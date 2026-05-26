Sony angeblich unzufrieden mit Naughty Dog – PS5-Generation könnte ohne neues Spiel des Studios enden

Naughty Dog gehört seit Jahren zu den wichtigsten Studios im PlayStation-Portfolio. Mit Reihen wie Uncharted 4: A Thief’s End und The Last of Us Part II lieferte das Studio einige der erfolgreichsten und meistgelobten Exklusivtitel überhaupt.

Doch genau deshalb scheint die Geduld bei Sony Interactive Entertainment inzwischen begrenzt zu sein.

Laut Aussagen des bekannten Bloomberg-Journalisten Jason Schreier soll Sony mit der aktuellen Situation bei Naughty Dog alles andere als zufrieden sein.

Seit 2020 kein neues Spiel mehr

Das eigentliche Problem ist schnell erklärt: Das letzte vollständig neue Spiel von Naughty Dog war The Last of Us Part II, das bereits im Juni 2020 für die PS4 erschien.

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Seitdem veröffentlichte das Studio zwar mehrere Projekte, darunter:

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

verschiedene PS5-Upgrades und Neuauflagen

Ein komplett neues Spiel blieb jedoch aus.

Damit könnte die gesamte PS5-Generation theoretisch vergehen, ohne dass Naughty Dog einen einzigen neuen Titel veröffentlicht.

Jason Schreier: Sony hat „definitiv ein Problem“ damit

Auslöser der Diskussion war eine Debatte auf Bluesky über die Entwicklungskosten großer PlayStation-Studios.

Oh they definitely have an issue with that — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-05-22T00:19:01.628Z

Ein Nutzer argumentierte, Sony lasse Naughty Dog seit Jahren enorme Budgets investieren, ohne Druck auszuüben. Darauf antwortete Schreier knapp:

They definitely have an issue.

Also: Sony habe definitiv ein Problem mit der Situation.

Auch wenn Schreier keine weiteren Details nannte, gilt er als einer der bestvernetzten Journalisten der Branche. Seine Aussagen sorgen deshalb regelmäßig für Aufmerksamkeit.

Intergalactic bleibt ein großes Fragezeichen

Derzeit arbeitet Naughty Dog an seinem neuen Science-Fiction-Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet.

Das Spiel wurde erstmals bei den The Game Awards 2024 vorgestellt und soll eine komplett neue Marke begründen.

Seit der Enthüllung gab es allerdings kaum neue Informationen. Weder existiert ein offizielles Releasefenster noch wurden umfangreiche Gameplay-Szenen gezeigt.

Mehrere Insider gehen inzwischen davon aus, dass das Projekt noch mehrere Jahre entfernt sein könnte.

Die Schattenseiten moderner AAA-Entwicklung

Der Fall Naughty Dog zeigt exemplarisch ein Problem, das inzwischen viele große Studios betrifft.

Während früher ein Studio innerhalb einer Konsolengeneration mehrere große Spiele veröffentlichen konnte, verschlingen moderne AAA-Projekte heute oft sechs, sieben oder sogar acht Jahre Entwicklungszeit.

Selbst Studios wie:

Rockstar Games

CD Projekt RED

Bethesda Game Studios

benötigen mittlerweile deutlich länger für neue Titel als noch vor zehn Jahren.

Für Sony entsteht dadurch jedoch ein Problem: PlayStation lebt von starken Exklusivspielen. Wenn eines der wichtigsten Studios einer ganzen Generation kein neues Spiel liefert, entsteht zwangsläufig Druck.

Kommt Intergalactic überhaupt noch für die PS5?

Besonders interessant ist deshalb die Frage, ob Intergalactic: The Heretic Prophet überhaupt noch als echtes PS5-Spiel erscheint.

Sollte die Entwicklung tatsächlich noch mehrere Jahre dauern, könnte das Projekt bereits in die nächste Konsolengeneration hineinrutschen und zu einem frühen PS6-Titel werden.

Offiziell bestätigt ist das nicht. Doch nach inzwischen mehr als sechs Jahren ohne neues Spiel dürfte Sony ein großes Interesse daran haben, dass Naughty Dog möglichst bald wieder liefert.

Gerade weil das Studio intern weiterhin als eines der wichtigsten kreativen Aushängeschilder von PlayStation gilt.