Mini-Cabins sind in Pragmata kleine, versteckte Sammelfiguren, die stark an die Mr. Raccoons aus Resident Evil erinnern. Sie sind oft gut versteckt und verlangen dir einiges an Aufmerksamkeit ab. Insgesamt gibt es 15 Stück, verteilt auf alle fünf Sektoren.

Sobald du alle Mini-Cabins gefunden hast, schaltest du die Gold-Trophäe „Mini-Jäger Supreme“ frei. Für dein erstes Sammelobjekt bekommst du zusätzlich die Trophäe „Gut gesehen!“.

Der Clou dabei: Das Spiel gibt dir kaum Hilfestellung. Es gibt keinen Fortschrittszähler pro Gebiet. Dein wichtigster Hinweis ist ein leises Geräusch, sobald du dich in der Nähe einer Figur befindest. Hör also genau hin.

Immerhin kannst du nichts verpassen. Nach Abschluss der Story wird der Modus „The Unknown Signal“ freigeschaltet. Damit kehrst du jederzeit in alle Bereiche zurück und kannst fehlende Mini Cabins nachholen.

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© Capcom

Wie viele Mini Cabins gibt es?

Insgesamt gibt es 15 Mini-Cabin-Figuren, aufgeteilt auf fünf Sektoren. Jeder Bereich enthält genau drei Sammelobjekte:

Sektor Bereiche Anzahl Solarkraftwerk Stromverteilungszentrum, Der Hub 3 Massenproduktionsanlage Einkaufszentrum, Seitengasse, Lim-Recyclingwerk 3 Terra-Dom Öko-Labor, Bodenforschung 3 Lunum-Minen Kranbetrieb, Lager, Nexus-Turm 3 Zentralhafen Eingang, Regolith-Labor, Orbitalaufzug 3

Alle Mini-Cabin Fundorte im Überblick

Solarkraftwerk

#1 Mini-Cabin

Nach einem Kampf im abgesperrten Bereich verlässt du einen Tunnel. Direkt rechts daneben findest du die Figur.

#2 Mini-Cabin

Im Stromverteilungszentrum, nachdem du die Tür mit fünf Schlössern geöffnet hast. Im Wohnraum liegt sie im unteren Bett hinter einem Netz.

© Capcom

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#3 Mini-Cabin

Im Bereich „Der Hub“. Kurz vor dem großen Fahrstuhl. Schau über einen Ventilator an der Wand, dort befindet sich die Figur.

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Massenproduktionsanlage

#4 Mini-Cabin

Im Einkaufszentrum nach der Seilrutsche. Dreh dich oben nach rechts zum Dach neben dem „Dead Hunter“-Plakat.

#5 Mini-Cabin

Nach dem Aktivieren des Peilsenders. Außen an der Wand, auf einem LKW, der aus der Fassade ragt.

#6 Mini-Cabin

Im Lim-Recyclingwerk. Nach dem Bosskampf im Raum mit Rettungsluke. In einem Schrank neben Tür 06.

Terra-Dom

#7 Mini-Cabin

Im Öko-Labor. Nimm den rechten Weg. Die Figur sitzt auf einem Ast über dem Terminal.

#8 Mini-Cabin

Im Bereich Bodenforschung nach dem Aufzug. Vom Balkon aus links zu den Bäumen schauen.

#9 Mini-Cabin

Im Schlafraum-Bereich. Über einen alternativen Weg mit dem Eraser erreichbar. Liegt in einem Container im selben Raum wie ein REM.

Lunum-Minen

#10 Mini-Cabin

Im Kranbetriebsgelände. Folge dem Zaun, geh in ein Gebäude und wieder hinaus. Direkt um die Ecke.

#11 Mini-Cabin

Im Lager. Während des Kistenrätsels. Auf einem Rohr nahe der Decke über dem Eingangsbereich.

#12 Mini-Cabin

Im Nexus-Turm. Nach der Rettungsluke auf einer Kabelbox über einer Bodenlücke.

Zentralhafen

#13 Mini-Cabin

Am Eingang des Zentralhafens. Nach dem Kampf umdrehen, die Figur ist in der Distanz sichtbar.

#14 Mini-Cabin

Im Regolith-Labor. Oben bei den Treppen neben der Safe Box. Hinter dir, oben auf gelben Rohren.

#15 Mini-Cabin

Beim Orbitalaufzug. Vom Notausgang rechts nach unten gehen. Am Ende des Weges schwebt die Figur über dir.

Tipps zum Finden der Mini Cabins

Achte immer auf das Geräuschsignal in der Nähe

in der Nähe Schau auch nach oben, viele Figuren sind erhöht platziert

Räume immer gründlich absuchen, bevor du weitergehst

Nutze nach der Story den Free-Roam-Modus, um alles nachzuholen

Mit diesen Fundorten solltest du keine Probleme mehr haben, alle 15 Mini Cabins zu finden und dir die Gold-Trophäe zu sichern.