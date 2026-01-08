Larian AMA im Januar 2026 – KI in Divinity und neue Einblicke erwartet

Larian Studios sorgt für Aufsehen: Am 9. Januar 2026 findet ein offizielles AMA (Ask Me Anything) auf Reddit statt. Thema ist nicht nur das kommende Rollenspiel Divinity, sondern auch die brisante Debatte um den Einsatz von generativer KI in der Spieleentwicklung. Ab 14:00 Uhr deutscher Zeit (CET) haben Fans die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an das Entwicklerteam zu stellen.

Das AMA kommt nicht ohne Grund genau jetzt: Nach einem Interview mit Bloomberg am 16. Dezember 2025, in dem CEO Swen Vincke bestätigte, dass in frühen Phasen der Entwicklung generative KI genutzt wurde, entbrannte ein Sturm der Kritik. Die Community zeigte sich besorgt über mögliche Auswirkungen auf Storytelling, Kreativität und Arbeitsplätze in der Branche.

Ein neues Divinity in Sicht

Was ist über das neue Spiel bereits bekannt? Das neue Divinity ist ein spiritueller Nachfolger zu Divinity: Original Sin 2 und Baldur’s Gate 3. Es spielt erneut in der Welt von Rivellon und soll klassische CRPG-Elemente mit modernen Systemen verbinden. Konkrete Details zum Gameplay, Release-Termin oder Plattformen sind bislang noch nicht bekannt, doch das Setting und die Erzählweise sollen stark an die vorherigen Erfolge von Larian anknüpfen.

Die Erwartungen sind hoch: Nach dem überwältigenden Erfolg von Baldur’s Gate 3, das 2023 mehrere Game of the Year-Auszeichnungen gewann, steht das Studio unter großem Druck. Viele sehen Divinity als Bewährungsprobe – ein Spiel, das beweisen muss, dass Larian auch ohne eine große Lizenz wie Dungeons & Dragons liefern kann.

Kontroverse um KI-Nutzung

Warum sorgt die Verwendung von GenAI für Kritik? Swen Vincke hatte erklärt, dass generative KI lediglich in sehr frühen Stadien zur Ideenfindung verwendet wurde. Dennoch reagierte ein Teil der Community empfindlich auf die Nachricht und warnte vor einem möglichen Verlust an erzählerischer Tiefe und handgemachter Qualität. Einige Fans äußerten sogar Boykott-Drohungen gegen den kommenden Titel.

Daraufhin veröffentlichte Larian am 21. Dezember 2025 eine Stellungnahme und kündigte das AMA an, um volle Transparenz zu schaffen. Die Entwickler versprechen, sich den kritischen Fragen offen zu stellen und etwaige Missverständnisse auszuräumen.

AMA als Chance zur Schadensbegrenzung

Wie wichtig ist dieses AMA für das Studio? Für Larian Studios ist dies mehr als nur ein PR-Termin. Der Dialog mit der Community war stets ein zentraler Bestandteil ihres Erfolgs – von Early-Access-Phasen bis hin zu detaillierten Dev-Updates. Mit dem AMA will das Studio Vertrauen zurückgewinnen und zeigen, dass die kreative Vision trotz neuer Technologie im Mittelpunkt steht.

Die Diskussion um KI in Spielen ist kein Einzelfall. Auch andere Studios experimentieren mit Tools zur automatisierten Texterstellung, Questgenerierung oder sogar Sounddesign. Doch während kleinere Teams auf Effizienz hoffen, fürchten viele Fans um die Seele eines Spiels, wenn Maschinen statt Menschen Geschichten erzählen.

Eine Rückkehr nach Rivellon

Muss man die alten Divinity-Spiele gespielt haben? Laut Larian ist Vorwissen nicht zwingend erforderlich. Dennoch lohnt sich ein Blick zurück: Mit Divinity: Original Sin 2 schuf das belgische Studio 2017 ein Meisterwerk des rundenbasierten Rollenspiels. Die Welt Rivellon, in der auch das kommende Divinity spielt, wurde bereits 2002 mit Divine Divinity eingeführt.

In Divine Divinity erwachte dein Held in der Heilerstadt Aleroth und wurde schnell in einen epischen Kampf gegen finstere Mächte verwickelt. Die Mischung aus Hack-and-Slash-Kämpfen und klassischen RPG-Elementen machte den Titel damals zu einem Geheimtipp. Die Serie entwickelte sich über Beyond Divinity, Divinity II und Divinity: Dragon Commander weiter – bis hin zu den gefeierten Original-Sin-Ablegern.

Was erwartet uns am 9. Januar?

Welche Themen könnten im AMA angesprochen werden? Neben der KI-Debatte dürften Fans vor allem Fragen zu folgenden Aspekten stellen:

Wird Divinity ein rundenbasiertes oder ein Echtzeit-Rollenspiel?

Wie groß wird das Spiel im Vergleich zu Baldur’s Gate 3?

Gibt es einen Koop-Modus wie in Original Sin 2?

Wie weit ist die Entwicklung fortgeschritten?

Wird es erneut komplexe Dialogsysteme und Entscheidungsfreiheit geben?

Auch Fragen zur Engine, zu grafischen Neuerungen oder zur Musik könnten auftauchen. Und natürlich interessiert die Community brennend, ob Divinity erneut auf eine epische Geschichte mit starken Charakteren setzt – oder ob die KI-Diskussion ein Vorbote für generischere Inhalte ist.

Spannung vor dem Community-Dialog

Fest steht: Dieses AMA wird richtungsweisend für Larian Studios und das neue Divinity. Die Fans warten gespannt auf neue Infos, und das Studio hat die Chance, Vertrauen zurückzugewinnen. Ob dies gelingt, hängt nicht nur von den Antworten ab – sondern auch davon, wie ehrlich und transparent sie ausfallen.

