PS Plus wird ab 20. Mai 2026 teurer – wer betroffen ist

PlayStation dreht erneut an der Preisschraube: Der Abo-Dienst PlayStation Plus soll ab dem 20. Mai 2026 in mehreren Regionen teurer werden. Als Begründung nennt das Unternehmen laufende Marktbedingungen. Welche Länder konkret betroffen sind, wurde in der Ankündigung nicht vollständig ausbuchstabiert, allerdings wurden unter anderem Indien und die Türkei explizit genannt.

Für viele hierzulande ist vor allem die Richtung der Entwicklung interessant: Nach dem großen Umbau des Dienstes im Jahr 2022 und der spürbaren Erhöhung 2023 folgt nun die nächste Runde. Und die dürfte nicht bei einem kleinen Aufschlag bleiben, denn zunächst wurde nur ein Teil der neuen Preise klar kommuniziert.

Das ändert sich bei PlayStation Plus im Mai 2026

Wer ist von der Preiserhöhung betroffen? Laut der Ankündigung trifft die Anpassung in den meisten Regionen zunächst nur neue Abonnenten. In Indien und der Türkei sollen dagegen alle Nutzerinnen und Nutzer auf die neuen Preise umgestellt werden.

Für Bestandskunden gilt außerdem: Wer sein Abo kündigt oder auslaufen lässt, steigt bei einer späteren Rückkehr zum Dienst zum dann gültigen höheren Preis wieder ein. Unterm Strich entsteht damit ein klarer Anreiz, laufende Abos nicht zu unterbrechen.

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Welche PS-Plus-Stufen gibt es? Seit dem Rebranding 2022 besteht PlayStation Plus aus drei Tarifen, die grob unterschiedliche Zielgruppen bedienen:

Essential als Einstieg für Online-Multiplayer und Basis-Vorteile.

als Einstieg für Online-Multiplayer und Basis-Vorteile. Extra mit Online-Spiel und einem Spielekatalog aus zahlreichen aktuellen Titeln.

mit Online-Spiel und einem Spielekatalog aus zahlreichen aktuellen Titeln. Premium mit den Extra-Vorteilen plus Zugriff auf eine Auswahl an Klassikern.

Bekannte Preise und offene Fragen für Deutschland

Wie stark steigt der Preis? Konkrete Zahlen wurden in der aktuellen Mitteilung nur für PlayStation Plus Essential (1 Monat) genannt: Der Preis steigt von 9,99 US-Dollar auf 10,99 US-Dollar. Für die höheren Stufen Extra und Premium ist ebenfalls eine Erhöhung angekündigt, deren Umfang aber noch nicht im Detail beziffert wurde.

Was bedeutet das für den deutschen PlayStation Store? Eine endgültige, offiziell bestätigte Euro-Preisübersicht für Deutschland lag zum Zeitpunkt der Ankündigung nicht als vollständige Liste vor. Entscheidend wird sein, wie Sony die Anpassung in Euro für die einzelnen Laufzeiten und Stufen umsetzt, und ob Essential, Extra und Premium gleichermaßen steigen.

Unterm Strich deutet alles darauf hin, dass sich die Kostenkurve bei Abos weiter nach oben bewegt, gerade wenn man die letzten Jahre als Maßstab nimmt.

Hintergründe: Höhere Kosten und ein Abo-Markt im Vergleich

Warum erhöht Sony die Preise erneut? In den vergangenen Geschäftszahlen zeigte sich, dass PlayStation Plus trotz des deutlichen Preissprungs 2023 für viele nicht zur Kündigung führte. Gleichzeitig wächst die installierte Basis der PlayStation-5-Systeme weiter, wodurch auch der Pool potenzieller Abonnenten steigt. Online-Funktionen und Live-Service-Elemente in neuen Releases machen das Abo für viele schlicht schwerer ersetzbar.

Zusätzlich hatte PlayStation in einer früheren Finanzrunde bereits angedeutet, dass man bei Netzwerkdiensten nachjustieren möchte, um steigende Kosten abzufedern. Als ein Treiber werden höhere Preise rund um Speicherkomponenten genannt, die zuletzt auch durch den KI-Boom und entsprechende Nachfrageeffekte unter Druck geraten sind.

Wie wirkt sich das im Wettbewerb aus? Bemerkenswert ist das Timing auch deshalb, weil PlayStation zuletzt nicht nur beim Abo, sondern auch bei Hardware an der Preisschraube drehte. Parallel dazu hat Microsoft den Preis von Game Pass zuletzt gesenkt, auch wenn das Angebot gleichzeitig Veränderungen bei Day-one-Veröffentlichungen kommuniziert hat. Für viele dürfte sich der direkte Vergleich der Abo-Pakete damit noch stärker lohnen als ohnehin schon.

Wie siehst du die nächste PS-Plus-Preiserhöhung: Bleibst du beim Abo, wechselst du die Stufe oder schaust du dich nach Alternativen um? Schreib es gern in die Kommentare.