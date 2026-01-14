PS Plus Januar 2026: Top-Leaks enthüllen AAA-Titel und Retro-Klassiker

Die Auswahl an neuen Spielen für PlayStation Plus im Januar 2026 ist durch einen Leak vorzeitig bekannt geworden. Besonders Nutzer der Extra- und Premium-Stufen dürfen sich auf hochkarätige Titel freuen – darunter einige AAA-Blockbuster und kultige Klassiker.

Laut dem bekannten Insider Billbil-kun, der bereits in der Vergangenheit mit korrekten Leaks aufgefallen ist, erscheinen die neuen Titel am 20. Januar 2026. Bis dahin bleibt eine offizielle Bestätigung durch Sony noch aus, dürfte aber in Kürze folgen.

Das sind die geleakten PS Plus Extra Spiele im Januar 2026

Welche Spiele sollen im Extra-Tier enthalten sein? Für Abonnenten von PS Plus Extra steht im Januar eine vielseitige Auswahl an Genres bereit – von Survival-Horror bis hin zu Rennspielen.

Resident Evil Village (PS5 | PS4) – Der gefeierte Horror-Titel aus dem Jahr 2021 kehrt zurück. Wer die düstere Geschichte rund um Ethan Winters noch nicht erlebt hat, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu.

(PS5 | PS4) – Der gefeierte Horror-Titel aus dem Jahr 2021 kehrt zurück. Wer die düstere Geschichte rund um Ethan Winters noch nicht erlebt hat, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4) – Das neueste Kapitel der beliebten Yakuza-Reihe feiert sein Debüt im Abo-Service und bringt frischen Humor und emotionale Tiefe mit.

(PS5 | PS4) – Das neueste Kapitel der beliebten Yakuza-Reihe feiert sein Debüt im Abo-Service und bringt frischen Humor und emotionale Tiefe mit. Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4) – Offroad-Fans können sich auf anspruchsvolle Fahrten durch unwegsames Gelände freuen.

(PS5 | PS4) – Offroad-Fans können sich auf anspruchsvolle Fahrten durch unwegsames Gelände freuen. A Quiet Place: The Road Ahead (nur PS5) – Basierend auf der gleichnamigen Filmreihe bietet dieses Survival-Spiel eine dichte Atmosphäre. Wichtig: Es ist ausschließlich auf PS5 spielbar.

(nur PS5) – Basierend auf der gleichnamigen Filmreihe bietet dieses Survival-Spiel eine dichte Atmosphäre. Wichtig: Es ist ausschließlich auf PS5 spielbar. The Exit 8 (PS5 | PS4) – Ein experimentelles Indie-Spiel mit surrealer Atmosphäre und cleverem Leveldesign.

(PS5 | PS4) – Ein experimentelles Indie-Spiel mit surrealer Atmosphäre und cleverem Leveldesign. Art of Rally (PS5 | PS4) – Stilistisch einzigartiges Rennspiel mit Fokus auf Retro-Design und Fahrgefühl.

Wie unterscheiden sich die Spiele untereinander? Während Resident Evil Village auf cineastischen Horror setzt, bietet Like a Dragon: Infinite Wealth ein storybasiertes Rollenspiel mit taktischen Kämpfen. Wer lieber entspannen will, findet mit Art of Rally oder Expeditions passende Alternativen. Damit deckt Sony erneut eine breite Zielgruppe ab.

Ergänzungen für das Premium-Tier

Was kommt für PlayStation Plus Premium hinzu? Auch Premium-Abonnenten bekommen im Januar 2026 etwas Neues geboten – allerdings mit Fokus auf Retro-Gaming.

Ridge Racer (PS1-Version) – Der Klassiker kommt erstmals in den PlayStation Plus-Katalog. Die Version basiert auf dem ursprünglichen PS1-Spiel und enthält nicht die erweiterten Inhalte der Arcade Archives 2-Ausgabe.

Wie reiht sich Ridge Racer in die Classics-Bibliothek ein? Das Spiel ergänzt die bereits verfügbaren Titel Ridge Racer 2 und Ridge Racer Type 4 im Classics-Katalog. Retro-Fans dürfen sich auf nostalgische Rennen im ikonischen Grafikstil der 90er freuen.

Bereits veröffentlichte PS Plus Essential Spiele im Januar 2026

Welche Titel sind schon im Essential-Tier verfügbar? Wer nur PS Plus Essential abonniert hat, kann sich seit dem 6. Januar 2026 folgende Spiele sichern:

Core Keeper – Ein kooperativer Survival-Crafting-Titel mit Roguelite-Elementen.

– Ein kooperativer Survival-Crafting-Titel mit Roguelite-Elementen. Epic Mickey: Rebrushed – Das Remake des kreativen Platformers rund um Disney-Maskottchen Micky Maus.

– Das Remake des kreativen Platformers rund um Disney-Maskottchen Micky Maus. Need for Speed Unbound – Arcade-Rennspiel mit auffälligem Grafikstil und urbaner Atmosphäre.

Wie unterscheiden sich die Stufen von PS Plus? Während PS Plus Essential monatlich kostenlose Spiele bietet, erweitert PS Plus Extra die Bibliothek um zahlreiche Spiele zum Download. PS Plus Premium fügt zusätzlich Klassiker, Game Trials und Cloud-Streaming hinzu.

Ausblick auf die offizielle Ankündigung

Wann wird Sony die neuen Spiele offiziell bestätigen? Laut der Quelle wird die offizielle Ankündigung für Mittwoch, den 14. Januar 2026 erwartet. Es ist möglich, dass bis dahin noch weitere Spiele für die Extra- oder Premium-Stufen genannt werden.

Welche Bedeutung haben diese Leaks für dich? Solche frühen Informationen helfen dir, bereits im Voraus zu planen, ob sich ein Upgrade der PS Plus-Stufe lohnen könnte – besonders wenn dich einzelne Titel wie Resident Evil Village oder Like a Dragon: Infinite Wealth interessieren.

