Ghost of Yotei: PS5-Samurai-Abenteuer übertrifft Tsushima-Erfolg

Ghost of Yotei setzt seinen erfolgreichen Siegeszug fort. Laut Sony hat das neue Samurai-Abenteuer von Sucker Punch die Verkaufszahlen seines Vorgängers Ghost of Tsushima bereits im vergleichbaren Zeitraum übertroffen. Besonders beeindruckend: Bereits einen Monat nach Release am 2. Oktober 2025 hatte Ghost of Yotei über 3,3 Millionen Einheiten verkauft.

Damit trägt das Spiel signifikant zu Sonys aktuellen Geschäftsergebnissen bei. Während konkrete Zahlen zur aktuellen Verkaufsmarke noch ausstehen, lässt sich anhand der bisherigen Daten ein klarer Trend erkennen: Ghost of Yotei entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten PlayStation-Exklusivtitel der letzten Jahre.

Was unterscheidet Ghost of Yotei von seinem Vorgänger?

Wie hebt sich Ghost of Yotei spielerisch von Ghost of Tsushima ab? Während Ghost of Tsushima bereits für seine stimmungsvolle Inszenierung und dynamischen Schwertkämpfe gelobt wurde, geht Ghost of Yotei laut Kritikern noch einen Schritt weiter. Die Entwickler haben viele Schwächen des Originals gezielt adressiert: Die Spielwelt wirkt fokussierter, das Pacing durchdachter und das Missionsdesign abwechslungsreicher.

Auch technisch beeindruckt das Spiel: Dank der PS5-Hardware liefert Ghost of Yotei atemberaubende Grafik mit flüssiger Performance, unterstützt von einem stimmungsvollen Soundtrack des Komponisten Shigeru Umebayashi. Kritiker loben besonders die visuelle Präsentation und die emotionale Tiefe der Hauptgeschichte.

Wie schlagen sich die Verkaufszahlen im Vergleich?

Wie steht Ghost of Yotei im direkten Vergleich zu Ghost of Tsushima? Obwohl Ghost of Tsushima 2020 auf einer weiter verbreiteten PS4 erschien, schafft es Ghost of Yotei, trotz kleinerer PS5-Installationsbasis, ähnliche oder sogar bessere Verkaufszahlen zu erreichen. Zum Vergleich:

Spiel Verkäufe im ersten Monat Verkäufe nach 4 Monaten Ghost of Tsushima (2020) 2,4 Mio. in 3 Tagen ca. 5 Mio. Ghost of Yotei (2025) 3,3 Mio. (nach 1 Monat) noch nicht veröffentlicht

Besonders beachtlich: Ghost of Yotei war 2025 das drittmeistverkaufte PlayStation-Spiel in den USA und belegte plattformübergreifend Platz 11 im Jahresranking.

Welche Features und Inhalte bietet Ghost of Yotei?

Welche Neuerungen bringt Ghost of Yotei mit sich? Neben einer verbesserten Spielmechanik und einer emotionaleren Handlung hat Ghost of Yotei auch inhaltlich einiges zu bieten. Besonders erwähnenswert ist die geplante New Game Plus-Funktion, die bereits zwei Monate nach Release angekündigt wurde. Dazu kommen neue Trophäen und zusätzliche Inhalte, die das Spielerlebnis erweitern.

New Game Plus-Modus

Zusätzliche Trophäen

Erweiterte Nebenmissionen

Verbesserte Gegner-KI

Dynamischere Wettereffekte

Durch diese Features gelingt es dem Spiel, auch langfristig attraktiv zu bleiben – nicht nur für Fans des Originals, sondern auch für Neueinsteiger.

Wie erfolgreich ist die PS5 aktuell?

Welche Rolle spielt Ghost of Yotei im Kontext der PS5-Verkaufszahlen? Laut Sony hat die PlayStation 5 bisher rund 92,2 Millionen Einheiten verkauft. Damit liegt sie beinahe gleichauf mit der PS4 im gleichen Zeitraum. Besonders während der Feiertage 2025 konnte die Konsole überraschend starke Verkaufszahlen vorweisen und sogar die Nintendo Switch 2 übertreffen.

Ghost of Yotei hat als Exklusivtitel einen wesentlichen Beitrag zu diesem Trend geleistet. Der Titel demonstriert, wie wichtig hochwertige First-Party-Spiele für den Erfolg einer Plattform sind.

Ein emotionales Epos mit technischer Brillanz

Warum begeistert Ghost of Yotei Spieler und Kritiker gleichermaßen? Die Fachpresse ist sich einig: Ghost of Yotei ist ein würdiger Nachfolger. Die Geschichte berührt, das Gameplay überzeugt und die technische Umsetzung setzt Maßstäbe. Trotz kleiner Kritikpunkte – etwa leicht unterentwickelte Antagonisten – wird der Titel als eines der besten Open-World-Spiele seiner Generation gefeiert.

Ghost of Yotei erfüllt vieles von dem, was Ghost of Tsushima versprochen hat, und liefert ein überaus gelungenes Samurai-Epos.

Mit diesen Qualitäten dürfte Ghost of Yotei auch weiterhin in den Verkaufscharts ganz oben bleiben – und vielleicht sogar den Gesamtabsatz seines Vorgängers übertreffen.

Wie gefällt dir Ghost of Yotei? Hast du die Neuerungen gegenüber Tsushima bemerkt oder bevorzugst du das Original? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!