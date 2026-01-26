Baldur’s Gate 3: Mod bringt 1.000 geschnittene Dialoge zurück ins Spiel

Eine neue Fan-Mod für Baldur’s Gate 3 bringt über 1.000 Zeilen geschnittenen Dialogs zurück ins Spiel – ein echtes Geschenk für alle, die das Rollenspiel in der Early-Access-Phase miterlebt haben.

Die Mod mit dem Titel Early Access Scenes Restored wurde am 24. Januar 2026 auf Nexus Mods veröffentlicht und stammt vom Modder HyperspaceTowel. Sie reaktiviert zahlreiche Inhalte, die während der rund dreijährigen Early-Access-Phase von Baldur’s Gate 3 zwischen 2020 und 2023 verfügbar waren, es aber nicht in die finale Version geschafft haben.

Was bringt die neue Mod ins Spiel?

Welche Inhalte wurden wiederhergestellt? Laut dem Modder umfasst die Mod mehr als 1.000 vertonte Dialogzeilen sowie über 100 vollständige Gespräche mit NPCs. Dabei handelt es sich nicht nur um belanglose Hintergrundunterhaltungen, sondern um teils bedeutende Szenen, die das Spielerlebnis in Akt 1 erweitern.

Zu den wiederhergestellten Inhalten zählen unter anderem:

Gales berüchtigter Eintopf mit Hirschfleisch

Die Szene mit den verzauberten Fischern

Shadowhearts berüchtigtes Ultimatum in einer alternativen Form

Darüber hinaus sorgt die Mod für zusätzliche Lager-Events, neue Begegnungen und mehr Reaktivität der Gruppenmitglieder – etwa durch zusätzliche Anerkennung oder Missbilligung je nach Entscheidung. So fühlt sich Akt 1 frischer und dynamischer an, selbst wenn du das Spiel schon mehrfach durchgespielt hast.

Warum wurden diese Inhalte ursprünglich entfernt?

Welche Gründe gab es für das Entfernen der Dialoge? Während der Entwicklung von Baldur’s Gate 3 überarbeitete Larian Studios viele Inhalte, um sie besser in das endgültige Spielkonzept einzubetten. Einige Szenen passten nicht mehr zur neuen Charakterentwicklung oder wurden ersetzt, andere waren schlicht nicht fertiggestellt oder fehlerhaft.

Der Modder selbst weist darauf hin, dass manches davon zurecht entfernt wurde. Dennoch funktioniere ein überraschend großer Teil dieser Inhalte auch heute noch problemlos und passe gut in die finale Version. Die Mod macht sich genau diesen Umstand zunutze und integriert die Inhalte behutsam zurück – ohne das Balancing oder den Spielfluss zu gefährden.

Wie funktioniert die Installation der Mod?

Was musst du beachten, um die Mod zu nutzen? Die Mod ist über Nexus Mods verfügbar und setzt die offiziellen Modding-Tools von Larian voraus, die im Herbst 2024 veröffentlicht wurden. Seit deren Release haben viele ambitionierte Projekte das Licht der Welt erblickt – Early Access Scenes Restored gehört zu den bislang größten.

Die Installation erfolgt über den BG3 Mod Manager oder manuell, wie bei vielen anderen Mods auch. Ein Backup deines Spielstands ist dennoch ratsam, insbesondere wenn du weitere Mods installiert hast. Kompatibilitätsprobleme sind nach aktuellem Stand nicht bekannt, dennoch solltest du die Hinweise auf der Mod-Seite beachten.

Larian Studios und die Modding-Community

Wie steht Larian zur Wiederherstellung geschnittener Inhalte? Auch wenn Larian selbst keine Pläne hat, offiziell geschnittene Inhalte zurückzubringen, ist das Studio bekannt für seine Modding-freundliche Haltung. Die Veröffentlichung der offiziellen Werkzeuge Ende 2024 war ein klares Zeichen dafür.

Seitdem sind zahlreiche kreative Projekte entstanden – darunter sogar eine Umsetzung einer kompletten Dungeons & Dragons-Kampagne. Die Wiederherstellung von Cut Content ist dabei ein besonders beliebter Bereich unter Moddern, da sich viele Fans wünschen, dem ursprünglichen Konzept des Spiels noch näher zu kommen.

Ein zweiter Frühling für Akt 1

Warum lohnt sich ein erneuter Durchlauf mit der Mod? Wenn du Baldur’s Gate 3 bereits rauf und runter gespielt hast, könnte die Mod genau das sein, was dir einen frischen Blick auf Akt 1 ermöglicht. Besonders für Veteranen, die die Unterschiede zwischen Early Access und finaler Version noch kennen, ist die Mod ein nostalgischer Rückblick auf frühere Inhalte.

Aber auch Neueinsteiger profitieren: Die zusätzlichen Dialoge und Szenen machen das Rollenspiel in seinen frühen Stunden noch dichter und immersiver. Gerade die Begleiter wirken durch die neuen Reaktionen und Gespräche noch lebendiger und nuancierter.

Hast du Baldur’s Gate 3 in der Early-Access-Phase gespielt? Oder entdeckst du die zusätzlichen Inhalte jetzt zum ersten Mal? Teile deine Meinung zur Mod in den Kommentaren!