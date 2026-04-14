GTA 4 Remaster: Insider dämpft Erwartungen – kommt die Neuauflage überhaupt noch?

Seit Monaten halten sich Gerüchte um ein mögliches Remaster von GTA 4. Immer wieder tauchten Hinweise auf, dass Rockstar Games an einer Neuauflage des Klassikers arbeiten könnte. Doch ein bekannter Insider sorgt jetzt für einen Dämpfer.

Während sich Rockstar aktuell voll auf den Release von GTA 6 konzentriert, scheint ein Remaster von GTA 4 zumindest kurzfristig eher unwahrscheinlich.

Insider äußert Zweifel am GTA-4-Remaster

Der bekannte Leaker Nate the Hate hat sich auf Nachfrage aus der Community zu den anhaltenden Spekulationen geäußert und fällt dabei überraschend deutlich aus.

Seinen eigenen Aussagen zufolge kann er die Berichte über ein mögliches Remaster oder eine Current-Gen-Portierung von GTA 4 nicht bestätigen. Ihm seien bislang keinerlei entsprechende Informationen bekannt.

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Das ist besonders bemerkenswert, da Nate the Hate in der Vergangenheit immer wieder durch zuverlässige Branchenkontakte aufgefallen ist. Sollte tatsächlich ein solches Projekt existieren, wäre es ungewöhnlich, dass ihm davon nichts bekannt ist.

Gerüchteküche brodelt schon länger

Die Diskussion rund um ein GTA-4-Remaster kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Hinweise aus unterschiedlichen Quellen:

Insider sprachen von einer möglichen Neuauflage

auch eine Portierung auf PS5 , Xbox Series X/S und sogar eine mögliche Switch 2 wurde diskutiert

, und sogar eine mögliche wurde diskutiert zusätzlich wurde ein Current-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 ins Spiel gebracht

Konkrete Bestätigungen gab es bislang jedoch nie.

Hohe Kosten könnten gegen ein Remaster sprechen

Ein weiterer interessanter Punkt kommt von Obbe Vermeij, ehemaliger technischer Direktor bei Rockstar Games. Er hatte in der Vergangenheit angedeutet, dass ein Remaster von GTA 4 deutlich aufwendiger wäre, als viele vermuten.

Seiner Einschätzung nach müsste das Spiel umfassend modernisiert werden, um heutigen Erwartungen gerecht zu werden. Das könnte ein Budget erfordern, das sich in einer ähnlichen Größenordnung wie das Original bewegt.

Zum Vergleich: Die Entwicklung von GTA 4 soll damals über 100 Millionen US-Dollar gekostet haben, für ein Remaster ein enorm hoher Aufwand.

Wurde das Remaster wegen GTA 6 gestoppt?

Ein möglicher Grund für die aktuelle Situation könnte GTA 6 selbst sein.

Bereits 2022 berichteten mehrere Quellen, dass Rockstar intern tatsächlich an:

einem GTA-4-Remaster

sowie einem Port von Red Dead Redemption

gearbeitet haben soll.

Laut diesen Berichten wurden die Projekte jedoch gestoppt, um sämtliche Ressourcen auf GTA 6 zu konzentrieren.

Rückblickend passt das durchaus ins Bild: Rockstar arbeitet seit Jahren intensiv am nächsten großen Teil der Reihe, der im November erscheinen soll.

Wie realistisch ist ein Release noch?

Aktuell sieht die Lage eher unklar aus:

Es gibt keine Bestätigung von Rockstar

Insider können die Gerüchte nicht untermauern

frühere Projekte sollen auf Eis gelegt worden sein

Das bedeutet aber nicht zwangsläufig das endgültige Aus. Ein Remaster könnte theoretisch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, etwa nach dem Release von GTA 6.

GTA 6 hat klar Priorität

Unterm Strich zeigt sich ein klares Bild: Rockstar setzt aktuell alles auf GTA 6.

Das bedeutet:

andere Projekte haben geringere Priorität

Remaster und Ports werden hinten angestellt

Fokus liegt vollständig auf dem nächsten großen Blockbuster

Gerade angesichts der enormen Erwartungen und der wirtschaftlichen Bedeutung von GTA 6 ist dieser Schritt wenig überraschend.

GTA-4-Remaster bleibt vorerst ein Gerücht

Die Hoffnung auf ein Remaster von GTA 4 lebt zwar weiter, bekommt durch die Aussagen von Nate the Hate aber einen deutlichen Dämpfer.

Aktuell gibt es keine belastbaren Hinweise darauf, dass sich das Projekt tatsächlich in Entwicklung befindet. Stattdessen deutet vieles darauf hin, dass Rockstar seine Ressourcen vollständig auf GTA 6 konzentriert.

Ob Liberty City irgendwann in moderner Form zurückkehrt, bleibt offen. Kurzfristig solltet ihr damit aber eher nicht rechnen.