Pokémon Pokopia – Bisasams Seilspring-Event startet am 19. April 2026

Pokémon Pokopia legt im April 2026 direkt nach und kündigt sein drittes Spezial-Event an. Mit Bisasams Seilspring-Wettbewerb wartet eine einwöchige Aktion, die euch über ein Mini-Spiel an exklusive Belohnungen bringen soll, inklusive eines besonderen Pokals für Ausdauer-Fans.

Das Event läuft laut Ankündigung vom 19. April 2026, 05:00 Uhr bis zum 26. April 2026, 04:59 Uhr, jeweils in der lokalen Zeit eurer Konsole. Wer sich die letzten Aktionen schon gesichert hat, weiß: Das Zeitfenster ist diesmal deutlich knapper, also lohnt es sich, früh reinzuschauen.

Termine, Startbedingungen und Ablauf

Wann startet Bisasams Seilspring-Wettbewerb genau? Der offizielle Zeitraum ist auf den 19. bis 26. April 2026 datiert, mit Start am frühen Morgen und Ende kurz vor 05:00 Uhr am Abschlusstag. Wie bei früheren Aktionen gibt es außerdem Berichte, dass sich das Event über das Verstellen der Systemzeit bereits vorab aufrufen lässt.

Welche Voraussetzung müsst ihr erfüllen? Um das Event überhaupt starten zu können, müsst ihr zuvor die Anfrage Gähnattacke ohne Ende für Flegmon abgeschlossen haben. Diese Quest findet ihr im Gebiet Verdorrtes Ödland.

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Wie funktioniert das Mini-Spiel? Trefft Bisasam außerhalb des Pokémon-Centers und startet den Seilspring-Modus. Entscheidend ist, wie viele fehlerfreie Sprünge ihr am Stück schafft, denn genau daran hängt die Belohnungsleiter.

Multiplayer-Regeln und Belohnungen im Überblick

Welche Multiplayer-Regeln gelten beim Seilspringen? Das Mini-Spiel lässt sich allein oder gemeinsam spielen, allerdings unterscheiden sich die Regeln je nach Ort. Auf der Hauptinsel einer Person bekommt nur der Host die Items, während der beste Durchlauf lediglich den Highscore dieser Welt festhält.

Auf den Wolkeninseln läuft es anders: Dort kann in einer Multiplayer-Partie grundsätzlich jeder den Highscore beanspruchen, aber die Belohnungen gehen nur an den jeweiligen Sieger des Wettkampfs.

Welche Rewards sind bisher bekannt? Eine vollständige offizielle Liste steht zwar noch aus, doch frühe Teilnehmer berichten von Belohnungen nach dem ersten Sprung und anschließend jeweils nach jedem zehnten erfolgreichen Sprung. Genannt werden unter anderem:

Leppabeeren

Honig

Sternenstücke

Große verlorene Relikte

Regenbogenfedern

Silberfedern

Pokémetall

Seltenes Pokémetall

Welche besondere Belohnung gibt es für Top-Serien? Wer angeblich 51 Sprünge am Stück schafft, soll zusätzlich mit einer speziellen Seilspring-Trophäe belohnt werden.

Pokopia bleibt im Event-Modus

Wie ordnet sich das Event in den bisherigen Support ein? Pokémon Pokopia setzt damit seinen schnellen Event-Rhythmus fort. Kurz nach dem Launch am 5. März 2026 lief bereits eine Aktion rund um zusätzliche Sporen für Hoppspross, bei der Sammelgegenstände gegen Picknick-Belohnungen getauscht werden konnten und teils sogar Hoppspross und seine Entwicklungen auf die Insel lockten.

Was steht als Nächstes an? Für das Ende des Monats ist schon das nächste größere Event terminiert: Zwischen dem 29. April 2026 und dem 13. Mai 2026 soll es Begegnungen mit Zobiris geben, plus exklusive Belohnungen, mit denen ihr einen passenden Lebensraum für das Pokémon aufbauen könnt. Auch hier kursiert bereits, dass sich die Inhalte per Zeitumstellung früher freischalten lassen.

Plant ihr, euch die Seilspring-Trophäe zu holen, oder spart ihr eure Zeit lieber fürs Zobiris-Event Ende April 2026? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.