Nioh 3: Download-Größe und Preload-Termin der PS5-Version bekannt

Anfang Februar geht die düstere Action-RPG-Reihe von Team Ninja in die nächste Runde. Mit Nioh 3 erwartet Spieler erneut ein forderndes Kampfsystem, anspruchsvolle Gegner und eine Welt, die wenig verzeiht. Kurz vor dem Release sind nun wichtige Details zur Download-Größe, zum Preload-Start und zur angekündigten Demo bekannt geworden.

So viel Speicherplatz benötigt Nioh 3 auf PS5

Wer das Action-Rollenspiel auf Sonys aktueller Konsole spielen möchte, sollte ausreichend freien Speicherplatz einplanen. Laut Angaben von PlayStation Game Size, die sich auf Daten aus dem PlayStation Network stützen, umfasst der Download der PS5-Version von Nioh 3 rund 75,067 Gigabyte.

Wie üblich bezieht sich diese Angabe ausschließlich auf das Hauptspiel. Zusätzliche Updates, Patches oder optionale DLCs werden den benötigten Speicherplatz nach dem Release weiter erhöhen.

Preload startet zwei Tage vor dem Release

Damit Spieler pünktlich zum Verkaufsstart loslegen können, wird Nioh 3 bereits vorab zum Download bereitstehen. Der Preload auf PS5 beginnt am 4. Februar 2026, also zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Release von Nioh 3 ist für den 6. Februar 2026 angesetzt. Neben der PS5-Version erscheint das Spiel zeitgleich auch für den PC.

Kostenlose Demo erscheint Ende Januar

Unentschlossene dürfen vor dem Kauf selbst Hand anlegen. Team Ninja hatte bereits im Dezember bestätigt, dass eine neue kostenlose Demo geplant ist. Diese soll ab dem 29. Januar 2026 verfügbar sein und bietet nicht nur frische Eindrücke vom Spielgeschehen.

Besonders interessant: Die Demo lässt sich wahlweise solo oder im Koop mit bis zu zwei weiteren Spielern absolvieren. Damit können Fans das Kampfsystem und die neuen Mechaniken von Nioh 3 schon vorab ausgiebig testen.

Editionen und Vorbesteller-Boni

Im PlayStation Store wird Nioh 3 in mehreren digitalen Fassungen angeboten. Die Standard Edition enthält neben dem Hauptspiel zusätzliche Rüstungssets für Frühkäufer, sofern das Spiel bis zum 19. Februar 2026 erworben wird.

Darüber hinaus steht eine Digital Deluxe Edition zum Preis von 119,99 Euro bereit. Diese umfasst neben dem Basisspiel unter anderem den Season Pass, exklusive Waffen sowie zusätzliche Accessoires.

Mit einer Download-Größe von rund 75 GB bleibt Nioh 3 im Rahmen aktueller Action-RPGs, verlangt aber dennoch etwas Platz auf der PS5-SSD. Dank Preload ab dem 4. Februar und einer umfangreichen Demo Ende Januar haben Spieler ausreichend Gelegenheit, sich optimal auf den Release vorzubereiten – oder vorab zu prüfen, ob sie sich der nächsten gnadenlosen Herausforderung von Team Ninja stellen wollen.