Kingdom Hearts 4 bleibt stumm – Square Enix nennt das Spiel nicht im Update

Wer auf ein Lebenszeichen zu Kingdom Hearts 4 gehofft hat, musste heute erneut schlucken. Square Enix hat aktuelle Finanzzahlen vorgelegt, ein Termin, der bei Publishern oft genutzt wird, um große Projekte zumindest kurz einzuordnen. Doch ausgerechnet das seit 2022 offiziell angekündigte Rollenspiel blieb komplett unerwähnt.

Für die Community ist das besonders bitter, weil sich das Informationsvakuum inzwischen wie ein Muster anfühlt. Seit dem Reveal gab es praktisch nur ein einziges richtiges Signal in Form eines Trailers, danach: Funkstille.

Stille im offiziellen Update-Zeitfenster

Warum warten Fans ausgerechnet bei Finanz-Updates auf Kingdom Hearts 4? Weil diese Termine häufig als Anlass dienen, den Status großer Produktionen anzureißen, etwa über ein grobes Release-Zeitfenster oder die Bestätigung, dass ein Titel weiterhin geplant ist. Dass Kingdom Hearts 4 diesmal nicht einmal am Rand auftauchte, wirkt wie eine verpasste Chance, Erwartungen zu steuern.

Gerade bei einem Projekt dieser Größenordnung ist die Geduld zwar traditionell Teil des Pakets, dennoch wird das Warten zunehmend zäh. Es sind inzwischen mehr als sieben Jahre vergangen, seit Kingdom Hearts 3 erschienen ist. Lange Pausen zwischen den nummerierten Serienteilen kennt die Reihe, aber die aktuelle Phase fühlt sich für viele Fans besonders leer an.

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Zusätzlich hatten einige Anhänger zuletzt gehofft, dass sich rund um die Tokyo Game Show etwas anbahnt. Ein vermeintlicher Teaser Anfang Mai 2026 führte allerdings zu keinem greifbaren Ergebnis. Damit bleibt als nächster Hoffnungsträger eher das allgemeine Show-Karussell der kommenden Monate, ohne dass es bislang konkrete Signale gibt.

Nach Missing-Link fehlt der Lückenfüller

Was hat die Einstellung von Kingdom Hearts Missing-Link mit der Stimmung zu tun? Eine ganze Menge, denn Missing-Link hätte zumindest als Zwischenstation dienen können, während Kingdom Hearts 4 weiter wächst. Square Enix hat das Projekt jedoch eingestellt, nachdem es zuvor mehrfach Verschiebungen und abgesagte Beta-Tests gab.

Unterm Strich heißt das: Es gibt nicht nur keine neuen Infos zu Kingdom Hearts 4, sondern auch kein Nebenprojekt mehr, das die Wartezeit abfedert. Für viele Fans ist das der Moment, in dem jede nicht genutzte Gelegenheit für Updates doppelt schmerzt.

Gerüchte, dass Kingdom Hearts 4 schon 2026 erscheinen könnte, wirken Stand jetzt ambitioniert. Offiziell bestätigt ist ein Release-Termin ohnehin nicht, und die aktuelle Kommunikationslage deutet eher darauf hin, dass Square Enix noch keinen Zeitpunkt nennen will.

Ein Trailer, viele Fragen und riesige Erwartungen

Welche Details fehlen zu Kingdom Hearts 4 bislang am meisten? Vor allem handfeste Informationen zu den besuchbaren Welten und zum Umfang des Abenteuers. Disney bietet dafür ohne Ende Optionen, und seit Kingdom Hearts 3 hat sich bei potenziellen Kandidaten viel getan. So ist Zoomania heute deutlich stärker im popkulturellen Mainstream verankert als noch zur Zeit des letzten Serienteils.

Auch eine Welt im Star-Wars-Universum wird immer wieder als naheliegende Möglichkeit genannt, zumal Disney hier längst zu einem der größten Zugpferde der Marke geworden ist. Offiziell bestätigt ist dazu allerdings nichts, und genau das ist der Knackpunkt: Im Moment bleibt fast alles Spekulation.

Bekannt ist immerhin das technische Fundament: Kingdom Hearts 4 entsteht mit der Unreal Engine 5. Das schürt Erwartungen an Visuals und Inszenierung, macht aber gleichzeitig klar, dass Entwicklungszeit ein zentraler Faktor ist. Und am Ende gilt für die Reihe mehr denn je: Ein zu früher Release hilft niemandem, wenn das Ergebnis nicht sitzt.

Wie geht es dir mit der aktuellen Funkstille zu Kingdom Hearts 4, und worauf hoffst du beim nächsten großen Auftritt von Square Enix am meisten? Schreib es gern in die Kommentare.