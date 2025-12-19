Erika Ishii verrät ihre Top 3 Lieblingsspiele – Überraschung inklusive!

Erika Ishii, die Schauspielerin hinter der Hauptfigur Atsu im PlayStation-5-Exklusivtitel Ghost of Yōtei, hat in einem Interview ihre drei absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten verraten: The Legend of Zelda: The Wind Waker, Return of the Obra Dinn und The Last of Us.

Jedes dieser Spiele hat Ishii auf unterschiedliche Weise geprägt – sowohl emotional als auch beruflich. Besonders betonte sie, wie sehr sie The Wind Waker gebraucht habe, als sie es spielte. Die eigenwillige Optik und das mutige Design des GameCube-Klassikers von 2003 hätten sie stark beeinflusst.

Erikas Top 3 im Detail

Warum hat The Wind Waker so einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Für Ishii war es vor allem das Gefühl, das das Spiel auslöste. Trotz seiner damals kontrovers diskutierten Cell-Shading-Optik empfand sie den Mut zur stilistischen Eigenständigkeit als inspirierend. Die offene See, das Gefühl von Abenteuer und Freiheit – all das habe sie durch eine schwierige Zeit getragen.

Was macht Return of the Obra Dinn für sie so besonders? Laut Ishii ist dieses Spiel ein Paradebeispiel dafür, wie einzigartig das Medium Videospiel sein kann. Die detektivische Erzählweise und das minimalistische Design seien Dinge, die sich in keinem anderen Format so umsetzen ließen. Gerade als jemand, der selbst Geschichten erzählt, sei sie davon tief beeindruckt gewesen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wie hat The Last of Us Ishii beeinflusst? Besonders der Fokus auf narrative Tiefe und emotionale Charakterentwicklung hat sie nachhaltig geprägt. Sie erwähnte explizit auch das DLC Left Behind, das ihr gezeigt habe, wie stark narrative Spiele sein können. Dieses Erlebnis habe sie letztlich motiviert, selbst in der Branche tätig zu werden.

Ghost of Yōtei als Sonderfall

Warum zählt Ghost of Yōtei nicht zu Ishii Lieblingsspielen? Obwohl sie die Hauptfigur Atsu in Ghost of Yōtei verkörpert, nimmt Ishii das Spiel aus ihrer persönlichen Topliste bewusst heraus. Sie betrachtet es als ein Werk, das aufgrund ihrer eigenen Rolle darin in einer ganz eigenen Kategorie steht. Dennoch betonte sie, dass es auch unabhängig von ihrer Beteiligung ein bedeutendes Spiel für sie wäre – sowohl als Fan von Samurai-Geschichten als auch von Rache-Dramen.

Was macht Ghost of Yōtei aus? Das Spiel ist ein eigenständiger Nachfolger zu Ghost of Tsushima und erschien am 2. Oktober 2025 für die PlayStation 5. Die Handlung ist im Jahr 1603 angesiedelt und folgt Atsu, einer Söldnerin, die sich auf einen blutigen Rachefeldzug gegen die sogenannten Yōtei Six begibt – jene, die ihre Familie ermordet haben. Die offene Spielwelt von Nordjapan, dynamische Wettereffekte und ein neues Waffensystem heben das Spiel deutlich vom Vorgänger ab.

Besonders sticht hervor, dass Spieler die Reihenfolge der Konfrontationen mit den Yōtei Six weitgehend selbst bestimmen können. Neue Spielmechaniken wie das Entwaffnen von Gegnern, das Werfen aufgesammelter Waffen und ein treuer Wolf als Begleiter erweitern das Gameplay erheblich. Auch die Rückkehr des „Kurosawa-Modus“ sowie neue visuelle Stile unterstreichen die cineastische Ausrichtung des Spiels.

Ein Blick auf die Zukunft

Was erwartet Fans von Ghost of Yōtei noch? Für 2026 ist ein Koop-Modus namens Ghost of Yōtei: Legends angekündigt, der wie beim Vorgänger Koop-Missionen für zwei und vier Spieler bieten wird. Dabei treten Spieler gegen mythische Versionen der Yōtei Six an – ein klarer Hinweis auf die tiefere Verankerung japanischer Folklore im Spieluniversum.

Erika Ishii ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern auch eine leidenschaftliche Gamerin. Ihre Auswahl an Lieblingsspielen zeigt, wie sehr sie von narrativen und stilistisch einzigartigen Titeln geprägt wurde. Ob als Atsu in Ghost of Yōtei oder in anderen Produktionen – ihre Zukunft in der Gamingwelt dürfte spannend bleiben.

Welche von Erika Ishiis Lieblingsspielen hast du selbst gespielt? Und welches Spiel würdest du in deine persönliche Top 3 aufnehmen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!