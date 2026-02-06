So gut wie alle Games laufen auf Steam Machine 2026 mit 4K- und FSR-Unterstützung

Die von Valve neu angekündigte Steam Machine kehrt 2026 als überarbeitete Version des ursprünglichen Konzepts zurück. Das Gerät soll Spielern ermöglichen, ihre Steam-Bibliothek in einer klassischen Wohnzimmerumgebung zu genießen, mit Fokus auf einfache Bedienung, Konsolenkomfort und leistungsstarker PC-Technik.

In einem aktuellen FAQ bezieht Valve Stellung zur Performance: Die meisten getesteten Spiele laufen laut dem Unternehmen in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde – dank der AMD-Technologie FSR (FidelityFX Super Resolution). Diese Technik erlaubt es, Spiele intern in niedrigerer Auflösung zu berechnen und sie anschließend hochzuskalieren, um weniger Hardwareleistung zu erfordern.

Was ist FSR und warum ist es für die Steam Machine entscheidend?

Wie funktioniert AMDs FSR-Technologie auf der Steam Machine? FSR (FidelityFX Super Resolution) ist eine Upscaling-Methode von AMD, die es ermöglicht, Spiele mit geringerer interner Auflösung zu rendern, um anschließend per Software auf höhere Auflösungen hochzuskalieren. Das senkt die Hardwareanforderungen erheblich und erlaubt dennoch eine visuell hochwertige Darstellung.

Valve nutzte FSR bereits erfolgreich auf dem Steam Deck, wo es dabei hilft, grafisch aufwendige Spiele auf dem kleinen Handheld flüssig darzustellen. Die Technik ist besonders für die Steam Machine interessant, weil sie 4K60-Ziele erreichbar macht – auch ohne eine High-End-Grafikkarte.

Welche Performancewerte verspricht Valve konkret?

Welche Auflösungen und Bildraten sind laut Valve realistisch? Laut Valve laufen die meisten Spiele auf der Steam Machine mit FSR in nativer 4K-Auflösung und 60 FPS – ein Ziel, das sonst nur High-End-PCs oder aktuelle Konsolen wie die PS5 und Xbox Series X erreichen. Bei besonders anspruchsvollen Spielen kann es laut Valve jedoch sinnvoll sein, die Zielauflösung auf 1080p zu senken oder die Bildrate zu reduzieren, um eine stabile Darstellung zu erreichen.

„In unseren Tests laufen die meisten Steam-Titel großartig in 4K mit 60FPS und FSR auf der Steam Machine“, erklärt Valve.

Zusätzlich arbeitet Valve an HDMI-VRR-Unterstützung (Variable Refresh Rate), verbesserter Raytracing-Performance und weiteren Skalierungsoptionen, um möglichst viele Spiele auf möglichst hohem Niveau spielbar zu machen.

Design und Modding: Was ist neu an der Steam Machine 2026?

Welche Hardware-Features sind geplant? Im Gegensatz zu den ersten Steam Machines, die in Kooperation mit verschiedenen Herstellern entstanden, stammt das neue Modell direkt von Valve. Es ist eine kompakte Konsole im Stil eines Wohnzimmer-PCs, die auf SteamOS basiert und direkten Zugriff auf die Steam-Bibliothek bietet.

Valve plant außerdem, CAD-Spezifikationen für die Frontplatten zu veröffentlichen. Dadurch können Drittanbieter und Hobbyisten eigene Faceplates gestalten und herstellen – ähnlich wie es bei der PS5 möglich ist.

Wie steht die Steam Machine im Vergleich zur PS5 und Xbox Series X da?

Wie schneidet Valves Hardware gegen die Konkurrenz ab? Auch wenn Valve noch keine konkreten Hardware-Spezifikationen veröffentlicht hat, deuten die Aussagen zum 4K60-Ziel auf eine leistungsstarke GPU-CPU-Kombination hin – vermutlich auf AMD-Basis, ähnlich wie beim Steam Deck. Damit könnte die Steam Machine in direkter Konkurrenz zur PS5 und Xbox Series X stehen, mit dem Vorteil, die gesamte Steam-Bibliothek nutzen zu können.

Ein potenzieller Nachteil: Während Konsolenhersteller stark auf Optimierung setzen, hängt die Performance auf der Steam Machine stark von den Einstellungen und der FSR-Nutzung ab. Dennoch lässt sich durch angepasste Presets oft eine bessere Performance erzielen als mit den Standardvorgaben.

Wann erscheint die neue Steam Machine und wie teuer wird sie?

Gibt es bereits ein Release-Datum oder Preisangaben? Valve hat noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum oder einen Preis genannt. Ursprünglich war ein Release Anfang 2026 angedacht, doch durch gestiegene Komponentenpreise wurden diese Pläne verschoben.

Basierend auf einer früheren Einschätzung könnte die Steam Machine etwa 700 Euro kosten – je nach finaler Hardwarekonfiguration. Valve selbst gibt an, dass die Konsole „wie ein PC mit entsprechender Leistung“ bepreist wird, nicht wie eine klassische Konsole.

Steam Machine: Technische Eckpunkte im Überblick

Merkmal Aktueller Stand Hersteller Valve (eigene Entwicklung) Betriebssystem SteamOS Grafiktechnologie AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) Zielauflösung 4K bei 60 FPS (mit FSR) Besonderheiten CAD-Files für Faceplates, VRR-Support in Arbeit Preis (geschätzt) ca. 700 Euro Release Verschoben, ursprünglich Anfang 2026

Perspektive für Modder und Power-User

Welche Möglichkeiten bietet die Steam Machine für Anpassungen? Wie schon das Steam Deck dürfte auch die neue Steam Machine offen für Bastler und Enthusiasten sein. Das bedeutet: Installation eines alternativen Betriebssystems, eigene Faceplates, externe Hardwareerweiterungen – alles scheint möglich.

Durch die offene Plattform können User ihre Lieblingsspiele nicht nur komfortabel im Wohnzimmer genießen, sondern sie auch individuell optimieren – ein klarer Vorteil gegenüber geschlossenen Konsolensystemen.

