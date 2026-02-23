Baldurs Gate 3 – Mod gibt beliebtem Charakter im Spielverlauf neue Outfits

Manchmal sind es nicht die großen Content-Drops, die eine Community feiern lässt, sondern die kleinen Momente, in denen ein Nebencharakter endlich die Liebe bekommt, die er verdient. Genau das passiert jetzt in Baldurs Gate 3: Ein neuer Mod verpasst Barcus Wroot, dem vom Pech verfolgten Tiefengnom, einen spürbaren Style-Boost und macht aus seinem Leidensweg zumindest optisch ein echtes Upgrade.

Barcus steht im Spiel sinnbildlich für das Thema Durchhalten. Auf der Suche nach seinem Freund Wulbren Bongle kassiert er einen Rückschlag nach dem anderen, wird herumgeschubst und kommt ohne Hilfe der Gruppe an mehreren Stellen nur knapp mit dem Leben davon. Und als ob das nicht reicht, entpuppt sich Wulbren später auch noch als ziemlicher Unsympath, der Barcus’ Einsatz kaum würdigt.

Ein Kleiderschrank für einen der beliebtesten NPCs

Was verändert der Mod Barcus Wroot Dynamic Appearances? Der Mod von Nexus-Mods-Nutzer whatsontheflip stattet Barcus über den gesamten Spielverlauf hinweg mit neuen Outfits aus. In der Vanilla-Version bleibt sein Look als NPC weitgehend gleich, abgesehen von einer Veränderung in Rivington. Die Mod dreht diesen Ansatz komplett um und sorgt dafür, dass Barcus bei seinen späteren Auftritten nicht immer im selben Outfit auftaucht.

Insgesamt bringt Barcus damit deutlich mehr Abwechslung in seine Auftritte, ohne dass sich seine Rolle oder seine Story ändern. Seine erste Szene bleibt dabei vertraut: Beim ersten Auftauchen, als er an der Windmühle festgebunden ist, trägt er weiterhin ein ähnliches Outfit wie im Original. Danach wird aber konsequent nachgelegt.

Die Mod liefert laut Beschreibung acht unterschiedliche Outfit-Varianten, die Barcus bei seinen verschiedenen Story-Stationen anlegt. Das Ergebnis wirkt wie ein kleiner Fashion-Progress, der zu dem passt, was eure Gruppe ohnehin macht: ständiges Umstylen durch neue Ausrüstung.

Mehr Stil, ohne die Immersion zu sprengen

Warum wirkt der neue Look trotzdem lore-treu? Der Modder betont, dass die Kleidung bewusst so gewählt wurde, dass sie zu Barcus als Figur passt. Es geht also nicht um grelle Spaßkostüme, sondern um Outfits, die man sich bei ihm tatsächlich vorstellen kann. Gerade bei Baldurs Gate 3, wo viele Mod-Projekte schnell in Richtung Meme oder kompletter Stilbruch abdriften, ist das eine angenehme Entscheidung.

Neben den Klamotten gibt es außerdem Anpassungen bei der Bewaffnung. In Grymforge bekommt Barcus weiterhin seine bekannte Spitzhacke, später wechselt er aber je nach Auftritt auf Kriegs-Pickel und Hämmer. Es sind kleine Details, aber sie sorgen dafür, dass seine Szenen nicht mehr so statisch wirken.

Unterm Strich bleibt Barcus zwar derselbe vom Schicksal gebeutelte Tiefengnom, aber einer, der seine nächsten Demütigungen zumindest mit mehr Selbstbewusstsein im Outfit erträgt.

Ein Seitenhieb gegen Wulbren, ganz ohne Dialogänderung

Weshalb freut sich die Community besonders für Barcus? Weil Barcus in der Fan-Wahrnehmung oft derjenige ist, der alles richtig macht und trotzdem den Kürzeren zieht. Dass ausgerechnet er jetzt ein modisches Upgrade bekommt, während Wulbren keinerlei Sonderbehandlung erhält, ist ein herrlich passiver Seitenhieb, der ohne neue Quests oder umgeschriebene Dialoge funktioniert.

Wer Barcus’ Story kennt, wird sich vermutlich bei jeder späteren Begegnung denken, dass Wulbren innerlich nicht ganz so cool bleibt, wenn Barcus plötzlich mit wechselnden Looks auftaucht und ihn optisch jedes Mal überstrahlt.

Der Mod ist außerdem nicht das erste BG3-Projekt von whatsontheflip. Wer generell Spaß an NPC-Fashion hat, findet in derselben Ecke der Modding-Szene noch mehr optische Überarbeitungen, etwa für Ravengard oder Volo. Aber in Sachen Verdientheitsfaktor trifft es Barcus für viele eben besonders.

Wie seht ihr das: Hat Barcus Wroot in eurem Durchlauf auch einen besonderen Platz bekommen, und würdet ihr ihm so ein Style-Upgrade gönnen? Schreibt es gerne in die Kommentare.