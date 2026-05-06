Assassins Creed Black Flag Resynced – 8 Minuten Gameplay zeigen Änderungen

Der Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced rückt näher und Ubisoft lässt jetzt auch beim Rohmaterial tief blicken: Ein neuer Zusammenschnitt mit über acht Minuten ungeschöntem Gameplay zeigt, wie stark Edward Kenways Piraten-Abenteuer technisch und spielerisch modernisiert wurde. Das Video stammt aus von Ubisoft bereitgestellten Szenen, die vom YouTube-Kanal GameV zu einem kompakten Deep Dive zusammengeführt wurden.

Nachdem Ubisoft Ende April 2026 das Remake offiziell enthüllt hatte, gab es bereits einen atmosphärischen Trailer und viele Details zu Grafik, Gameplay-Verbesserungen und neuen Inhalten. Mit dem neuen Gameplay-Video wirkt das Ganze nun deutlich greifbarer, inklusive all der kleinen Entscheidungen, die im Original von 2013 noch ganz anders ausfielen.

Technik-Upgrade und neue Engine-Basis

Wie gut sieht Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Gameplay aus? Der auffälligste Punkt ist der technische Sprung: Black Flag Resynced wurde laut den gezeigten Szenen von Grund auf neu aufgebaut und nutzt die neueste Version von Ubisofts Anvil-Engine. Dadurch soll die Karibik in nativem 4K deutlich detailreicher wirken, von Vegetation und Beleuchtung bis hin zu Charaktermodellen und Materialien.

Gerade in den offenen Arealen, beim Blick über Küstenlinien oder in dichter belebten Abschnitten, macht das Remake einen sichtbar moderneren Eindruck. Gleichzeitig ist klar: Das Material stammt aus einer Pre-Release-Fassung, wodurch hier und da noch kleine technische Unstimmigkeiten auffallen können.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Unterm Strich vermittelt der Clip aber genau das, was viele von einer Neuauflage erwarten: Das vertraute Setting bleibt, die Präsentation wirkt jedoch zeitgemäßer und näher an dem, was man heute von großen Open-World-Produktionen auf PS5, Xbox Series und PC gewohnt ist.

Kampf, Parkour und Stealth mit spürbaren Änderungen

Welche Gameplay-Verbesserungen sind im Video zu sehen? Neben der Optik geht es im Deep Dive vor allem um die Systeme. Das Kampfsystem wirkt überarbeitet, mit einem Tempo und einer Lesbarkeit, die klar Richtung moderner Assassin’s Creed-Standards gehen. Eine konkrete Änderung, die im Kontext besonders auffällt: Die versteckte Klinge steht nicht mehr als separat anwählbare Waffe zur Verfügung.

Auch das Parkoursystem wirkt flüssiger und soll wieder mehr manuelle Kontrolle bieten. In der Praxis sieht man im Video, dass Bewegungen sauberer ineinandergreifen und Übergänge weniger hakelig wirken, was gerade in Verfolgungen oder beim schnellen Traversieren von Dächern und Ruinen den Spielfluss verbessern dürfte.

Beim Schleichen zeigt das Material mehrere Infiltrationen feindlicher Lager. Ein dedizierter Ducken-Button macht die Stealth-Abschnitte taktischer, weil ihr Positionierung und Sichtlinien stärker kontrollieren könnt, statt euch nur auf situatives Verstecken zu verlassen.

Missionen entschlackt und Seeschlachten als Highlight

Was zeigt das Gameplay zu Missionen und zur Jackdaw? Besonders interessant ist der Eindruck vom Missionsdesign: Es soll spürbar entschlackt worden sein. Die KI agiert zwar wachsamer, doch entdeckt zu werden führt nicht mehr sofort zu einem frustrierenden Desynchronisiert-Abbruch, etwa bei bekannten Abhörmissionen. Stattdessen reagieren Gegner dynamischer auf euer Verhalten, was mehr Spielraum für Improvisation verspricht.

Natürlich darf auch die Seefahrt nicht fehlen, schließlich ist sie das Herzstück von Black Flag. Im Video jagt Edward Kenway mit der Jackdaw unter anderem eine spanische Galeone. Hier stechen vor allem zwei Punkte heraus: die neue Wasserphysik und komplett überarbeitete Zerstörungsmodelle für Schiffe, die Treffer, Brüche und Untergänge deutlich wuchtiger wirken lassen.

Wer Black Flag damals vor allem wegen der Seeschlachten geliebt hat, dürfte hier besonders aufmerksam werden, denn genau in diesen Szenen zeigt Resynced den größten Wow-Effekt in Bewegung.

Release-Termin und Plattformen

Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series und PC. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Jetzt seid ihr dran: Freut ihr euch auf Edward Kenways Rückkehr in Resynced, oder hängt für euch zu viel am Original von 2013? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.