ARC Raiders Update 1.26 bringt PS5 Pro kostenloses PSSR Grafik-Upgrade

Besitzer einer PlayStation 5 Pro dürfen sich bei ARC Raiders auf ein kostenloses Grafik-Upgrade freuen. Schon mit Update 1.26, das am 28. April 2026 erscheinen soll, bekommt das Extraction-Actionspiel auf der stärkeren Sony-Konsole eine verbesserte Upscaling-Lösung spendiert, die die Bildschärfe sichtbar anheben soll.

Der Clou: Ihr müsst dafür nichts extra bezahlen und es ist kein separates Next-Gen-Paket nötig. Das Update ist Teil der laufenden Unterstützung durch Embark Studios, die auch rund ein halbes Jahr nach Release weiter spürbar ausfällt.

Kostenloses Upgrade für PS5 Pro mit neuer PSSR-Version

Was verbessert sich auf der PlayStation 5 Pro konkret? Mit Update 1.26 erhält ARC Raiders auf der PS5 Pro die neueste Version von PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR. Dabei handelt es sich um ein Machine-Learning-basiertes Upscaling, das das Bild Pixel für Pixel analysiert und daraus ein schärferes Endergebnis rekonstruiert.

Laut den Details zum Update soll der Unterschied besonders schnell auffallen, wenn ihr euch in anspruchsvollen, detailreichen Umgebungen bewegt. Genau dort, wo viele Effekte, hohe Sichtweite und feine Strukturen zusammenkommen, ist Upscaling oft der Schlüssel zu stabiler Performance bei besserer Bildqualität.

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Ein weiterer Fokus liegt auf der Reduktion typischer Upscaling-Nebenwirkungen. Die neue PSSR-Version soll Artefakte wie Flimmern und Schimmern deutlich verringern und zudem bewegte Geometrie präziser darstellen als viele andere Upscaling-Verfahren.

Weniger Ghosting, bessere Effekte und klare Abgrenzung zur Standard-PS5

Welche visuellen Probleme sollen reduziert werden? Besonders hervorgehoben wird das Wetter und Effektsystem, konkret Regen. Transparente Effekte sind ein Bereich, in dem Upscaling schnell unsauber wirken kann, etwa durch Schlieren oder Nachzieheffekte. Genau hier soll die neue PSSR-Fassung ansetzen und Ghosting bei transluzenten Effekten sichtbar reduzieren.

Wichtig ist dabei auch die klare Plattform-Trennung: Das Upgrade ist ausschließlich für die PlayStation 5 Pro vorgesehen. Auf der normalen PS5 bleibt es bei Temporal Super Resolution, kurz TSR. Für die Basis-Konsole ändert sich in diesem Punkt also nichts, während PS5-Pro-Nutzer die neue PSSR-Qualitätsstufe bekommen.

Embark Studios deutet außerdem an, dass man weiterhin nach Möglichkeiten suchen will, die Bildqualität zu steigern, sobald neue Technologien verfügbar sind. Wer auf technische Verbesserungen setzt, darf also hoffen, dass ARC Raiders auch über dieses Update hinaus weiter optimiert wird.

Update 1.26 als Auftakt für Riven Tides und neue Inhalte

Was steht als Nächstes für ARC Raiders an? Parallel zur technischen Aufwertung rückt das nächste große Content-Paket näher: Riven Tides soll der bislang umfangreichste Inhalte-Drop für das Spiel werden. Geplant ist unter anderem eine neue Map, die wieder frischen Wind ins Extraction-Gameplay bringen soll.

Außerdem wartet ein neuer Gegnertyp: der ARC Turbine. Gerade wenn eure Routen und Hotspots auf einer neuen Karte noch nicht sitzen, kann ein zusätzlicher ARC-Gegner für spürbar mehr Druck in Runs sorgen und genau das ist oft der Reiz, der eine Extraction-Season neu belebt.

Riven Tides war zuletzt auch als verbleibender großer Punkt auf der 2026-Roadmap positioniert, die Embark Studios im Januar veröffentlicht hatte. Wie es danach weitergeht, ist aktuell offen, aber der Support bis hierhin zeigt: Das Team bleibt dran, auch wenn die ganz großen Spielerzahlen nach dem starken Start inzwischen naturgemäß etwas abkühlen.

Spielt ihr ARC Raiders auf der PS5 Pro und freut euch auf das kostenlose PSSR-Upgrade, oder reicht euch die Darstellung auf der Standard-PS5 völlig aus? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.