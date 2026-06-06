RuneScape Dragonwilds kommt zum 1.0-Launch als PS-Plus-Extra-Day-One-Spiel

Die erste Überraschung für PlayStation Plus im September 2026 ist schon vor dem üblichen Monatswechsel raus: RuneScape Dragonwilds ist offiziell als Day-One-Titel für den PS-Plus-Extra-Katalog bestätigt. Die Ankündigung kam im Rahmen des Summer Game Fest und platziert das Spiel direkt zum großen Versionssprung in den Abo-Service.

Für PS5-Nutzer mit PlayStation Plus Extra oder Premium bedeutet das: Wer Bock auf ein neues Open-World-Survival-Crafting-Abenteuer hat, kann zum Launch ohne Aufpreis in die 1.0-Version einsteigen, statt später auf eine Katalog-Nachreichung zu warten.

Der frühe PS-Plus-Extra-Startschuss für September 2026

Welche PS-Plus-Extra-Neuheit ist bereits für September 2026 bestätigt? RuneScape Dragonwilds verlässt am 15. September 2026 den Early-Access-Status und erscheint als vollständige 1.0-Version. Genau an diesem Tag landet es auch als Day-One-Spiel im PlayStation-Plus-Extra-Katalog.

Der Release ist plattformübergreifend angelegt: Neben der PS5 sind auch PC und Xbox Series vorgesehen. Auf PlayStation ist der Clou aber klar das Abo-Argument, denn der Einstieg ist für Extra- und Premium-Abonnenten direkt über den Katalog möglich.

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Spannend ist außerdem das Timing der Enthüllung. Statt einer klassischen PlayStation-Show lief die Bestätigung über das Summer Game Fest, nachdem das Spiel zuvor bereits in einem State of Play aufgetaucht war. Unterm Strich wirkt das wie ein bewusst gesetzter Doppelschlag, erst die Plattform-Ansage, dann die konkreten Details inklusive Termin.

Was RuneScape Dragonwilds zum 1.0-Launch mitbringt

Warum ist der Day-One-Release im Abo für RuneScape Dragonwilds besonders wichtig? Weil das Spiel nicht als fertiges Produkt in den Katalog wandert, sondern genau zum Start der 1.0-Version. Für Survival-Crafting-Games ist dieser Moment oft entscheidend: mehr Inhalte, mehr Systeme, mehr Gründe, direkt mit Freunden loszulegen.

Zum Launch soll das Scorned-Wilderness-Update enthalten sein und damit frisches Material direkt in die Release-Fassung bringen. Zusätzlich ist mit Umbral Sands bereits die nächste Erweiterung angekündigt, die im Sommer erscheinen soll und das Spiel weiter ausbauen dürfte.

Gerade im Koop-Kontext kann PlayStation Plus ein echter Verstärker sein: Wenn viele gleichzeitig anfangen, entstehen schneller Communities, Gruppen und ein Momentum, das solche Games häufig nach oben spült.

Weitere bestätigte PS-Plus-Zugänge und ein voller Release-Monat

Welche weiteren Spiele wurden rund um PlayStation Plus bereits genannt? Neben RuneScape Dragonwilds sind noch mehrere Titel im Umfeld der aktuellen PS-Plus-Ankündigungen aufgetaucht, teils mit konkretem Monat, teils ohne Datum:

Big Walk als Day-One-Spiel für PS Plus Extra, Termin noch offen

Gitaroo Man als Klassiker für PS Plus Premium im Juni 2026

Psi-Ops The Mindgate Conspiracy als Klassiker für PS Plus Premium im Juni 2026

Onimusha Dawn of Dreams als Klassiker für PS Plus Premium im August 2026

Für September 2026 kommt dazu ein dichtes Release-Fenster mit vielen großen Namen, die ebenfalls um Aufmerksamkeit kämpfen. Genannt werden für diesen Monat unter anderem The Blood of Dawnwalker, Halloween, Marvels Wolverine, Warhammer 4K Dawn of War, Silent Hill Townfall, Control Resonant und Onimusha Way of the Sword.

Genau hier kann RuneScape Dragonwilds punkten: Auf PS5 ist der Einstieg über PS Plus Extra oder Premium im Abo enthalten, während viele Neuerscheinungen parallel als Vollpreis-Titel starten.

Wie findest du es, dass RuneScape Dragonwilds direkt zum 1.0-Launch im PS-Plus-Extra-Katalog landet, und planst du, im September 2026 reinzuschauen? Schreib es gern in die Kommentare.