media oder im Umfeld größerer Events kommen könnten. Als naheliegender Termin gilt dabei auch das Summer Game Fest, das am 5. Juni 2026 startet.

Was wünscht ihr euch für Star Wars Zero Company: lieber eine rein auf die Klonkriege fokussierte Kampagne oder genau diesen Sprung in die frühe Imperiums-Ära mit neuen Gegnern und moralisch grauen Entscheidungen? Schreibt es in die Kommentare.