Kurz vor dem heutigen Earnings Call von Take-Two Interactive hat CEO Strauss Zelnick neue Aussagen zu Grand Theft Auto 6 gemacht. Dabei bestätigte der Publisher erneut den geplanten Release am 19. November 2026. Gleichzeitig wurde aber auch klar: Wichtige Details wie Preis, Vorbestellungen und Editionen lassen weiter auf sich warten.

Take-Two bestätigt erneut den Release von GTA 6

In einem Interview mit Variety sprach Strauss Zelnick über die aktuelle Lage rund um GTA 6. Dabei stellte der Take-Two-Chef klar, dass das Spiel weiterhin für den 19. November 2026 geplant ist.

In den vergangenen Wochen hatten immer wieder Gerüchte über eine mögliche weitere Verschiebung die Runde gemacht. Vor allem Spekulationen über einen neuen Termin Anfang 2027 sorgten in der Community für Diskussionen.

Zelnick erklärte nun allerdings deutlich:

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Ich denke, die heutige erneute Bestätigung des 19. November als Release-Termin ist wahrscheinlich positiv.

Damit hält Take-Two weiterhin offiziell am aktuellen Zeitplan für Rockstar Games fest.

Keine Preisankündigung beim Earnings Call

Viele Fans hofften außerdem darauf, dass Take-Two im Rahmen der heutigen Quartalszahlen endlich den Preis von GTA 6 bekannt geben könnte. Daraus wird allerdings nichts.

Auf die Frage, ob heute eine Preisankündigung geplant sei, antwortete Zelnick klar:

Nein. Wir machen niemals Marketing-Ankündigungen in unseren Analysten-Calls.

Damit bleiben weiterhin viele offene Fragen:

Wie teuer wird GTA 6?

Wann starten die Vorbestellungen?

Welche Editionen wird es geben?

Und wann erscheint Trailer 3?

Vor allem beim Preis wird seit Monaten spekuliert. Immer wieder kursieren Gerüchte über mögliche 80- oder sogar 100-Dollar-Editionen.

Rockstar will Marketing im Sommer starten

Besonders interessant dürfte für viele Fans aber eine andere Aussage gewesen sein: Rockstar Games plant laut Zelnick, das Marketing für GTA 6 im Sommer zu starten.

Allerdings bremste der CEO gleichzeitig die Erwartungen an kurzfristige Neuigkeiten etwas aus:

In den nächsten Wochen wird es vermutlich noch kein Sommer sein.

Das deutet darauf hin, dass größere Marketingmaßnahmen wie Trailer, Gameplay-Enthüllungen oder Vorbestellungen wohl nicht unmittelbar bevorstehen.

Trotzdem gilt die Aussage als wichtiges Signal. Denn bislang hatte Rockstar kaum konkrete Hinweise auf den weiteren Marketingplan gegeben.

Warum die Aussagen für Fans und Investoren wichtig sind

Kaum ein Spiel wird aktuell so stark erwartet wie GTA 6. Entsprechend aufmerksam verfolgen sowohl Fans als auch Investoren jede neue Aussage von Rockstar Games und Take-Two.

Schon kleine Hinweise auf:

den Releasezeitraum,

Trailer,

Vorbestellungen,

oder Marketingpläne

reichen inzwischen aus, um Diskussionen in der Community und teilweise sogar Bewegungen an der Börse auszulösen.

Take-Two selbst rechnet intern offenbar weiterhin mit enormen Einnahmen durch GTA 6. Trotz fehlender Preisankündigung bestätigte das Unternehmen neue Umsatzprognosen für das Geschäftsjahr 2027.

GTA-6-Community wartet weiter auf Trailer 3

Während Take-Two den Release-Termin erneut bestätigt hat, bleibt Rockstar Games selbst weiterhin auffallend still. Genau deshalb drehen seit Wochen zahlreiche Gerüchte rund um Trailer 3, neue Screenshots oder mögliche Pre-Orders ihre Runden.

Die heutigen Aussagen dürften die Diskussionen jetzt weiter anheizen:

Einerseits gibt es keine Hinweise auf eine neue Verschiebung.

Andererseits scheint der große Marketingstart noch etwas entfernt zu sein.

Für viele Fans dürfte deshalb vor allem die Frage bleiben: Wann beginnt Rockstar endlich mit der nächsten großen GTA-6-Offensive?

Was denkt ihr?

Wann rechnet ihr mit Trailer 3 und dem Start der Vorbestellungen? Glaubt ihr weiterhin an den November-Release von GTA 6?