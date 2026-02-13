Ghost of Yotei – Multiplayer Legends als kostenloses Update für 2026 bestätigt

Für Fans von cineastischen Samurai-Abenteuern gibt es gute Nachrichten: Ghost of Yotei hat seinen Multiplayer-Modus offiziell bestätigt und auch gleich das Release-Zeitfenster genannt. Unter dem Namen Ghost of Yotei: Legends soll der Koop-Ableger 2026 als kostenloses Update erscheinen und damit an den beliebten Legends-Modus aus Ghost of Tsushima anknüpfen.

Damit steht fest: Wer das Hauptspiel besitzt, bekommt den Mehrspielerpart ohne Aufpreis nachgereicht. Ein exaktes Datum wurde zwar noch nicht genannt, aber das Jahr 2026 ist als Veröffentlichung klar gesetzt.

Release-Zeitfenster und Verfügbarkeit

Wann erscheint der Multiplayer-Modus Ghost of Yotei: Legends? Der Multiplayer-Modus ist aktuell für 2026 angekündigt und soll als kostenloses Update für alle Besitzer des Basis-Spiels erscheinen. Eine Eingrenzung auf Monat oder Quartal gibt es bislang nicht, ebenso wenig eine genaue Uhrzeit für den Launch.

Wichtig ist vor allem der Ansatz, den Sucker Punch hier wählt: Legends kommt nicht als separates Produkt, sondern als Erweiterung für die vorhandene Installation. Für die Community ist das eine Ansage, denn so bleibt der Einstieg niedrigschwellig, egal ob du direkt zum Release eingestiegen bist oder Ghost of Yotei erst später nachholst.

Inhalt Bekannte Details Multiplayer-Name Ghost of Yotei: Legends Release 2026 Preis Kostenloses Update für Besitzer des Basis-Spiels Modi Zwei-Personen-Story-Missionen, Vier-Personen-Survival

So soll Legends spielen

Welche Multiplayer-Inhalte sind für Ghost of Yotei: Legends geplant?

Besonders spannend klingt der Gegner-Fokus: In den Survival-Partien sollen euch gigantische, monströse Versionen der Yotei Six erwarten, dazu Gegner, die von japanischer Mythologie inspiriert sind. Das verspricht genau die Art von übernatürlicher Note, die Legends damals vom eher bodenständigen Hauptspiel abgehoben hat.

Zwei-Personen-Story-Missionen im Koop

Vier-Personen-Survival-Matches

Boss-Kämpfe gegen riesige, monströse Varianten der Yotei Six

Weitere Feinde mit Einflüssen aus japanischer Mythologie

Bedeutung für die Community und das Endgame

Warum ist der Multiplayer-Modus für Ghost of Yotei so wichtig?

Dass Legends als Nachfolger zum Tsushima-Modus positioniert wird, setzt außerdem eine klare Erwartung: Viele werden auf ausgefeilte Klassen, Beute-Jagd und knackige Herausforderungen hoffen. Ob Ghost of Yotei: Legends diese Tiefe von Tag eins an liefert, bleibt abzuwarten, aber die Basis mit 2er-Story und 4er-Survival klingt nach einem soliden Startpunkt.

Freust du dich auf Ghost of Yotei: Legends als kostenloses Update, oder hättest du lieber einen komplett eigenständigen Multiplayer-Ableger gesehen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.