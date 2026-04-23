Mini-Cabins sind in Pragmata kleine, versteckte Sammelfiguren, die stark an die Mr. Raccoons aus Resident Evil erinnern. Sie sind oft gut versteckt und verlangen dir einiges an Aufmerksamkeit ab. Insgesamt gibt es 15 Stück, verteilt auf alle fünf Sektoren.
Sobald du alle Mini-Cabins gefunden hast, schaltest du die Gold-Trophäe „Mini-Jäger Supreme“ frei. Für dein erstes Sammelobjekt bekommst du zusätzlich die Trophäe „Gut gesehen!“.
Der Clou dabei: Das Spiel gibt dir kaum Hilfestellung. Es gibt keinen Fortschrittszähler pro Gebiet. Dein wichtigster Hinweis ist ein leises Geräusch, sobald du dich in der Nähe einer Figur befindest. Hör also genau hin.
Immerhin kannst du nichts verpassen. Nach Abschluss der Story wird der Modus „The Unknown Signal“ freigeschaltet. Damit kehrst du jederzeit in alle Bereiche zurück und kannst fehlende Mini Cabins nachholen.
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Wie viele Mini Cabins gibt es?
Insgesamt gibt es 15 Mini-Cabin-Figuren, aufgeteilt auf fünf Sektoren. Jeder Bereich enthält genau drei Sammelobjekte:
|Sektor
|Bereiche
|Anzahl
|Solarkraftwerk
|Stromverteilungszentrum, Der Hub
|3
|Massenproduktionsanlage
|Einkaufszentrum, Seitengasse, Lim-Recyclingwerk
|3
|Terra-Dom
|Öko-Labor, Bodenforschung
|3
|Lunum-Minen
|Kranbetrieb, Lager, Nexus-Turm
|3
|Zentralhafen
|Eingang, Regolith-Labor, Orbitalaufzug
|3
Alle Mini-Cabin Fundorte im Überblick
Solarkraftwerk
#1 Mini-Cabin
Nach einem Kampf im abgesperrten Bereich verlässt du einen Tunnel. Direkt rechts daneben findest du die Figur.
#2 Mini-Cabin
Im Stromverteilungszentrum, nachdem du die Tür mit fünf Schlössern geöffnet hast. Im Wohnraum liegt sie im unteren Bett hinter einem Netz.
#3 Mini-Cabin
Im Bereich „Der Hub“. Kurz vor dem großen Fahrstuhl. Schau über einen Ventilator an der Wand, dort befindet sich die Figur.
Massenproduktionsanlage
#4 Mini-Cabin
Im Einkaufszentrum nach der Seilrutsche. Dreh dich oben nach rechts zum Dach neben dem „Dead Hunter“-Plakat.
#5 Mini-Cabin
Nach dem Aktivieren des Peilsenders. Außen an der Wand, auf einem LKW, der aus der Fassade ragt.
#6 Mini-Cabin
Im Lim-Recyclingwerk. Nach dem Bosskampf im Raum mit Rettungsluke. In einem Schrank neben Tür 06.
Terra-Dom
#7 Mini-Cabin
Im Öko-Labor. Nimm den rechten Weg. Die Figur sitzt auf einem Ast über dem Terminal.
#8 Mini-Cabin
Im Bereich Bodenforschung nach dem Aufzug. Vom Balkon aus links zu den Bäumen schauen.
#9 Mini-Cabin
Im Schlafraum-Bereich. Über einen alternativen Weg mit dem Eraser erreichbar. Liegt in einem Container im selben Raum wie ein REM.
Lunum-Minen
#10 Mini-Cabin
Im Kranbetriebsgelände. Folge dem Zaun, geh in ein Gebäude und wieder hinaus. Direkt um die Ecke.
#11 Mini-Cabin
Im Lager. Während des Kistenrätsels. Auf einem Rohr nahe der Decke über dem Eingangsbereich.
#12 Mini-Cabin
Im Nexus-Turm. Nach der Rettungsluke auf einer Kabelbox über einer Bodenlücke.
Zentralhafen
#13 Mini-Cabin
Am Eingang des Zentralhafens. Nach dem Kampf umdrehen, die Figur ist in der Distanz sichtbar.
#14 Mini-Cabin
Im Regolith-Labor. Oben bei den Treppen neben der Safe Box. Hinter dir, oben auf gelben Rohren.
#15 Mini-Cabin
Beim Orbitalaufzug. Vom Notausgang rechts nach unten gehen. Am Ende des Weges schwebt die Figur über dir.
Tipps zum Finden der Mini Cabins
- Achte immer auf das Geräuschsignal in der Nähe
- Schau auch nach oben, viele Figuren sind erhöht platziert
- Räume immer gründlich absuchen, bevor du weitergehst
- Nutze nach der Story den Free-Roam-Modus, um alles nachzuholen
Mit diesen Fundorten solltest du keine Probleme mehr haben, alle 15 Mini Cabins zu finden und dir die Gold-Trophäe zu sichern.