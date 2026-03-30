WoW-Patch 12.0.5 bringt offizielles Pride-Event – Darkspear Dash startet 2026

World of Warcraft bekommt mit Patch 12.0.5 erstmals ein offizielles Pride-Event im Spiel: den Darkspear Dash. Das neue Mikro-Feiertags-Event soll am 27. Juni 2026 starten und für 48 Stunden laufen. Damit wird Pride nicht nur über Community-Aktionen sichtbar, sondern direkt als zeitlich begrenzte Aktivität in Azeroth verankert.

Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: Der Schwerpunkt des Events liegt auf dem 28. Juni 2026, dem Datum, das häufig mit dem Beginn des Stonewall-Aufstands verbunden wird und deshalb in vielen Ländern eng mit Pride Month und LGBTQIA+-Sichtbarkeit verknüpft ist.

Der Darkspear Dash als offizieller Mikro-Feiertag

Was ist der Darkspear Dash in World of Warcraft? Blizzard führt den Darkspear Dash als neue, offizielle Mikro-Feiertags-Aktivität ein, die offenbar rund um eine Laufstrecke organisiert ist. Laut bisher bekannten Informationen soll es einen Darkspear-Dash-Eventkoordinator geben, der einen Portalzugang zur Darkspear-Dash-Route öffnen kann.

Konkrete Event-Mechaniken hat Blizzard noch nicht ausführlich beschrieben, doch die bislang aufgetauchten Hinweise deuten auf ein klares Ziel: ein leicht zugängliches, kosmetisch geprägtes Event, das Pride im Spiel feiert, ohne dass ihr dafür Progress, Gear oder Meta-Zwang im Blick haben müsst.

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Auch thematisch passt der Name: Darkspear ist eng mit den Trollen verbunden, und genau aus dieser Ecke kommt auch die bekannteste Pride-Tradition der WoW-Community, die dem Ganzen als Inspiration dient.

Belohnungen und Items im Überblick

Welche Rewards gibt es beim Pride-Event? Der Darkspear Dash soll mehrere kosmetische Gegenstände bieten, darunter Verbrauchsitems, die ganzjährig nutzbar sind, während des Events aber eine deutlich kürzere Abklingzeit haben. Außerdem sind permanente Sammlerstücke geplant.

Verbrauchsitems mit reduzierter Abklingzeit während des Events Pocket Rainbow mit dem Effekt, ein Ziel mit Regenbogen-Power zu imbuen Rainbow Runners, die eurer Bewegung optisch mehr Farbe geben sollen Pocket Sand, das euch für 10 Minuten in eine tanzende Figur verwandelt

Permanente Belohnungen Darkspear-Dash-Tabard Titel Darkspear Dasher Spielzeug Troll Scroll of Rainbow Roll mit dem Motto, wie ein Troll zu rollen



Unterm Strich wirkt das Paket wie eine typische Mikro-Feiertags-Sammlung: schnell mitnehmbar, klar kosmetisch und vor allem mit hohem Fun-Faktor für Rollenspiel, Screenshots und Community-Momente.

Community-Wurzeln und Bedeutung für WoW

Warum ist dieses Event für die Community so wichtig? Der Darkspear Dash ist sichtbar von Running of the Trolls inspiriert, einem von der Community organisierten Pride-Event. Dort gehören traditionell eine Strandparty auf den Echo Isles, eine Regenbogen-Parade quer durch Azeroth und zum Abschluss eine Poolparty am alten Brunnen von Silbermond dazu.

2026 ist dabei ein besonderes Jahr, denn es handelt sich um das 12. jährliche Running of the Trolls. Dass Blizzard ausgerechnet zu diesem Meilenstein ein offizielles Pendant als Ingame-Event einführt, ist ein starkes Signal in Richtung Anerkennung von Community-Arbeit und gelebter Inklusivität innerhalb des MMOs.

Running of the Trolls ist außerdem als Fundraising-Aktion für The Trevor Project bekannt, eine Organisation mit Fokus auf Krisenintervention und Suizidprävention für queere Menschen. Ob und wie der Darkspear Dash künftig ebenfalls einen Charity-Aspekt bekommt, ist aktuell offen.

Patch 12.0.5 bringt noch mehr neue Aktivitäten

Was steckt sonst noch in Patch 12.0.5? Neben dem Pride-Mikro-Feiertag liefert Patch 12.0.5 mehrere neue Beschäftigungen für unterschiedliche Spieltypen. Genannt werden unter anderem Void Assaults als Open-World-Aktivität und Ritual Sites als instanzierte Inhalte, jeweils mit Chancen auf Cosmetics und Ausrüstung.

Dazu kommt die Voidforge als Aufholmechanik für Midnight Season 1. Wer lieber entspannt unterwegs ist, bekommt mit Abyss Anglers Inhalte rund ums Tiefsee-Fischen, während PvP-Fans mit Decor Duels ein Prop-Hunt-artiges Mini-Spiel erwarten können.

Ein konkretes Release-Datum für Patch 12.0.5 steht noch nicht offiziell fest, als mögliches Zeitfenster wird jedoch ein Termin Ende April 2026 gehandelt.

Wie findet ihr es, dass World of Warcraft mit dem Darkspear Dash erstmals ein offizielles Pride-Event ins Spiel holt, und welche Belohnung würdet ihr euch davon am meisten sichern? Schreibt es in die Kommentare.