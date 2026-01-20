Riot Games holt WoW-Produzenten für League of Legends MMO ins Boot

Riot Games hat einen wichtigen Neuzugang für sein kommendes MMORPG im League of Legends-Universum gewonnen: Raymond Bartos, ein langjähriger Produzent von World of Warcraft, ist offiziell zum Team gestoßen. Seine Erfahrung bei Blizzard, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung und Betreuung großer Live-Service-Spiele, könnte entscheidend für den Fortschritt des noch namenlosen Projekts sein.

Die Ankündigung erfolgte über Bartos‘ Social-Media-Kanäle. Dort erklärte er, dass er sich darauf freue, „ein MMO-Erlebnis zu liefern, das die Spieler wirklich genießen“. Besonders spannend: Er arbeitet dabei mit Orlando Salvatore zusammen, einem weiteren ehemaligen Mitarbeiter von World of Warcraft, der bereits als Engineering Manager an Riots MMO beteiligt ist.

Ein neuer Entwicklungsschub für das League of Legends MMO

Was bedeutet der Einstieg von Raymond Bartos für das Projekt? Der Einstieg von Bartos kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Nach einem großen Entwicklungs-Reset im Jahr 2024 war lange unklar, wie es mit dem League of Legends MMO weitergeht. Die Verpflichtung eines so erfahrenen Produzenten deutet nun darauf hin, dass Riot Games den Kurs neu gesetzt hat und die Entwicklung wieder Fahrt aufnimmt.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin oder selbst ein offizieller Titel für das Spiel sind bislang nicht bekannt. Auch über das Gameplay gibt es kaum bestätigte Informationen. Sicher ist nur, dass das MMO im Universum von League of Legends angesiedelt sein wird – einem der erfolgreichsten MOBA-Spiele weltweit, das seit 2009 Millionen von Fans begeistert.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was könnte das League of Legends MMO bieten?

Welche Erwartungen haben Fans an das neue Online-Rollenspiel? Viele hoffen auf ein Spiel, das das Beste aus beiden Welten vereint: die große, offene Welt und das Questerlebnis eines WoW sowie die Tiefe und Lore des League of Legends-Universums. Letzteres wurde besonders durch die erfolgreiche Netflix-Serie Arcane enorm erweitert, die 2021 veröffentlicht wurde und weltweit für Begeisterung sorgte.

Es gibt Spekulationen, dass das MMO thematisch an Arcane anknüpfen könnte, um die emotionale Tiefe und erzählerische Stärke der Serie in ein interaktives Spielerlebnis zu übertragen. Auch eine stärkere Fokussierung auf Charaktere wie Jinx, Vi oder Ekko wäre denkbar, um sowohl Serienfans als auch langjährige Spieler von League of Legends anzusprechen.

Erfolg durch Erfahrung: Bartos und Salvatore

Warum ist das Team hinter dem Spiel so wichtig? Bartos und Salvatore haben bei Blizzard an zahlreichen World of Warcraft-Erweiterungen gearbeitet – von Content-Updates bis hin zu technischen Optimierungen. Ihre Erfahrung im Live-Betrieb eines großen MMOs könnte Riot Games dabei helfen, eine stabile und langfristig erfolgreiche Plattform zu schaffen.

Gerade langfristige Unterstützung und regelmäßige Erweiterungen sind zentrale Elemente eines erfolgreichen MMORPGs. Ob PvE-Inhalte, Raids, Housing oder eine vielschichtige Klassenstruktur – all das sind Systeme, mit denen Bartos bereits vertraut ist. Sein Know-how könnte helfen, das League of Legends MMO auf ein solides Fundament zu stellen.

Was wir bisher über das Spiel wissen

Gibt es schon offizielle Details zum LoL-MMO? Offiziell hat Riot Games noch keine konkreten Gameplay-Elemente, Spielmechaniken oder Storydetails zum MMO veröffentlicht. Bekannt ist lediglich, dass es sich um ein vollwertiges MMORPG handeln soll – also inklusive persistentem Online-Universum, Charakterentwicklung und Gruppeninhalten.

League of Legends selbst, das seit 2009 als Free-to-Play-MOBA verfügbar ist, bietet bereits ein riesiges Universum mit über 160 Champions, mehreren Fraktionen wie Demacia, Noxus oder Ionia sowie einer reichen Lore. Dieses Weltbild könnte im MMO deutlich tiefgehender erkundet werden – ähnlich wie es Blizzard mit Azeroth in World of Warcraft getan hat.

Ein vorsichtiger Hoffnungsschimmer

Wie sind die Reaktionen der Community? Die Ankündigung wurde in der Community mit vorsichtigem Optimismus aufgenommen. Viele Fans wünschen sich schon lange ein MMO basierend auf der reichhaltigen Welt von Runeterra. Die Personalentscheidung rund um Bartos wird als Zeichen gesehen, dass Riot Games das Projekt ernst meint – trotz der langen Funkstille und der Rückschläge der letzten Jahre.

Ob das Spiel den hohen Erwartungen gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Mit einem gestärkten Entwicklerteam und einer der bekanntesten Spielwelten der vergangenen 15 Jahre hat Riot Games alle Voraussetzungen, um ein starkes MMORPG zu liefern.

Was denkst du über den Einstieg von Raymond Bartos und die Zukunft des League of Legends MMOs? Schreib es gerne in die Kommentare!