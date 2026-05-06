Steam Controller nach Release ausverkauft – Valve entschuldigt sich und plant Restock

Der neue Steam Controller hat gerade erst seinen Verkaufsstart hinter sich und ist in Rekordzeit wieder ausverkauft. Valve hat sich nun offiziell zu den Lieferproblemen geäußert und verspricht Nachschub, nachdem der Hardware-Launch am 4. Mai 2026 offenbar deutlich mehr Nachfrage ausgelöst hat als erwartet.

Viele Fans gingen beim ersten Drop leer aus, während kurz danach bereits zahlreiche Weiterverkäuferangebote zu stark überhöhten Preisen auftauchten. Valve reagiert darauf mit einer Entschuldigung und der Zusage, die Lagerbestände so schnell wie möglich wieder aufzufüllen.

Valves Statement zum Ausverkauf

Was sagt Valve zum Steam-Controller-Restock? Nur einen Tag nach dem Release meldete sich Valve über soziale Kanäle zu Wort und bestätigte, dass der Steam Controller schneller als geplant vergriffen war. Gleichzeitig stellte das Unternehmen klar, dass bereits daran gearbeitet werde, neue Einheiten in den Verkauf zu bringen.

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Einen konkreten Termin nannte Valve noch nicht, stellte aber weitere Details in Aussicht. Eine zeitliche Einordnung soll demnach bald folgen, ein festes Restock-Datum gibt es zum aktuellen Stand jedoch nicht.

Warum die Nachfrage so hoch ausfiel

Warum war der Steam Controller so schnell vergriffen? Der neue Controller scheint deutlich besser in den aktuellen Steam-Kosmos zu passen als Valves erster Versuch aus früheren Jahren. Das Design orientiert sich stark am Layout des Steam Deck, das sich inzwischen als feste Größe im PC-Handheld-Markt etabliert hat.

Hinzu kommt, dass die Controller-Nutzung auf Steam in den letzten Jahren spürbar zugenommen hat. Entsprechend groß ist die Zielgruppe, die eine Steam-nahe Eingabelösung sucht, die ohne viel Bastelaufwand mit der eigenen Bibliothek, Steam Input und dem Couch-Setup harmoniert.

Besonders bitter für viele: Der erste Schwung an Geräten war extrem schnell weg. Berichten zufolge war der Steam Controller innerhalb von rund 30 Minuten ausverkauft, was den Weiterverkauf zu Mondpreisen zusätzlich angefeuert hat.

Ausblick auf Nachschub und Tipps für Kaufinteressierte

Wann kommt der Steam Controller wieder in den Steam-Shop? Valve spricht von einem Zeitplan, der bald kommuniziert werden soll, bleibt bislang aber vage. In einem früheren Gespräch zu Hardware-Plänen hatte Valve zudem betont, man habe zwar Bestand vorbereitet, gleichzeitig könne die Nachfrage trotzdem über den Erwartungen liegen. Sollte das passieren, gebe es Möglichkeiten, um die Situation zu entschärfen.

Für Kaufinteressierte heißt das vor allem: Geduld dürfte sich eher lohnen als der Griff zu überteuerten Reseller-Angeboten. Wer beim nächsten Drop dabei sein will, sollte die offiziellen Steam-Kanäle im Blick behalten und im Zweifel Benachrichtigungen aktivieren, sobald Valve eine Warteliste, ein Zeitfenster oder weitere Verkaufsregeln ankündigt.

Offizielle Ankündigungen von Valve zum Restock verfolgen

Beim nächsten Verkaufsstart frühzeitig bereit sein, da Drops schnell ausverkauft sein können

Weiterverkaufspreise meiden, wenn sie deutlich über dem regulären Verkaufspreis liegen

Wie seht ihr das: Wartet ihr auf den Restock, oder hattet ihr beim ersten Drop schon Glück und einen Steam Controller ergattert? Schreibt es gern in die Kommentare.